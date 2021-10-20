AutoCAD Electrical 工具集

电气设计软件

了解借助 AutoCAD 专业设计和绘图软件绘制电气图纸时可以使用的专业工具集。

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了解电气设计和图纸

电气图是一种技术图纸，显示有关建筑或工程项目的通信、照明和电力设计的信息。

什么是电气设计？

电气设计是规划和创建电气设备（例如电气元件、原理图、照明设备、电力系统和电信基础设施）的过程。电气设计软件和工具用于电气控制系统设计师的特定工作流程。

什么是电气原理图？

电气原理图是一种电气设计，提供电路的图形化表示。其主要用途是显示电路元件的布局和连接，而不是显示已完成工程建筑（英文）项目的真实、缩放形式。电气原理图也可以称为电路图。

布线图和电气原理图之间的差异

布线图显示已完成设备或建筑项目的真实图纸中的电路（英文）元件。另一方面，原理图仅绘制元件及其连接，而不显示其在已完成项目中的实际布局。

CAD 软件在电气设计中的使用情况如何？

CAD 软件是创建电气图、电气原理图、布线图和许多其他形式电气设计图纸的必备工具。建筑商和制造商使用 AutoCAD 等产品进行电气设计，包括从设计家用设备（如笔记本电脑和视频游戏（英文）控制台）到规划建筑项目（如房屋和写字楼）。

使用 AutoCAD 进行电气图纸设计

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AutoCAD Electrical 工具集优势

订用 AutoCAD，即可使用专业化 Electrical 工具集（前称 AutoCAD Electrical）。了解如何在常见的 AutoCAD 电气设计任务中显著提高工作效率并节省大量时间。

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电气设计常见问题解答

在下面，您将找到有关电气设计和 Autodesk 软件的一些最常见问题的解答。

电气设计软件供系统设计师用于规划和创建电气设备，以处理特定的工作流程。利用电气设计软件（如 AutoCAD®），电气工程师可以快速设计集成系统，所用时间远远少于手动创建相应流程时通常所需的时间。

Autodesk 的 AutoCAD Electrical 工具集包含电气设计所需的所有功能和工具。AutoCAD® 是建筑师、工程师和建筑专业人员赖以创建精确的二维三维图纸的一种计算机辅助设计 (CAD) 软件。使用 AutoCAD，可以绘制、注释和设计具有实体、曲面和网格对象的二维几何图形和三维模型，自动执行比较图纸、添加图块、创建明细表等任务。

AutoCAD Electrical 动化工 可显著提高设计流程中的工作效率、标准化程度和一致性。AutoCAD Electrical 软件包含各种自动化工具（从自动化导线编号到完整 API），而且包括自动报告、标题栏更新、各种导入和导出实用程序、回路编译器等。

电气原理图是一种电气设计，提供电路的图形化表示。其主要用途是显示电路元件的布局和连接，而不是显示已完成工程或建筑项目的真实、缩放形式。电气原理图有时称为电路图。

AutoCAD Electrical 支持区域和国际标准（AS、GB、IEC、IEC-60617、JIC、JIS、NFPA 和 IEEE），可帮助企业积极参与全球市场竞争。行业领先的供应商提供的元件数量达到 35 万多种，智能 PLC I/O 模块也超过 3,000 种。此外，还提供包含常用制造商元件的综合库。 了解更多

Autodesk 为学生和教师提供免费的一年期教育访问权限，这让您可以使用与全球顶级专业人士相同的电气设计软件。确认您的资格，下载软件便可开始使用。 了解更多