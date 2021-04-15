隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
Autodesk Alias 用于设计创新产品，并以可视化介质（从二维草图到三维形状，从概念模型到生产级数据）交流创意。
Autodesk Alias 是一款设计软件，支持您通过单一设计流程创建产品并改进流程。
在不同的工作流和专业领域之间顺畅协作。
提高工作效率，无需在孤岛式系统之间切换。
使用单个软件源完成从概念到生产曲面造型的设计流程。
使用 Alias 中强大的工具更快地交付设计。
通过在 Alias 中生成的高质量设计获得竞争优势。
在一个统一流程中使用不同工具跨团队传达设计意图。
参数化设计和可共享模板等工具使用户能够自动进行快速设计迭代。
新颖易学的用户体验意味着可以实现快速建模和协作。Alias 还提供与工业设计相关的更新，以及可迎合不同项目周期需求的灵活许可方案。
Alias 建模师和非 Alias 建模师均可使用 Alias 部件与 Flow Production Tracking 实现跨团队协作，并管理和审阅设计项目。Flow Production Tracking 还通过自动化功能增强 Alias，从而加快设计迭代。
Autodesk Alias 用于设计创新产品，并以可视化介质（从二维草图到三维形状，从概念模型到生产级数据）交流创意。
Alias 的用户包括工业设计师、汽车设计师、创意设计专业人员、数字雕刻师和生产曲面建模师。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Alias。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。
Alias 1 年期固定期限使用许可的价格为