20 年来，Martz Technologies, Inc. 为中大西洋地区各州的各个行业提供服务。无论是食品制造、淡水过滤工厂还是污水处理厂的电气与控制工程，该公司都专注于升级和构建全新的控制面板和改型，这也需要全新的电气工程图。

Martz Technologies 项目经理 David Slusser 表示：“从公司创办的第一天起，我们一直在使用 AutoCAD LT。但是，我们团队中的 CAD 标准一直都充满挑战。作为没有受过训练的人，您可能不会注意到我们的图形在过去 10 或 15 年中有什么不同。但是当我们进行同行检查并停下来进行审查时，您就会发现一个工程师与另一个工程师之间可能存在的差异。”