Autodesk VRED：数字样机的绝佳视觉效果

三维可视化软件与扩展现实

图片来源：Recom Farmhouse，底板由 Michael Hanisch 提供

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Autodesk VRED？

Autodesk VRED 专业三维可视化软件可将复杂数据变为现实。

  • 在本地或在远程服务中创建高质量渲染。

  • 轻松、准确地进行可视化、审阅和验证。

  • 在多种设备（包括虚拟现实 (VR)）上协作。

为什么使用 VRED？

开发数字样机

装配和查看产品的数字孪生，以在决策中使用。

加强协作

在多种设备上灵活便捷地与您的团队协作。

审阅灵活性

扩大扩展现实的使用范围，用于评估、审阅以及与数据交互。

使用 VRED 可以执行的操作

使用 GPU 光线跟踪灵活地选择硬件（视频：1 分 01 秒）（英文）

查看、验证和展示逼真样机

VRED 三维可视化软件可帮助设计师和工程师使用交互式 GPU 光线跟踪以及分析和远程渲染模式创建产品演示、设计审阅和虚拟样机。

通过 UI 控件流式传输渲染内容（视频：1 分 55 秒）（英文）

装配和维护复杂的控制模型

将复杂的设计和工程数据集转换为可用作单一数据源的整体数字控制模型。

实时多用户协作（视频：2 分 21 秒）（英文）

将人员和数据联系起来，实现顺畅决策

灵活便捷地访问最新设计数据，以使用多种实用程序和流式传输 API 在桌面、移动设备或虚拟现实中进行高质量的协作式审阅。

哪款 Autodesk VRED 产品适合您？

比较产品
现代双门汽车的样机

VRED Design

实时检查和评估汽车设计理念。

 

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部分构造的 SUV 的样机，暴露了前发动机，并覆盖了 VRED 工具的图像

VRED Professional

创建高端可视化和虚拟样机。

 

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4 辆分别位于高架平台上的斯柯达 SUV 汽车的三维模型

VRED Core

按需渲染并流式传输三维数据。

 

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位于高架平台上的斯柯达 SUV 汽车的三维模型，周围是一些球体

VRED Presenter

在交互式三维环境下演示产品配置。

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常见问题解答 (FAQ)

VRED 的用途有哪些？

Autodesk VRED 用于浏览或验证数字设计，以做出明智的决策。它还用于将数字设计数据转换为引人入胜的高保真图像、动画和实时表示，这些内容可在桌面上、在全比例表示环境中、通过虚拟和混合现实使用，或通过 Web 和移动显示器进行流式传输。

VRED 面向哪些用户？

VRED 供汽车设计师和数字美工人员、曲面造型技术专家、可视化专家、照明工程师、感知质量专家、虚拟现实专家、数字营销专业人员和 CGI 美工人员使用。

如果您已不在学校，或者是自营职业者，是否有非商业版 VRED 可以使用？

是的，有一个称为学习版的 VRED 版本。了解使用此版本可以和不可以执行的操作。了解更多（英文）

如果订购当前版本 VRED 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 VRED 版本？

您可以利用 VRED 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 VRED？

通过订购 VRED 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 VRED 免费试用版转换为付费版固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 VRED。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

VRED 固定期限使用许可成本是多少？

VRED Design 1 年期固定期限使用许可的价格为 VRED Design 3 年期固定期限使用许可的价格为 。价格因产品而异；有关 VRED Professional 和 VRED Presenter 的信息，请参见“订购 VRED”。

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