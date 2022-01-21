回路设计软件

借助 Fusion 360 PCB 设计软件实现无限创意。功能强大、全面、互联且易用的工具，适用于每位工程师。

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什么是回路设计？

回路设计是每个电子器件设计项目的第一步。这需要创建原理图，该原理图定义了如何以逻辑方式将电子元件连接到印刷电路板 (PCB) 上。回路设计完成后，工程师可以执行 SPICE 仿真或将原理图转换为 PCB 设计软件。

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回路设计技术

  • 原理图元件创建

    创建精确的电气元件符号是成功设计回路的基础。符号提供运行精确仿真所需的所有参数化数据、对可制造零件进行排序以及提供电子回路的连接。

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  • 多页原理图

    多页原理图有助于管理和组织高级回路设计的复杂性。多个回路设计可以与符号分层链接在一起，以提高回路可读性和结构。

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  • SPICE 仿真

    通过 SPICE 仿真，您能够仿真和分析回路设计的行为。执行操作点、AC/DC 扫掠或瞬态分析仿真可识别回路性能问题，而无需 PCB 原型。

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电气和机械设计工作流

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面向电子器件初学者的回路设计基础知识

  • PCB 布局基础知识

    印刷电路板 (PCB) 布局使您的回路设计以其物理形式呈现出来。详细了解 PCB 布局流程以及如何设计您自己的布局。

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  • 原理图设计基础知识

    原理图设计定义了电气元件符号之间的连接。详细了解原理图设计流程以及如何设计您自己的流程。

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  • SPICE 仿真基础知识

    通过 SPICE 仿真，您能够分析回路设计中的电压和电流性能。详细了解 SPICE 以及如何运行第一个 SPICE 仿真。

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