电气图是描述和标注电气系统设计的技术文档。工作人员使用这些文档在现场安装系统。在电气图中，每种类型的组件和连接都有其专用的符号 - 每个细节都很重要
电气图是描述和标注电气系统设计的技术文档。工作人员使用这些文档在现场安装系统。在电气图中，每种类型的组件和连接都有其专用的符号 - 每个细节都很重要
了解用于标注电气图中组件的符号
使用 AutoCAD 工具绘制光源，从强烈弧光灯到壁灯
使用 AutoCAD 可以绘制各种电路，从单极到多极
熔断器可以限制电流以防止损坏其他组件。使用 AutoCAD 可以更轻松地设计和绘制熔断器
电路必须连接到地面以确保安全。了解使用 AutoCAD 绘制电气接地线的正确方法
导线用于连接组件，AutoCAD 提供相关设计功能来指定所需内容
AutoCAD 提供了用于绘制电阻器的设计工具，可以减小电流、调整信号电平和分压等
电容器可存储势能；存在极化或非极化状态。使用 AutoCAD Electrical 工具组合可以正确绘制电容器
您可以采用多种方法为电源供电，从直流到交流电流和电池。使用 AutoCAD 轻松进行规划和设计 了解更多（英文）
订购 AutoCAD 固定期限的使用许可，高效绘制电气图。AutoCAD 固定期限的使用许可包含 AutoCAD Electrical 工具组合，专门用于电气设计。使用 AutoCAD 新应用尽享跨平台工作流。
通过这些学习课程、提示和工作流，探究 AutoCAD 的更多可能性。
按照您的方式了解界面
通过这些工作流和快捷方式提高效率
了解实施、配置、数据库管理等
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