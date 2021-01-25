VRED Design 和 VRED Professional 的主要功能

在 VRED Pro 中使用固定三维环境渲染的 Aviera

数据准备

使用和合并不同的数据格式，以实现精确的可视化

虚拟样机

创建 CAD 数据的真实表示以验证质量、外观和功能

虚拟摄影

使用物理上精确的材质、照明和阴影信息生成真实照片级图像

视觉仿真

模拟和验证人机工程学、照明和工程设计

协作

使用多种不同设备帮助全球团队进行设计审阅和协作

扩展现实体验

使用各种沉浸式虚拟和增强技术探索场景

流式处理三维数据

使用多种设备和浏览器灵活便捷地进行协作、审阅和连接

审阅和评估

实时渲染，针对多种 CAD 设计做出更快、更明智的决策

自定义和自动化

利用可通过 Python 脚本完全访问的 API，创建自定义的自动可视化平台

VRED Design 和 VRED Professional 2025 的新功能

查看 VRED 中的最新功能和工作流

VRED 2025 的新功能

新增功能

可视化改进

体验改进后的视觉质量、颜色、材质和纹理支持以及体积效果。（视频：2 分 59 秒）（英文）

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视频：VRED 2025 中的可视化改进

新增功能

基于 AI 的渲染

现在，NVIDIA 的 DLSS（深度学习超级采样）在 VRED 中已启用，可提高视觉质量和性能并减少噪波。（视频：53 秒）（英文）

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备用文本：视频：VRED 中基于 AI 的渲染

新增功能

数据互操作性

导入和导出新格式，包括 IFC、3MF 和 USD（视频：2 分 29 秒）（英文）

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视频：VRED 中的数据互操作性

新增功能

用户体验改进

使用新的入门屏幕、搜索首选项、固定模块等，并获得更新且一致的用户体验。（视频：2 分 33 秒）（英文）

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视频：VRED 2025 中的用户体验改进

VRED 2024 亮点

用户体验现代化

新的图标集和窗口管理灵活性是您将在 VRED 2024 中体验到的新外观示例。（视频：2 分 18 秒）（英文）

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元数据编辑器

所有 VRED 对象（包括摄影机、材质和场景图形节点）都附加了元数据。 新的元数据编辑器允许您独立于对象控制此数据。 此功能为可视化流程提供了令人难以置信的灵活性。（视频：6 分 50 秒）（英文）

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Open XR

Open XR 是扩展现实应用程序的开放标准，已在 VRED 中实施。此功能可在使用头戴式显示设备时启用其他功能，例如手部跟踪和自定义控制器绑定。（视频：1 分 03 秒）（英文）

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MDL 和 Material X

VRED 对各种材质类型的持续支持有助于其成为逼真可视化的单一来源。为此，VRED 现在包括对 NVIDIA 的 MDL 和 AMD 的 Material X 的支持。（视频：1 分 01 秒）（英文）

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VRED 2023 亮点

重新设计了材质编辑器

新的分离材质编辑器提供了完整的 Python API 访问权限，既提高了效率又增强了可用性。现在，您可以选择多种材质进行更改，更好地查看复杂材质，更灵活地进行浏览。（视频：1 分 33 秒）（英文）

元数据编辑器

更好地支持 Substance 材质。强大的过滤机制提供了更大的灵活性和更好的概览。更新的材质编辑器还包括材质的不同几何表示和修正的纹理平铺。（视频：2 分 48 秒）（英文）

虚拟现实和性能改进

在开始光线跟踪时，获得显著改进的性能；在使用指针和其他对象时，获得更自然的沉浸式体验。（视频：1 分 25 秒）（英文）

VRED 2022 亮点

渲染改进

新的着色器模型和 GPU 光线跟踪改进提供了卓越的渲染质量。（视频：1 分 33 秒）（英文）

数据处理改进

包括增强的 UV 编辑器、对 Alias 参照部件的支持以及基于纹理的新灯光烘焙。（视频：2 分 06 秒）（英文）

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扩展的流式传输功能

增强了 VRED 流式传输功能，包括 UI 改进和扩展设备支持。（视频：2 分 22 秒）（英文）

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交互式景深

VRED 2022 支持您在 OpenGL 和 CPU 光线跟踪中以及动画中使用实时景深。（视频：49 秒）（英文）

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屏幕空间环境光遮挡

屏幕空间环境光遮挡提供了更多选项，可最大限度减少瑕疵并提高质量。（视频：55 秒）（英文）

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VRED 2021 亮点

更新了 UV 编辑器

VRED 2021.1
全面改进的 UV 编辑器更加自动化，现在提供更多类似 Maya 的结果。（视频：2 分 09 秒）（英文）

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提高了渲染质量

VRED 2021.1
通过新的采样和光线跟踪技术以及 GPU 光线跟踪增强功能，获得更好的渲染质量。（视频：1 分 02 秒）（英文）

提高了协作灵活性

VRED 2021.1
改进了 VRED Stream App，提高了大小调整、浏览器选择和连接性方面的灵活性。（视频：51 秒）（英文）

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次表面散射算法

通过更新体积散射算法，使半透明塑料和大理石等材质能够实现体积散射，以获得物理上更精确的外观。（视频：48 秒）（英文）

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VRED Go 可导出文件

仅限 VRED Professional
导出 VRED Go 文件以在虚拟现实中或在桌面上查看，而无需安装 VRED。（视频：1 分 05 秒）（英文）

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自适应可变速率着色

通过改变不同帧区域的着色速率来提高渲染性能和质量。

显卡上的 GPU 光线跟踪

仅限 VRED Professional
在 CPU 和 GPU 光线跟踪之间轻松切换，以在硬件选择上实现更大的灵活性。

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VRED Stream App 和流式传输应用程序

仅限 VRED Professional
将渲染窗口内容通过 UI 控件流式传输到 Web 浏览器、桌面或移动设备。

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VRED Design 和 VRED Professional 的更多功能

数据准备

摄影机和导航

仅限 VRED Professional
提供了许多摄影机增强功能，其中包括界面改进和渲染视图可见性。

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数据准备和场景处理

仅限 VRED Professional
UV 编辑器改进包括缩放棋盘纹理以进行调整以及更好地找到扭曲区域。（视频：1 分 44 秒）（英文）

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在场景中导航

更轻松地在 VRED 场景内进行导航并控制要选择的对象。

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增强的几何体行为

更轻松地使用几何体，更便捷地升级几何体，更高效地表达您的设计。

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文件 I/O 和互操作性

仅限 VRED Professional
通过增强 Alias Wire 导入功能，在 VRED 中获得对 Alias 变量和变换轴的支持。

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导入 Alias 层结构

可以一起导入来自 Alias 工业设计软件的 Wire 文件及相应层和标记信息。

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可视化设置

灯光

仅限 VRED Professional
改进了 VRED 场景内的照明，并且在 OpenGL 模式下支持更多功能。

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人机界面

仅限 VRED Professional
在 VRED 场景内可视化 HTML 5 内容，包括在三维环境中身临其境般地验证用户人机界面 (HMI) 设计。（视频：2 分 26 秒）（英文）

了解更多 （英文）

为几何体预渲染阴影

将灯光阴影烘焙到几何体，以较少的计算获得更自然的对象视图。（视频：31 秒）（英文）

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次表面散射

仅限 VRED Professional
精确仿真皮肤、牛奶、蜡和塑料等材质的半透明行为。

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镜头光斑

仅限 VRED Professional
在光线跟踪和 OpenGL 模式下为灯光创建镜头光斑效果。

VRED 雾效果

仅限 VRED Professional
使用颜色、衰减和密度控件，在场景中创建大气雾效果。

真实材质

使用各种逼真的汽车虚拟样机材质（如玻璃、车漆和金属）。

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强大的照明选项

使用 HDR 照明照亮整个带有高动态范围图像的场景，轻松控制亮度。

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物理摄影机设置

摄影机模块的物理参数使人们无需进行复杂的后期处理。

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测量的材质

仅限 VRED Professional
基于捕获的材质数据和测量的材质，可视化真实行为。

置换贴图

基于纹理信息实时高效地模拟高度详细的曲面结构。

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分层玻璃材质

单面对象可以使用模拟的厚度以实现适当的折射率 (IOR)。

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演示

变换变量

仅限 VRED Professional
将多个变换作为变量添加到场景图形节点，以减小场景大小和内存使用量。（视频：1 分 16 秒）（英文）

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虚拟现实交互

仅限 VRED Professional
借助 VRED 中完全装备且可设置姿势的手和预设手势，在 VR 环境在虚拟现实环境中获得更自然的外观。（视频：56 秒）（英文）

动画模块

实时创建关键帧动画。仿真运动序列并生成移动图像。（视频：2 分 04 秒）（英文）

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变量和变量集

使用变量和变量集为您的三维模型提供不同配置。

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支持新的 HMD

仅限 VRED Professional
除了 VR Oculus Rift 和 HTC Vive 支持，VRED 还扩展了对头戴式显示器的支持。

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虚拟现实增强功能

仅限 VRED Professional
改进包括 360 度样式图像的全向立体渲染，适用于移动和 Web 虚拟现实。

VRED 应用程序

仅限 VRED Professional
当连接到 Internet 时，从移动设备远程控制 VRED 场景。

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材质增强功能

改进的金属车漆选项可实现更真实的汽车虚拟样机。

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评估工作流

剪切模块

使用三维剪切处理数字数据、多边形，甚至是原生 NURBS 数据。

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标注

仅限 VRED Professional
交互式审阅期间直接将标注附加到三维模型。

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Alias 曲率着色器

仅限 VRED Professional
使用 Alias 工业设计软件中提供的相同曲率着色器评估模式。

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视觉仿真

仅限 VRED Professional
视觉仿真功能可帮助您更好地了解场景内的照明分布。

渲染

层模块

仅限 VRED Professional
在“渲染层”模块中设置材质覆盖。在预先编写的分层 EXR 和 PSD 文件中存储渲染过程。

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渲染过程和渲染层

对于其他后期处理，可将渲染过程导出以便在图像处理软件中作进一步调整。

以较少的循环实现更好的效果

使用降噪工具进行渲染，以较少的整体采样提高室内场景的视觉质量。

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多种渲染模式

渲染模式有助于实现各种级别的显示质量和速度。在 OpenGL 和光线跟踪模式之间切换。

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群集管理器

仅限 VRED Professional
组织多个用户如何共享一个群集，调度群集光线跟踪并管理作业。

序列器

仅限 VRED Professional
在单个计算机上或在 CPU 群集环境中组织复杂批处理流程并按顺序执行这些流程。

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TrueNURBS

仅限 VRED Professional
构建 NURBS 拓扑或重建现有的拓扑。借助 TrueNURBS，您可以从 CAD 模型中加载原生 NURBS 数据。

了解更多

光谱渲染

仅限 VRED Professional
通过基于波长的光谱渲染实现颜色校正并捕获逼真的散射效果。

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VRED Presenter 功能

了解 VRED Presenter 功能

销售点演示

在本地代理商处显示产品的所有配置，甚至以立体形式显示，无需连接 Internet。

内部和外部演示

向您的团队、管理委员会或外部合作伙伴和客户传达您的设计理念。

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外部设备控制

使用平板电脑或手机实时控制您的演示和内容。

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强大的渲染引擎

VRED Presenter 使用与其他 VRED 产品一样强大的 OpenGL 和光线跟踪渲染引擎。

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VRED Core 功能

了解 VRED Core 功能

VRED 流式传输解决方案

通过可在远程服务中或在本地运行的流式传输解决方案，获取 VRED 的可视化功能和质量。（视频：1 分 39 秒）（英文）

完整的 Python API

使用 Python 实现自动数据转换、可视化资源准备和自动可视化系统。

流式传输功能

流式传输高质量的实时渲染，以用于管理审阅以及面向内部或客户的可视化系统。

远程服务或内部部署

通过内部部署服务器或远程服务，可以轻松部署和集成，以在 Linux 和 Windows 上启用渲染系统。

可扩展的光线跟踪功能

根据硬件设置，灵活地缩放 GPU 和 CPU 渲染需求。

实时渲染

在笔记本电脑、平板电脑或其他移动设备上流式传输高质量 VRED 实时渲染。