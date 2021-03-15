Viewrail 是一家领先的优质楼梯零件和定制楼梯系统制造商，他们正在迅速调整自己的工程流程以履行定制订单和满足需求增长。Inventor 中的 iLogic 可帮助他们将流程现代化，并为需要定制建筑产品的客户加速生产楼梯系统。
以前，Viewrail 每周平均完成 3 个按订单设计楼梯系统，但将设计自动化融入自己的工程流程后，他们每月可完成 150 个项目。
Viewrail 总部位于美国印第安纳州的戈森市，最初是一家传统的木制楼梯和栏杆产品生产商。随着行业需求的不断变化，他们将生产扩大到金属和玻璃制品。如今，该公司的运营业务进一步扩大，拥有为全球客户生产数千种楼梯设计和款式的制造能力。
但是，扩大一个原本已令人印象深刻的产品组合绝非易事，而要以一种遥遥领先于竞争对手的速度来实现这一目标更是难上加难。这需要一支出色的团队来领导。对于 Viewrail 而言，该团队始于首席运营官 JJ Johnson 和工程自动化专家 Ryan Rittenhouse。
楼梯生成器背后的团队：JJ Johnson 和 Ryan Rittenhouse。图片来源：Viewrail。
两年前的同一天，Johnson 和 Rittenhouse 从同一家设计三维打印机的公司离职，共同加入 Viewail，开始在研发部门担任新职务。拥有工程教育背景的 Johnson 和拥有编程背景的 Rittenhouse 具有得天独厚的优势，成为帮助 Viewrail 实现定制订单流程现代化的梦幻团队。
他们当时并不太知道，团队成立三周之后将启动一个项目。而这一项目，在短短两年的时间里帮助公司实现了大约 50% 的同比增长。
为建筑设计楼梯系统时，每组楼梯之间总会有不同的细节。一个测量值的计算错误可能会危及整个系统的完整性。正因为如此，Viewrail 的浮动楼梯系统业务 100% 全部按订单设计，每次都有定制的尺寸。
在 Johnson 和 Rittenhouse 加入之前，每份订单都是由一人组成的工程团队仔细手工绘制的。尽管这种二维计算和绘图过程利用了基本脚本，但即便完成一个简单的楼梯系统，仍需三到四个小时。通常，含之字形路线的系统或其他较为复杂的系统需要几天才能制作出来。
采用二维图形呈现的中心梁。图片来源：Viewrail。
Viewrail 与业界同行的不同之处在于：他们按订单远程完成工程设计，而不是花数周时间在工作现场构建独特的系统。这种方法的特殊挑战在于：必须确保他们从客户处收到的数据准确无误。即使模型在第一次绘制得很完美，但客户仍有可能提供更新的测量结果。这导致他们需要从头开始。
Viewrail 很快意识到浮动楼梯越来越受到市场青睐，预计需求将超过自身所能提供的工程设计服务。为了迎合这种需求，他们要么雇佣更多的工程师（这将严重影响公司利润），要么加快工程设计的进度。Johnson 和 Rittenhouse 考虑到自身在 CAD 和代码领域综合拥有的专业知识，最终选择了后者。
Johnson 和 Rittenhouse 清楚地知道，自己需要构建一个能够自动运行楼梯系统建模过程的体系（这很快就会成为其楼梯生成器）。因此，他们立即开始研究自己可用的工具。尽管 Rittenhouse 在 CAD 软件方面的经验有限，但他很快发现了一种可行的选择：Inventor 中的 iLogic 技术。
Johnson 指出：“Len Morris（公司老板）为我们的工程部门提供了发展方向的愿景，我们只是‘构建、强调并探索原型’的行动者和追随者。
木制组件的制造。图片来源：Viewrail。
在严格的最后期限之下，他们开始构建第一个楼梯生成器：由 Johnson 执行 CAD 建模，Rittenhouse 负责编写 iLogic 代码。 “我们都在努力打造一个真正简洁的楼梯。比如，‘嗨！我们要到这上面去，不需要绑住任何东西。就这么简单，”Rittenhouse 指出， “然后，几乎立刻我们就会意识到，‘哦，我们需要做这件事，，我们需要检查代码合规性，我们需要做那件事，我们还需要做哪些哪些事，”他继续说道。
钣金支架的制造。图片来源：Viewrail。
Johnson 和 Rittenhouse 继续利用 iLogic 进行迭代，并在模型中遇到新考虑因素时扩展 iLogic 的功能。Rittenhouse 指出：“我们开始推动这项工作。如今已颇具成效。在短短几分钟内，只需输入数字并按下按钮，楼梯生成器便会创建我们所有的部件，根据客户所需的系统类型、楼梯走向以及任何额外的设计考虑因素（例如不锈钢或外墙）等，自动切换到任何所需的部件。”
他继续指出：“该生成器将准确无误地列出所有部件，并将其与生产图形、客户印刷品以及（最新功能）我们的机器代码结合起来，生成一些用于实际制造的资料。”
最初，我们抱着怀疑态度在这一项目中运用 iLogic。而在我们发现了它所拥有的卓越功能及其背后的强大动力之后，我们真正爱上了它。如今，每当开始一项工作时，我们的第一个想法就是，‘我该如何使它变得更智能，以便将来可以根据自身需要结合运用 iLogic？
—JJ Johnson, Viewrail, 首席运营官
Rittenhouse 和 Johnson 之所以选择 iLogic 技术，而不是其他可用的自动化选项，是因为其三维建模将带来额外益处。 利用 Inventor 进行设计时，他们事实上可以反复检查模型，双重确保自己能够从容自信地快速从订单切换至生产。
利用 Inventor 为完整的楼梯系统建模。图片来源：Viewrail。
“现在我们把所有工作都迁移到了三维模式。 玻璃绘制员工可以打开其中某一生成器，直接在楼梯系统中绘制玻璃……这为我们的工程师提供了一个草绘框架。此外，由于它在我们的制造基础上绘制，因此将会完美无瑕。当它们到达客户家中时，它们将排成一行，”Rittenhouse 指出。
Viewrail 利用 Inventor 中的自动化功能为楼梯生成器提供强大动力，达到了令人印象深刻的里程碑。
由中心梁、木构件和钣金支架组成的完整组件。图片来源：Viewrail。
设计成员从一个小小的工作组开始，如今已发展成为一个多达 21 人的强大团队。Johnson 现在管理着一个包括研发、工程、自动化和产品开发在内的精英团队。楼梯生成器完全改变了他们的流程，并为其产品创新留出了空间。
“我们始终致力于让销售团队摆脱约束。这是因为，如果我们能够实现突破，那么其他一切都能处理好，那真是太棒了……事实上，似乎我们每次加固生成器时，他们都想在销售中延伸规则，客户也想延伸规则。他们想打造一些真正具有异国风情的设计。就在昨天，我们开始处理两个工作，他们想要 12 英尺宽的楼梯。Johnson 指出：“对于楼梯系统来说，那真的非常非常宽。
他总结道：“我们的公司正在迅速发展壮大，我们必须快速做出响应；敏捷性和对市场需求的响应至关重要。”