捕获灵感迸发时产生的创意

数字绘图和草图绘制软件

获取快速且功能强大的创意草图绘制工具。了解面向概念美工师、插画家、设计师、建筑师和绘图师的数字绘图和草图绘制软件。

查看产品

了解 SKETCHBOOK (英文)

图片来源：Ryohei Yamashita

Armored cyborg

什么是数字绘图？

数字绘图是指使用图形软件创建图形。数字艺术家不使用纸笔，而是使用平板电脑或计算机以及鼠标或手写笔等设备来绘图。数字绘图程序提供诸如图层、画笔集、调色板、标尺和导向工具以及压力敏感笔划等功能。

图片来源：Luis Peso

武士正在砍树

数字艺术作品与传统艺术作品之间有何区别？

传统艺术作品具有两个共同点：可以被触摸（用物理材料制成）以及“独一无二”（要复制就必须重新创作）。传统艺术作品可以通过多种介质和工具（包括绘图、绘画和雕刻）创作。

与传统艺术作品不同，数字艺术作品不受材料范围限制的约束。您可以获得人眼能看到的所有颜色、更改鲜明度和亮度、在擦除时不留下痕迹，所有这一切都通过绘图板和手写笔完成。

阅读文章

图片来源：Monika Zagrobelna

数字绘图类型

  • 使用 Alias 创建的滑雪板固定器渲染图

    数字插图

    艺术家将其手写笔设置成类似于铅笔或马克笔的形状。艺术家使用的技法与传统插图相同，但还可以使用图层和工具绘制草图，以帮助实现透视、调整大小和重新设置形状。

  • 在 AutoCAD LT 中创建的泵站 CAD 图形

    CAD 图形

    绘图员使用计算机辅助设计 (CAD) 软件可更快、更精确地创建 二维图形, 而无需使用模板和技术绘图仪器。

  • 使用对比真实渲染和线框创建的豪华住宅三维渲染图。

    概念图形

    概念图形由工业设计师、建筑师、工程师和艺术家用于创建快速草图，以便实现初始设计可视化。

  • 正在处理蓝图的建筑师特写视图。

    技术图形

    技术图形主要由建筑师和工程师使用，是指使用图形或原理图直观地传达某物的构造方式。

绘图和草图绘制软件

下载免费版本的 SketchBook (英文)

Compare
了解更多

将 Autodesk 绘图软件结合使用

了解客户如何使用绘图软件

  • 视频：Jay Shuster 如何成为 Pixar 设计师并使用 SketchBook 创作新的设计

    JAY SHUSTER

    在工业设计中寻找灵感

    Pixar 制作设计师 Jay Shuster 在飞机墓场获得了一些工业设计灵感并使用 SketchBook 将这些灵感变为设计图。

    观看视频（2 分 36 秒）(英文)

  • 在 SketchBook 中绘制的建筑物概念草图

    ESG ARCHITECTURE AND DESIGN

    数字化绘图可加快构思

    ESG Architecture and Design 通过使用 SketchBook 绘制概念草图加快项目进度。

    阅读案例

  • 在 Sketchbook 中绘制的 Tesla Model S 概念草图

    TESLA MOTORS

    绘制汽车设计草图

    电动汽车制造商 Tesla 利用 Alias Surface 进行可视化、渲染、曲面造型和绘图，简化了设计和工程流程。

    阅读案例

数字绘图和草图绘制教程

通过这些教程和课程开始使用 Autodesk 绘图和草图绘制软件。

  • 在 Sketchbook 中绘制的女性数字图形

    SketchBook 基础知识

    开始了解 SketchBook 界面和最基本交互操作，包括如何使用图层和自定义画笔。

    SketchBook 教程

  • 在 AutoCAD 中绘制的船只 CAD 图形

    AutoCAD 漫游手册

    了解界面并学习用于创建二维图形的基本命令。

    AutoCAD 教程

  • 在 Alias 中绘制的汽车渲染图

    Alias 基础知识

    学习如何使用 SketchBook 和 Alias 加快掌握创意技术、创建概念草图和实现具有冲击力的三维视觉效果。

    Alias 教程

  • 在 Formit 中绘制的建筑物渲染图

    FormIt 快速入门

    查看这些 FormIt 教程，了解如何对早期设计概念进行草图绘制、协作、分析和迭代。

    FormIt 教程 （英文）

数字绘图和草图绘制资源

通过这些教程、提示和手册，提高绘图和草图绘制技能。