电气设计是规划和创建电气设备（例如电气元件、原理图、照明设备、电力系统和电信基础设施）的过程。电气设计软件和工具用于电气控制系统设计师的特定工作流程。
电气图是一种技术图纸，显示有关建筑或工程项目的通信、照明和电力设计的信息。
电气设计是规划和创建电气设备（例如电气元件、原理图、照明设备、电力系统和电信基础设施）的过程。电气设计软件和工具用于电气控制系统设计师的特定工作流程。
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在下面，您将找到有关电气设计和 Autodesk 软件的一些最常见问题的解答。
Autodesk 的 AutoCAD Electrical 工具集包含电气设计所需的所有功能和工具。AutoCAD® 是建筑师、工程师和建筑专业人员赖以创建精确的二维和三维图纸的一种计算机辅助设计 (CAD) 软件。使用 AutoCAD，可以绘制、注释和设计具有实体、曲面和网格对象的二维几何图形和三维模型，自动执行比较图纸、添加图块、创建明细表等任务。
AutoCAD Electrical 自动化工具 可显著提高设计流程中的工作效率、标准化程度和一致性。AutoCAD Electrical 软件包含各种自动化工具（从自动化导线编号到完整 API），而且包括自动报告、标题栏更新、各种导入和导出实用程序、回路编译器等。
电气原理图是一种电气设计，提供电路的图形化表示。其主要用途是显示电路元件的布局和连接，而不是显示已完成工程或建筑项目的真实、缩放形式。电气原理图有时称为电路图。
AutoCAD Electrical 支持区域和国际标准（AS、GB、IEC、IEC-60617、JIC、JIS、NFPA 和 IEEE），可帮助企业积极参与全球市场竞争。行业领先的供应商提供的元件数量达到 35 万多种，智能 PLC I/O 模块也超过 3,000 种。此外，还提供包含常用制造商元件的综合库。 了解更多