Autodesk VRED 用于浏览或验证数字设计，以做出明智的决策。它还用于将数字设计数据转换为引人入胜的高保真图像、动画和实时表示，这些内容可在桌面上、在全比例表示环境中、通过虚拟和混合现实使用，或通过 Web 和移动显示器进行流式传输。