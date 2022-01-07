自动化设计有助于获取和重用工程知识及意图。自动化不仅有助于缩短在繁冗的重复性建模任务上所花费的时间和减少其中出现的错误，还可以进行扩展以简化下游开发流程。
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自动化设计可以从自动执行基本参数逐渐发展到全方位产品配置。根据您当前的需求，设置可能非常简单，也可能比较复杂。了解 Autodesk Inventor 中的 iLogic 技术如何帮助工程师轻松使用基于规则的设计，而无需编写复杂代码。
钣金零件和焊接结构件通常包含标准特征，其建模任务虽难度不大但却非常繁冗。通过自动创建典型产品特征，可以消除繁冗的工作
借助简单易用的代码工具，将自动化扩展到工程之外。轻松获取和执行标准流程，以创建工程图、刀具路径和其他文档
率先了解 FS-Elliott 和 Viewrail 的工程团队如何利用自动化技术提高工作流的敏捷性并实现令人印象深刻的成果。
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