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PLM 代表产品生命周期管理。产品生命周期管理软件有助于为产品生命周期内涉及的所有人员提供企业范围内协作 - 从工程和供应链到质量和制造。所有人都基于一个中心源开展工作，您可以更快地将更优质的产品推向市场。
每天，制造商在从概念到交付的过程中都要处理多个CAD系统，这容易造成流程混乱、数据丢失和延迟。Autodesk PLM 支持多 CAD 集成，有助于团队使用自己熟悉的工具开展工作，并在整个组织内以及与供应商进行高效协作，无论文件类型如何都是如此。
了解行业领导者如何使用 PLM 软件消除产品开发协作障碍、加快流程、提高效率和增强敏捷性。
借助系统范围内的实时数据共享功能，极大的改善协作、在流程的早期制定更明智的决策并跟踪成本和材质。
通过更简便的订单可见性和可控制性以及实时标记和反馈循环，改善供应链协作并缩短响应时间。
实时适应不断变化的市场（从概念到生产），提高创新能力、减少迭代循环并降低成本。
- Carl Schelfhout，Reynaers Aluminium 公司 CAD/PLM 经理
集中处理与产品相关的数据和流程。通过将所有项目数据整合到一个位置，减少在低价值任务上所花费的时间、提高产品开发敏捷性并简化协作。
通过高效的 BOM 表管理功能，在整个产品生命周期内记录、跟踪和审阅产品中的每个组件，准备好进行制造并维护数据完整性。
在产品生命周期内的诸多阶段加强控制对设计、条目和记录的修订。帮助各部门高效地自动执行和记录修订，以实现企业范围内的可见性和可追溯性。
按照产品系列、业务部门或产品团队来配置项目模板并打造标准化的阶段式里程碑、可交付成果和任务。更快地从概念阶段进入生产阶段。
与您的全球供应链保持全天候连接，随时随地访问您扩展组织所需的报价，采购和供应商管理信息。
自动执行质量工作流、跟踪和记录更改，并分析质量指标以防止出现问题。减少瑕疵件和不合格件。提高产品质量和可靠性。
网络讲座
向 Autodesk 专家学习有关产品生命周期管理的提示、小技巧和最佳实践。观看我们丰富的产品生命周期管理网络讲座库，了解如何利用 Autodesk PLM 简化协作、提高敏捷性和改善产品质量。
CIMdata 评论
现代公司需要一种战略性方法，以便从小规模着手并根据需要扩展其 PLM 环境。阅读数字化转型专业公司 CIMdata 的建议，了解为何您需要一款可随您一起发展的互联产品开发解决方案。
Autodesk PLM 可帮助您快速着手。与客户团队探讨模块化流程和可配置的现成工作流如何让您根据需要灵活地实施所需内容。
PLM 代表产品生命周期管理。产品生命周期管理软件有助于为产品生命周期内涉及的所有人员提供企业范围内协作 - 从工程和供应链到质量和制造。所有人都基于一个中心源开展工作，您可以更快地将更优质的产品推向市场。
PLM 软件是一款可在整个产品生命周期（从最初构思到开发、制造、服务和停用）内管理数据和流程的解决方案。PLM 软件有助于使流程工作流实现集中化和自动化，并支持所有利益相关方进行跨职能协作。PLM 软件提供了诸多功能，例如新产品引入 (NPI)、BOM 表管理、变更管理、供应商管理和质量管理。
世界日新月异，产品、客户需求、全球市场条件和竞争环境日益复杂，而使用 PLM 软件进行数据和流程管理可以提高制造商的敏捷性和弹性。PLM 有助于在整个企业内释放时间和资源，以便凭借更出色的创新和适应能力来更快地响应业务机会并解决挑战。
PLM 支持跨企业以及与外部第三方利益相关方（例如，提供商、供应商、承包商和客户）进行实时协作。PLM 可以将所有利益相关方和部门整合在一起，使产品设计、工程、制造和质量数据保持互联。通过在一个中心系统内衔接人员、流程和数据，PLM 可以帮助企业改善协作、提高产品开发和供应链敏捷性、减少在非增值流程上所浪费的时间、提高产品质量并加快上市速度。
大多数公司的职能部门各自为政。产品信息可能会因部门、断开连接的网络驱动器和单独的计算机而形成孤岛。涉及多个职能人员和信息的不同流程存在不一致问题。产品信息很难查找，而且经常过时。这会导致错误、延迟和效率低下。产品生命周期管理软件通过集中化数据和自动化工作流来打破孤岛，有效地将企业内的人员、流程和产品信息衔接在一起，因此它非常重要。
产品生命周期管理可显著改进公司创建、打造、支持和发展产品及服务的方式。PLM 有助于减少错误，并确保每个人都可以灵活便捷地根据需要访问和使用最新的准确信息。PLM 有助于消除协作障碍，提高效率和敏捷性。
PLM 软件还提供了 KPI 面板，这有助于减少手动协调项目任务、报告和审核所浪费的时间。此外，使用 PLM 还可以为工程师提供产品性能数据，以便在开发早期实现闭环可追溯性和设计改进，从而提高产品质量。以上只列举了几个示例来说明为什么产品生命周期管理很重要。不同行业和地区的各种规模的公司都可以使用 PLM 获益。
借助 Autodesk PLM，您可以利用适合您业务的数据和流程管理功能，灵活地启动现有项目并扩展未来业务。CAD 集成式数据管理 功能使每个人都能够使用自己熟悉的设计工具以及适用于常用系统的插件开展工作。流程管理功能使设计协作和审阅、BOM 表、变更、质量、新产品引入、供应商协作等工作流实现标准化。
Autodesk PLM 有助于您实现业务工作流标准化。该平台随附提供了许多核心 PLM 应用和数十个专业流程，无需额外再支付成本。它们附带现成的工作流，您可以根据自己的业务需求进行定制，无需从头开始。根据需要实施所需的功能。Autodesk PLM 是单一可信数据源，可管理您的所有数据和流程，凭借开放的 API，它可以轻松与 ERP 和 CRM 等其他业务系统相集成，以便您可以利用数据开展更多工作。
产品生命周期管理软件可帮助您管理产品生命周期内的许多流动要素，包含以下功能：
PLM 以 PDM 为基础，可以对与产品相关的所有文件类型以及任何信息进行集中数据管理。PDM 与 CAD 系统相集成，有助于围绕数据创建、审阅和发布流程实施企业标准以及行业标准。在产品生命周期的设计和工程阶段，PDM 可以跟踪修订、减少错误并提高设计重用和协作水平。
但除了工程部门，使用产品数据的其他部门和其他业务流程又该如何是好？这正是 PLM 的用武之地，其流程有助于为产品生命周期内涉及的所有人员提供企业范围内的数据访问和协作 - 从工程和供应链到质量和制造。Autodesk PLM 将 PDM 和 PLM 功能相整合，提高整个产品生命周期内的产品数据和流程管理效率。
制造商需要比以往更具创新性和弹性。由于内部和外部因素（例如，客户期望、市场条件、供应链问题和竞争环境），企业不断面临着变革压力。
为了应对这些挑战，制造商正在采用数字化技术来转变其运营方式。他们使用技术解决方案来减少浪费并腾出更多时间和资源进行创新，从而不断改进过时的产品开发方法。PLM 是关键技术解决方案，是数字化转型的推动因素，具有比手动操作和不互联系统更高效有力的数据和流程管理功能。
PLM 将企业内的人员、流程和数据相衔接，为产品生命周期内涉及的所有人员（包括供应商、合作伙伴和客户）营造协作环境。这有助于制造商腾出更多时间研究创新性工作方式，同时降低开发成本并缩短周期时间，以便他们能够集中资源更快地将更具竞争力的产品推向市场，并抓住更多业务增长机会。
PLM 提供了一个集中式系统，使每个人都能够适时访问合适的数据，从而帮助减少错误并提高整个企业的工作效率。团队可以跨部门、分部和地区相互协作。企业可以根据用户的角色和项目控制他们可以访问和编辑哪些数据。修订控制功能可以确保每个人都参考正确的版本，并减少下游错误和返工。变更管理功能可以追溯变更请求和变更单，以进行实时显示。
PLM 能够使任何利益相关方根据需要灵活便捷地集中访问最新的供应商信息，包括批准的供应商、供应内容、定价、联系信息、历史审核跟踪等。这有助于防止使用错误的供应商，这些供应商可能先前存在质量问题或未遵守行业标准和法规。PLM 系统可以自动发送供应商审阅通知并实时跟踪其审批状态。
PLM 有助于更轻松地与供应商协作。使用 PLM 系统集中处理数据和流程，而不是来回交换电子邮件或使用共享驱动器（数据可能过时或丢失）。供应商可以访问图形和三维可视化模型，并无缝地参与 RFQ 流程。您可以在设计协作期间共享实时标记和反馈环，以便更高效有力地进行沟通。PLM 有助于缩短供应商的交付周期，并提高可交付成果的准确性和质量，更好地迎合您的需求。