使用直观、强大且易于访问的技术，将设计和制造过程的每个细节连接起来，为产品、业务和世界带来更好的成果。
Autodesk 使创新者能够为其客户创建更智能、更可靠的工业机械。
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节省搜索所需信息的时间。将同事、客户和供应链连接到一个安全的数据模型。始终了解设计周期中的下一步以及相关负责人。自动维护一系列决策及其影响。
使用现有 CAD 模型来创建销售配置器，从而提高报价速度和准确性并节省工程时间。简化日常任务，将设计和工程时间集中在为客户创建创新解决方案上。在单一环境中使用 BOM 表、嵌套和 CAM 自动准备制造数据。
通过重新利用工程 CAD 模型对 CNC 机床进行编程，将设计和制造结合在一起。在发布工程数据之前设计夹具并开始编程，CAM 刀具路径中的每个细节都会自动更新。通过标准化的 NC 创建，高效利用多个机床和站点的生产能力。
保护和控制您的知识产权。与内部和外部同事协作。管理和跟踪决策，以自动维护审核跟踪记录。
并行使用二维和三维。将二维工程图转换为关联的三维模型。基于三维模型创建关联的二维工程图并共享为行业标准 DWG。
参考 CAD 数据并使用由 CAD 编写工具所做的更新。顺畅交换来自几乎任何来源的 CAD 数据，同时保持数据完整性。
了解面向设计和工程的专业级二维和三维 CAD，包括仿真、公差分析、排料、CAM 和生产制造单元设计以及工厂规划。
通过轻松分析和报告零部件公差叠加，提高质量、避免过度加工操作、减少变化并改善工程和制造之间的协作。
通过精确且可信的分析（包括机械 (FEA)、计算流体动力学 (CFD)、注塑成型、复合材料和制造仿真）预测、验证和优化设计。
自定义项目要求在设备供应商、客户和外部合作伙伴之间建立密切的关系。但是，这些关系中存在的弱点会导致未来项目无法平稳启动。在此报告中，Forrester Consulting 为设备供应商指出了建议的前进方向。
工业机械是用于能源、液体和气体加工、采矿、施工、农业、林业、制造业、机床、工业机器人和建筑服务设备等行业的加工、生产和分销的设备。
工业机械的示例包括：
不同类型的制造设备可以按行业、流程、尺寸或操作方法进行分类：
在制造业中，软件用于设计、仿真、数据管理、流程管理、项目管理、库存和供应链管理、质量和安全管理以及机械控制和监控。
作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发所需功能以实现目标。
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