工业设备

工业机械制造

设计工业机械，创造全新可能

消除设计与制造融合的障碍。 

工业设备渲染

工业机械打造更美好的世界

使用直观、强大且易于访问的技术，将设计和制造过程的每个细节连接起来，为产品、业务和世界带来更好的成果。

Autodesk 使创新者能够为其客户创建更智能、更可靠的工业机械。

工业机械和设备制造商为何选择 Autodesk

  • Frumecar 标识

    “基于大数据的生产流程数字化正在转变制造方式以及与客户建立关系的方式。”
    - Carlos Torregrosa，Frumecar 高级副总裁


    阅读案例 （英文）

  • “主要挑战是，我们使用的工具并未整合，每个部门都各自为营。”
    - Assaad Hani，Technica International 业务分析师


    阅读案例

  • “我们希望实现流程自动化，让工程师和技术人员可以花费更少的时间创建预制加工所需的工程图。”
    - Mike Thomas，Rokion 技术服务经理


    阅读案例 （英文）

关联数据、专业领域和流程

使用互联数据进行协作

节省搜索所需信息的时间。将同事、客户和供应链连接到一个安全的数据模型。始终了解设计周期中的下一步以及相关负责人。自动维护一系列决策及其影响。

通过自动化推动增长

使用现有 CAD 模型来创建销售配置器，从而提高报价速度和准确性并节省工程时间。简化日常任务，将设计和工程时间集中在为客户创建创新解决方案上。在单一环境中使用 BOM 表、嵌套和 CAM 自动准备制造数据。

提高运营效率

通过重新利用工程 CAD 模型对 CNC 机床进行编程，将设计和制造结合在一起。在发布工程数据之前设计夹具并开始编程，CAM 刀具路径中的每个细节都会自动更新。通过标准化的 NC 创建，高效利用多个机床和站点的生产能力。

工业机械解决方案

  • 数据和流程管理

    保护和控制您的知识产权。与内部和外部同事协作。管理和跟踪决策，以自动维护审核跟踪记录。

    探索 PLM

  • 二维和三维绘图与建模

    并行使用二维和三维。将二维工程图转换为关联的三维模型。基于三维模型创建关联的二维工程图并共享为行业标准 DWG。

    探索二维和三维 CAD

  • CAD 互操作性

    参考 CAD 数据并使用由 CAD 编写工具所做的更新。顺畅交换来自几乎任何来源的 CAD 数据，同时保持数据完整性。

    探索 CAD 互操作性

  • 机械设计

    了解面向设计和工程的专业级二维和三维 CAD，包括仿真、公差分析、排料、CAM 和生产制造单元设计以及工厂规划。

    探索机械设计

  • 公差分析

    通过轻松分析和报告零部件公差叠加，提高质量、避免过度加工操作、减少变化并改善工程和制造之间的协作。

    探索公差分析 （英文）

  • 仿真

    通过精确且可信的分析（包括机械 (FEA)、计算流体动力学 (CFD)、注塑成型、复合材料和制造仿真）预测、验证和优化设计。

    探索仿真

  • 设计自动化和配置

    自动执行重复性任务。利用自定义产品配置器，获取和重用工程知识。更高效地工作，腾出时间专注于构思和创新。

    探索设计自动化

  • 先进制造

    无论您想制造什么，无论您想如何制造，均可实现。为加工、增材制造、衍生式设计、排料和预制加工提供高级功能。

    探索先进制造

  • 生产系统和制造单元设计

    从点云扫描和冲突检测到生产线仿真和安装顺序，最大限度地降低生产系统和制造单元设计的风险并尽可能提高效率。

    探索生产设计

工业机械和设备软件

查看所有 Autodesk 产品

比较
了解更多
Forrester Consulting 报告“设备制造商如何提供更好的自定义解决方案”

提供更好的自定义解决方案

自定义项目要求在设备供应商、客户和外部合作伙伴之间建立密切的关系。但是，这些关系中存在的弱点会导致未来项目无法平稳启动。在此报告中，Forrester Consulting 为设备供应商指出了建议的前进方向。

下载报告

常见问题解答 (FAQ)

工业机械是用于能源、液体和气体加工、采矿、施工、农业、林业、制造业、机床、工业机器人和建筑服务设备等行业的加工、生产和分销的设备。

工业机械的示例包括：

  • 重型设备（例如 挖掘机、推土机和拖拉机）
  • 原材料加工机械（例如加热炉、锻造、铸造挤出机）
  • 生产线和加工机械（例如注塑模具、装配机和机器人）
  • 物料搬运设备（例如手推车、叉车、输送机、AGV 和起重机）
  • 建筑服务设备（例如自动扶梯、电梯、发电机和空调）
  • 机床（例如铣床、车床或钣金压力机）

不同类型的制造设备可以按行业、流程、尺寸或操作方法进行分类：

  • 按行业：采矿、施工、农业、制造业、生产线和发电、水和污水、食品、运输、药品
  • 按流程：安全、原材料加工、零件和零部件制造、表面精加工、装配、质量和测试、包装、物流和维护
  • 按尺寸：便携（小于 20 千克/45 磅）、轻型（小于 1 吨）、中型（1 到 10 吨）和重型（大于 10 吨）
  • 按操作方法：手动（手动操作）、半自动 (CNC) 和完全自动化（生产线和机器人）

在制造业中，软件用于设计、仿真、数据管理、流程管理、项目管理、库存和供应链管理、质量和安全管理以及机械控制和监控。 

  • CAD（计算机辅助设计）用于设计工业机械和设备。 
  • 仿真软件用于分析和优化产品与流程，同时减少对物理样机和破坏性测试的需求。 
  • CAM（计算机辅助制造）用于将 CAD 数据转换为 CNC（计算机化数控）数据，以驱动生产设备。
  • PDM（产品数据管理）用于管理工程和设计数据，包括 CAD、仿真和 CAM 文件。
  • PLM（产品生命周期管理）用于管理将产品投入生产所需的数据和流程。
  • MES（制造执行软件）用于生产规划、员工管理和制造运营安排。 
  • ERP（企业资源规划）软件用于管理业务流程，例如会计、工资和采购。

我们来谈一谈战略

作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发所需功能以实现目标。

立即联系我们以安排业务咨询。

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

感谢您联系我们。我们会尽快与您联系。

X