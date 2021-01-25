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使用和合并不同的数据格式，以实现精确的可视化
创建 CAD 数据的真实表示以验证质量、外观和功能
使用物理上精确的材质、照明和阴影信息生成真实照片级图像
模拟和验证人机工程学、照明和工程设计
使用多种不同设备帮助全球团队进行设计审阅和协作
使用各种沉浸式虚拟和增强技术探索场景
使用多种设备和浏览器灵活便捷地进行协作、审阅和连接
实时渲染，针对多种 CAD 设计做出更快、更明智的决策
利用可通过 Python 脚本完全访问的 API，创建自定义的自动可视化平台
查看 VRED 中的最新功能和工作流
元数据编辑器
所有 VRED 对象（包括摄影机、材质和场景图形节点）都附加了元数据。 新的元数据编辑器允许您独立于对象控制此数据。 此功能为可视化流程提供了令人难以置信的灵活性。（视频：6 分 50 秒）（英文）
Open XR
Open XR 是扩展现实应用程序的开放标准，已在 VRED 中实施。此功能可在使用头戴式显示设备时启用其他功能，例如手部跟踪和自定义控制器绑定。（视频：1 分 03 秒）（英文）
MDL 和 Material X
VRED 对各种材质类型的持续支持有助于其成为逼真可视化的单一来源。为此，VRED 现在包括对 NVIDIA 的 MDL 和 AMD 的 Material X 的支持。（视频：1 分 01 秒）（英文）
人机界面
仅限 VRED Professional
在 VRED 场景内可视化 HTML 5 内容，包括在三维环境中身临其境般地验证用户人机界面 (HMI) 设计。（视频：2 分 26 秒）（英文）
镜头光斑
仅限 VRED Professional
在光线跟踪和 OpenGL 模式下为灯光创建镜头光斑效果。
VRED 雾效果
仅限 VRED Professional
使用颜色、衰减和密度控件，在场景中创建大气雾效果。
测量的材质
仅限 VRED Professional
基于捕获的材质数据和测量的材质，可视化真实行为。
虚拟现实增强功能
仅限 VRED Professional
改进包括 360 度样式图像的全向立体渲染，适用于移动和 Web 虚拟现实。
渲染过程和渲染层
对于其他后期处理，可将渲染过程导出以便在图像处理软件中作进一步调整。
群集管理器
仅限 VRED Professional
组织多个用户如何共享一个群集，调度群集光线跟踪并管理作业。
完整的 Python API
使用 Python 实现自动数据转换、可视化资源准备和自动可视化系统。
流式传输功能
流式传输高质量的实时渲染，以用于管理审阅以及面向内部或客户的可视化系统。
远程服务或内部部署
通过内部部署服务器或远程服务，可以轻松部署和集成，以在 Linux 和 Windows 上启用渲染系统。
可扩展的光线跟踪功能
根据硬件设置，灵活地缩放 GPU 和 CPU 渲染需求。
实时渲染
在笔记本电脑、平板电脑或其他移动设备上流式传输高质量 VRED 实时渲染。