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Autodesk VRED 用于浏览或验证数字设计，以做出明智的决策。它还用于将数字设计数据转换为引人入胜的高保真图像、动画和实时表示，这些内容可在桌面上、在全比例表示环境中、通过虚拟和混合现实使用，或通过 Web 和移动显示器进行流式传输。
Autodesk VRED 专业三维可视化软件可将复杂数据变为现实。
在本地或在远程服务中创建高质量渲染。
轻松、准确地进行可视化、审阅和验证。
在多种设备（包括虚拟现实 (VR)）上协作。
装配和查看产品的数字孪生，以在决策中使用。
在多种设备上灵活便捷地与您的团队协作。
扩大扩展现实的使用范围，用于评估、审阅以及与数据交互。
VRED 三维可视化软件可帮助设计师和工程师使用交互式 GPU 光线跟踪以及分析和远程渲染模式创建产品演示、设计审阅和虚拟样机。
将复杂的设计和工程数据集转换为可用作单一数据源的整体数字控制模型。
灵活便捷地访问最新设计数据，以使用多种实用程序和流式传输 API 在桌面、移动设备或虚拟现实中进行高质量的协作式审阅。
Autodesk VRED 用于浏览或验证数字设计，以做出明智的决策。它还用于将数字设计数据转换为引人入胜的高保真图像、动画和实时表示，这些内容可在桌面上、在全比例表示环境中、通过虚拟和混合现实使用，或通过 Web 和移动显示器进行流式传输。
VRED 供汽车设计师和数字美工人员、曲面造型技术专家、可视化专家、照明工程师、感知质量专家、虚拟现实专家、数字营销专业人员和 CGI 美工人员使用。
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