大多数公司的职能部门各自为政。产品信息可能会因部门、断开连接的网络驱动器和单独的计算机而形成孤岛。涉及多个职能人员和信息的不同流程存在不一致问题。产品信息很难查找，而且经常过时。这会导致错误、延迟和效率低下。产品生命周期管理软件通过集中化数据和自动化工作流来打破孤岛，有效地将企业内的人员、流程和产品信息衔接在一起，因此它非常重要。



产品生命周期管理可显著改进公司创建、打造、支持和发展产品及服务的方式。PLM 有助于减少错误，并确保每个人都可以灵活便捷地根据需要访问和使用最新的准确信息。PLM 有助于消除协作障碍，提高效率和敏捷性。



PLM 软件还提供了 KPI 面板，这有助于减少手动协调项目任务、报告和审核所浪费的时间。此外，使用 PLM 还可以为工程师提供产品性能数据，以便在开发早期实现闭环可追溯性和设计改进，从而提高产品质量。以上只列举了几个示例来说明为什么产品生命周期管理很重要。不同行业和地区的各种规模的公司都可以使用 PLM 获益。