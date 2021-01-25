传统艺术作品具有两个共同点：可以被触摸（用物理材料制成）以及“独一无二”（要复制就必须重新创作）。传统艺术作品可以通过多种介质和工具（包括绘图、绘画和雕刻）创作。

与传统艺术作品不同，数字艺术作品不受材料范围限制的约束。您可以获得人眼能看到的所有颜色、更改鲜明度和亮度、在擦除时不留下痕迹，所有这一切都通过绘图板和手写笔完成。