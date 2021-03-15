利用 iLogic 自动化技术生成定制楼梯系统，成功节省大量时间

Viewrail 是一家领先的优质楼梯零件和定制楼梯系统制造商，他们正在迅速调整自己的工程流程以履行定制订单和满足需求增长。Inventor 中的 iLogic 可帮助他们将流程现代化，并为需要定制建筑产品的客户加速生产楼梯系统。

以前，Viewrail 每周平均完成 3 个按订单设计楼梯系统，但将设计自动化融入自己的工程流程后，他们每月可完成 150 个项目。