Autodesk 的 AutoCAD Electrical 工具集包含电气设计所需的所有功能和工具。AutoCAD® 是建筑师、工程师和建筑专业人员赖以创建精确的二维和三维图纸的一种计算机辅助设计 (CAD) 软件。使用 AutoCAD，可以绘制、注释和设计具有实体、曲面和网格对象的二维几何图形和三维模型，自动执行比较图纸、添加图块、创建明细表等任务。