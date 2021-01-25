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Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。个人应登录其 Autodesk Account 或教育站点。找到您的产品，然后单击“查看下载”。选择版本、平台和语言，然后选择下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持。
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