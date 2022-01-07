设计与制造

自动化设计

自动化工设计具有助于提升工作效率，使您可以专注于更重要的工程任务。

我们来谈一谈战略

图片来源：FS-Elliott

工程师在计算机上对拖车进行建模

什么是自动化设计？

自动化设计有助于获取和重用工程知识及意图。自动化不仅有助于缩短在繁冗的重复性建模任务上所花费的时间和减少其中出现的错误，还可以进行扩展以简化下游开发流程。

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两本有关设计自动化应用的 Autodesk 电子书叠放在一起

自动化设计的实际应用

自动化设计可以从自动执行基本参数逐渐发展到全方位产品配置。根据您当前的需求，设置可能非常简单，也可能比较复杂。了解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技术如何帮助工程师轻松使用基于规则的设计，而无需编写复杂代码。

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自动化设计的优势

  • 传送带的渲染效果

    更高效地设计

    钣金零件和焊接结构件通常包含标准特征，其建模任务虽难度不大但却非常繁冗。通过自动创建典型产品特征，可以消除繁冗的工作

  • 三维布管的渲染效果

    根据规范快速配置产品

    根据客户规范手动修改模型会浪费工程资源。可以定义参数来创建三维模型并轻松设置规则来驱动定制的产品配置器

  • 混凝土整面机的制造工程图

    更快地移交给制造部门

    借助简单易用的代码工具，将自动化扩展到工程之外。轻松获取和执行标准流程，以创建工程图、刀具路径和其他文档

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了解制造商如何节省工程时间

FS-Elliott 的工程师正在检验叶轮

FS-ELLIOTT

将设计时间从几周缩减为几分钟

了解空压机制造商 FS-Elliott 如何使用 Inventor 中的 iLogic 对定制叶轮进行建模。

“我们制造的零件必须非常精确，但手动建模需要耗费大量时间。必须采用更好的方法来执行相关工作。”
- Alex Curtin，FS-Elliott 产品经理

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自动化设计资源

自动化策略

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自动执行产品开发流程

阅读 Lifecycle Insights 报告，了解制造商如何探寻有意义的方法来自动执行核心产品开发流程，以赢得并保持竞争优势。

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