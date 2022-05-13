由于建筑使用者的期望不断变化，77% 的建筑师发现对定制解决方案的需求与日俱增，并且与供应商的协作也更加紧密。
由于建筑使用者的期望不断变化，77% 的建筑师发现对定制解决方案的需求与日俱增，并且与供应商的协作也更加紧密。
将近四分之三的受访建筑师表示，紧密的协作关系对于项目的成功至关重要。
48% 的建筑师表示，建筑信息模型 (BIM) 熟练程度低下会破坏供应商交易。
“我们需要为客户提供定制的衡量标准。我们选择与 Autodesk 携手前行 - 为工程师腾出时间完成更重要的工作并赢得更多业务。”
- Matt Quigley，设计经理
“许多客户告诉我们，他们更愿意使用我们的产品，而不是其他公司的产品，因为我们可以提供三维 BIM 内容。”
- Steve Hofmann，CAD 设计师
提供 BIM 内容，让客户更轻松地指定在项目中使用您的产品。基于建筑模型开展工作，以便在建筑环境中进行设计。在一个无缝的数字化生态系统中交换所有这些数据，帮助所有利益相关方更高效地进行沟通。
无论您是制作标准、样本还是完全定制的解决方案，都可以通过在业务模式中自动化产品配置或设计来确保产品完全符合项目要求。
您甚至需要能够应对最紧张的项目交付期限，并适应不断变化的项目要求。通过实现企业系统数字化并优化生产流程，帮助提高工程部门到销售团队的敏捷性。
在 BIM 生态系统中使用集中式数据与客户协作，在设计中参考建筑数据，并生成产品设计的 BIM 内容。
使用适合您业务的工具来管理产品数据和开发流程。快速开始，轻松扩展，实现衔接人员、流程和数据的承诺。
捕获并重用工程知识和意图，缩短在繁冗的重复性建模任务（如产品配置、工程图创建等）上所花费的时间和减少其中出现的错误。
通过将 BIM 与数字工厂规划相结合，生成生产设施和设备的数字表示。
无论您想制造什么，无论您想如何制造，Autodesk 都可提供符合您需求的先进制造软件。
建筑项目不断发展变化，您在其中的身份也在不断发展变化。在这项最新调研中，建筑师分享了他们如何看待供应商角色的变迁。
建筑产品制造商生产可供在建筑内部和外围使用的产品、设备和供给设施，例如窗、门、电梯、自动扶梯、HVAC 系统、照明设备、厨房设备、浴室设备和木质元件。定制预制加工商为定制产品（例如，入口天棚和立面、扶手、楼梯和幕墙）提供机械设计到制造服务。
建筑产品制造商会在开发流程的不同阶段使用各种不同的软件：工业设计软件、机械三维 CAD 软件、产品生命周期管理 (PLM) 软件、计算机辅助制造 (CAM) 软件以及可视化和渲染应用程序。
现在，建筑信息模型 (BIM) 方法和软件在工程建设行业得到了广泛应用。如果制造商希望与工程建设客户建立合作伙伴关系，就必须能够熟练使用 BIM，以便使用和创建与现有应用程序兼容的数据来设计建筑用品。
数字化转型旨在使整个组织中的每个人获取所需的数据和洞察分析，助其全力以赴完成工作。这将使公司内的不同部门凝聚在一起，从而提升与客户的协作水平，并为实现自动化奠定基础以显着提高整体生产能力和工作效率。
根据《哈佛商业评论》最近开展的一项调查，超过四分之三的工程建设行业受访者表示，在整个建筑设计流程中，人们越来越关注建筑使用者的体验。由于建筑产品行业公司提供的制成品起着重要作用，因此需要在施工前以更紧密的协作来规划和评估该体验。
《哈佛商业评论》最近对建筑师、工程师和承包商开展的一项调查发现了以下趋势：
73% 的受访者表示，与建筑产品制造商建立高度协作关系对于项目取得成功至关重要。
77% 的受访者表示，对定制解决方案和更紧密协作的需求日益增加。
23% 的受访者表示，在选择供应商时，BIM 熟练程度是最重要的考量因素之一。
25% 的受访者表示，在选择建筑产品供应商时，如期交付项目的能力是最重要的考量因素。
作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发实现目标所需的功能。
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