Autodesk Alias：创建所需的高质量产品

产品建模、曲面造型和可视化

联系业务代表：400-637-7891

什么是 Autodesk Alias？

Autodesk Alias 是一款设计软件，支持您通过单一设计流程创建产品并改进流程。

  • 在不同的工作流和专业领域之间顺畅协作。

  • 提高工作效率，无需在孤岛式系统之间切换。

  • 使用单个软件源完成从概念到生产曲面造型的设计流程。

为什么要使用 Autodesk Alias？

缩短上市时间

使用 Alias 中强大的工具更快地交付设计。

交付卓越的产品

通过在 Alias 中生成的高质量设计获得竞争优势。

简化流程

在一个统一流程中使用不同工具跨团队传达设计意图。

Autodesk Alias 的用途

Alias Dynamo 集成（视频：1 分 35 秒）（英文）

利用自动化工作流更快地做出设计决策

参数化设计和可共享模板等工具使用户能够自动进行快速设计迭代。

使用 Alias 进行工业设计（视频：1 分 58 秒）（英文）

快速创建和审阅工业设计项目

新颖易学的用户体验意味着可以实现快速建模和协作。Alias 还提供与工业设计相关的更新，以及可迎合不同项目周期需求的灵活许可方案。

参考管理器支持 Alias 部件（视频：1 分 07 秒）（英文）

使用 Alias 和 Flow Production Tracking 增强协作与自动化

Alias 建模师和非 Alias 建模师均可使用 Alias 部件与 Flow Production Tracking 实现跨团队协作，并管理和审阅设计项目。Flow Production Tracking 还通过自动化功能增强 Alias，从而加快设计迭代。

哪款 Autodesk Alias 产品适合您？

比较产品
使用 Alias Concept 生成的赛车概念图

Alias Concept

提供草图绘制、快速概念建模和可视化工具。 

 

显示 Alias Surface 的曲面着色器

Alias Surface

将概念模型优化为针对消费产品和汽车设计的 A 级曲面。 

 

Alias AutoStudio 中的完整 Etraxx 数据集，具有着色器和反射

Alias AutoStudio

执行概念建模、分析、曲面技术造型和可视化。 

 

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常见问题解答 (FAQ)

Alias 的用途是什么？

Autodesk Alias 用于设计创新产品，并以可视化介质（从二维草图到三维形状，从概念模型到生产级数据）交流创意。

Alias 面向哪些用户？

Alias 的用户包括工业设计师、汽车设计师、创意设计专业人员、数字雕刻师和生产曲面建模师。

如果订购当前版本 Alias 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Alias 版本？

您可以利用 Alias 固定期限使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 Autodesk Alias？

通过订购 Alias 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 Alias 免费试用版转换为付费版固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Alias。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Autodesk Alias 固定期限使用许可的成本是多少？

Alias 1 年期固定期限使用许可的价格为 。Alias 3 年期固定期限使用许可的价格为

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