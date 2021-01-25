捕获灵感迸发时产生的创意
数字绘图和草图绘制软件
获取快速且功能强大的创意草图绘制工具。了解面向概念美工师、插画家、设计师、建筑师和绘图师的数字绘图和草图绘制软件。
图片来源：Ryohei Yamashita
数字绘图是指使用图形软件创建图形。数字艺术家不使用纸笔，而是使用平板电脑或计算机以及鼠标或手写笔等设备来绘图。数字绘图程序提供诸如图层、画笔集、调色板、标尺和导向工具以及压力敏感笔划等功能。
图片来源：Luis Peso
传统艺术作品具有两个共同点：可以被触摸（用物理材料制成）以及“独一无二”（要复制就必须重新创作）。传统艺术作品可以通过多种介质和工具（包括绘图、绘画和雕刻）创作。
与传统艺术作品不同，数字艺术作品不受材料范围限制的约束。您可以获得人眼能看到的所有颜色、更改鲜明度和亮度、在擦除时不留下痕迹，所有这一切都通过绘图板和手写笔完成。
图片来源：Monika Zagrobelna
艺术家将其手写笔设置成类似于铅笔或马克笔的形状。艺术家使用的技法与传统插图相同，但还可以使用图层和工具绘制草图，以帮助实现透视、调整大小和重新设置形状。
绘图员使用计算机辅助设计 (CAD) 软件可更快、更精确地创建 二维图形, 而无需使用模板和技术绘图仪器。
概念图形由工业设计师、建筑师、工程师和艺术家用于创建快速草图，以便实现初始设计可视化。
技术图形主要由建筑师和工程师使用，是指使用图形或原理图直观地传达某物的构造方式。
使用 SketchBook 对创意绘制草图并快速迭代。将您的草图轻松导入 AutoCAD 并将其转变为工程图。
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JAY SHUSTER
Pixar 制作设计师 Jay Shuster 在飞机墓场获得了一些工业设计灵感并使用 SketchBook 将这些灵感变为设计图。
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ESG Architecture and Design 通过使用 SketchBook 绘制概念草图加快项目进度。
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