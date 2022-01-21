回路设计是每个电子器件设计项目的第一步。这需要创建原理图，该原理图定义了如何以逻辑方式将电子元件连接到印刷电路板 (PCB) 上。回路设计完成后，工程师可以执行 SPICE 仿真或将原理图转换为 PCB 设计软件。