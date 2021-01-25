免费试用 VRED 30 天

下载 VRED 软件，然后获取资源库以享受完整的产品体验。

图片来源：Recom Farmhouse，底板由 Michael Hanisch 提供

什么是 VRED？

VRED 专业三维可视化软件可将复杂数据变为现实。

  • 在本地或在远程服务中创建高质量渲染。

  • 轻松、准确地进行可视化、审阅和验证。

  • 在多种设备（包括虚拟现实 (VR)）上协作。

VRED 概述（视频：1 分 38 秒）（英文）

下载面向学生的 VRED

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 VRED？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持

VRED 免费试用期有多长时间？

试用版的 Autodesk 软件使您有机会在有限的期限（通常为 30 天）内浏览最新版本的全部功能。要取消免费试用版，请在试用期结束前禁用自动续展。如果在试用开始时没有要求您输入付款方式，它将自动到期。

如何延长 VRED 免费试用期？

如果您的试用版到期，则无法延长试用期。对于短期需求，您可以购买 Flex 代币以获取灵活的即付即用许可方案 代币。

如何解决 VRED 下载问题？

如果安装或产品下载失败，请尝试改用浏览器下载方法（在 macOS 中不适用）。我们建议禁用弹出窗口阻止程序并尝试其他浏览器，如 Chrome 或 Explorer。有关更多解决方案，请查看我们的指南：Autodesk 产品下载问题疑难解答

在哪里可以下载面向学生的免费 VRED 软件？

学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。如果您是学生或教师，则可以通过 Autodesk 教育许可方案获得免费 VRED 软件。

如何将 VRED 免费试用版转换为付费版固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或访问 VRED 产品中心。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

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