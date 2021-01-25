MARTZ TECHNOLOGIES, INC.
Martz Technologies, Inc. 是一家工业自动化公司，为中大西洋地区各州的各个行业提供服务。多年来，工程团队依赖于 AutoCAD LT。但是，他们很快就意识到，为了帮助实现标准化，需要做出改变。抛弃 AutoCAD LT 是一个艰难的决定。但一旦他们转换到 AutoCAD 并开始使用固定期限的使用许可中包含的 Electrical 工具组合，便会开启一个具有效率和各种功能的全新世界。
20 年来，Martz Technologies, Inc. 为中大西洋地区各州的各个行业提供服务。无论是食品制造、淡水过滤工厂还是污水处理厂的电气与控制工程，该公司都专注于升级和构建全新的控制面板和改型，这也需要全新的电气工程图。
Martz Technologies 项目经理 David Slusser 表示：“从公司创办的第一天起，我们一直在使用 AutoCAD LT。但是，我们团队中的 CAD 标准一直都充满挑战。作为没有受过训练的人，您可能不会注意到我们的图形在过去 10 或 15 年中有什么不同。但是当我们进行同行检查并停下来进行审查时，您就会发现一个工程师与另一个工程师之间可能存在的差异。”
几年前，一位新聘用的工程师建议使用 AutoCAD 和 Electrical 工具组合 来帮助他们制定标准之后，Martz Technologies 开始对其进行研究。
“我们试了一下，但是由于当时我们的工作量要求很高，我们无法投入时间来完成学习曲线。”Slusser 说，“最终，我们又回到过去的老习惯，沿用我们所熟悉的技术，继续采用过去时间密集型的方式。”
“去年，我们决定向前一步，转变到 AutoCAD 和 Electrical 工具组合，”他继续说道，“我们意识到该产品功能丰富，并知道我们需要加快实现时间，所以我们追加了投资，由 Autodesk 合作伙伴 Synergis Engineering Design Solutions 为我们的工程团队提供现场培训。”
过渡过程中的关键决策是指派一名员工 Rich Kaminski 担任 AutoCAD 的负责人，以保持对流程和公司图形标准化的监督。在 Synergis 的培训和建议下，Slusser 和 Kaminski 可以立即了解他们的标准将如何改进。
Kaminski 表示：“当我们使用 AutoCAD LT 时，我们基本上试图将其作为“伪 Electrical 工具组合”来使符号标准化，但效果并不理想。在某些情况下，某个人会在个人笔记本电脑上修改符号库，但之后忘记上传符号库。现在，我可以将所有内容放在全局服务器上，每个人都可以访问。例如，如果我修改了某个图标，则其他所有人都可以使用它，这个图标在整个公司都是一样的。我发现这对我们走上正轨非常有帮助。”
最终实现了核心标准化目标是件好事，而他们更惊喜地发现还有更多的东西在等着他们。
使用 AutoCAD 和 Electrical 工具组合制作的图形。图片来源：Martz Technologies, Inc.
Kaminski 表示：“在其中一次培训课程中，我们了解到，我们可以提取图形并进行批量更改，将其导入 Excel，修改后再重新导入。”
他继续说：“与打开每个图形相比，在 AutoCAD 中操纵电子表格描述的功能要简单得多，尤其是当导出用于与可编程逻辑控制器 (PLC) 集成的时候。当您有几个需要更改的 IO 点时，打开每个图形并编辑每条线会非常枯燥。我们以前使用 AutoCAD LT 时完成了一个项目，其中包含 2,400 个 IO 点和一个 260 页的图形集。尽管有多个人做这个工作，但我们花了六个月才完成。借助 Electrical 工具组合，我们可以在 Excel 中编辑描述和图形，这是巨大的优点，可节省很多时间。我们只需一半的时间就可完成该项目。”
导线参考、编号乃至物料清单 (BOM) 等功能也有了全新的意义。
“从管理角度来看，BOM 表非常重要，”Slusser 说道。“在实施过程中，我们将能够知道 BOM 表是准确的，且与图形集保持一致。 这是十分重要的。”
图片来源：Martz Technologies, Inc.
现在，我们的团队使用 Electrical 工具组合几个月了，他们已经看到了带来的好处。回到 2017 年，Martz Technologies 在 AutoCAD LT 中为一家长期客户制造工厂的一台液压机的控制面板绘制了图纸。使用 AutoCAD LT，团队花费了 220 个小时来制图。现在，对于同一公司的新项目，他们使用 Electrical 工具组合来处理三台新的液压机。
对于第一台液压机，他们全面修订了 2017 版的 AutoCAD LT 图形，并使用 Electrical 工具组合对它们进行了更新。第二台和第三台液压机需要放在一个大的图纸包中。将第一个图形转换到 Electrical 工具组合后，编号方案经过完全重新设计，可以适应单个图纸包。
第三台液压机的物理大小是另外两台液压机的两倍，这会增加其复杂性。使用第一台液压机的已转换图形作为基础，他们能够轻松修改和扩展图形。
安装好的控制面板。图片来源：Martz Technologies, Inc.
新项目花费的总时间仅为 550 小时，包括所有新液压机、复杂性、额外培训和预先定制。随着这些定制逐步建立，未来项目所花费的时间将进一步减少。
“在此项目中，我们能够根据自身需求定制 Electrical 工具组合，包括创建自定义符号库以及修改线号、参考和编号方案的放置，”Slusser 说道。“Rich 还将此项目作为培训平台，用于培训两名不熟悉 Electrical 工具组合的工程师。”
从 AutoCAD LT 转换到 AutoCAD 时，Slusser 能够理解大家的担心和顾虑。但是，对他来说，这是值得的。
他说：“对于任何想要从 AutoCAD LT 进行转换并使用 AutoCAD 随附工具组合的用户，我会对他们说，只管去做。但是您必须要有耐心。我们好像只看到了冰山一角，我觉得今后还有更多的东西需要我们学习和使用。”
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