回路设计是每个电子器件设计项目的第一步。这需要创建原理图，该原理图定义了如何以逻辑方式将电子元件连接到印刷电路板 (PCB) 上。回路设计完成后，工程师可以执行 SPICE 仿真或将原理图转换为 PCB 设计软件。
了解如何在 Fusion 360 统一平台中无缝共享设计更改以及在机械和电气工作流之间进行协作。
此免费版面向业余爱好者和制造商，包括 2 张原理图、2 个信号层和 80 cm2 电路板区域。
我们为全球的学生和教师提供免费的回路设计软件。
通过 Circuits，您能够使用免费、易用的在线工具将创意变为现实。
通过 SPICE 仿真，您能够分析回路设计中的电压和电流性能。详细了解 SPICE 以及如何运行第一个 SPICE 仿真。
了解如何使用 Fusion 360 设计下一个电子器件 PCB
我们为全球的学生和教师提供免费的回路设计软件。
通过 Fusion 360 设计示例和仿真了解电子器件基础知识。
了解使用差分对布线的原因和时间。
了解十大 PCB 布线提示，助您成功完成第一个 PCB 布局。
随时了解 Autodesk Fusion 360 和电子器件设计的最新消息与教程。
了解如何将 EAGLE 设计和库导入 Fusion 360。