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电气 CAD

借助 AutoCAD 专业设计和绘图软件，探究用于绘制电气图的专业化工具组合。

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面向工程和建筑的 Autodesk 电气绘图软件

什么是电气图？

电气图是描述和标注电气系统设计的技术文档。工作人员使用这些文档在现场安装系统。在电气图中，每种类型的组件和连接都有其专用的符号 - 每个细节都很重要

如何阅读电气图

了解用于标注电气图中组件的符号

  • 光源绘制工具

    灯光

    使用 AutoCAD 工具绘制光源，从强烈弧光灯到壁灯

  • 使用 AutoCAD 绘制电路

    开关

    使用 AutoCAD 可以绘制各种电路，从单极到多极

  • 使用 AutoCAD 规划和绘制熔断器

    熔断器

    熔断器可以限制电流以防止损坏其他组件。使用 AutoCAD 可以更轻松地设计和绘制熔断器

  • 使用 AutoCAD 绘制和规划电气接地线

    接地线

    电路必须连接到地面以确保安全。了解使用 AutoCAD 绘制电气接地线的正确方法

  • AutoCAD 导线连接组件

    导线

    导线用于连接组件，AutoCAD 提供相关设计功能来指定所需内容

  • 电阻器：绘制电阻器、调整信号电平、分压

    电阻器

    AutoCAD 提供了用于绘制电阻器的设计工具，可以减小电流、调整信号电平和分压等

  • 使用 AutoCAD 工具绘制电容器

    电容器

    电容器可存储势能；存在极化或非极化状态。使用 AutoCAD Electrical 工具组合可以正确绘制电容器

  • 直流到交流电源：规划和设计工具

    电源

    您可以采用多种方法为电源供电，从直流到交流电流和电池。使用 AutoCAD 轻松进行规划和设计 了解更多（英文）

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了解客户如何使用电气 CAD

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