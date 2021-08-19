面向个人的安装

下载方法

Autodesk 帐户的“产品和服务”部分中，选择适合您的产品和安装的下载方法。 在产品标题中，您将看到当前选择的方法，并可以查看适用于此产品的所有方法。对于某些产品和平台，下载是唯一可用的方法。

下载方法

  • 安装：设计用于在单台计算机上安装 Autodesk 产品，此方法只需一次连续操作即可完成下载和安装。默认情况下，此方法也将安装最新的产品更新，除非您选择不安装。
  • 下载：您可以使用此两步法在单台或多台计算机上安装任何产品版本。此方法的第一步是下载，第二步是安装，因此下载和安装之间您需要等待。 与安装方法一样，默认情况下，下载也会安装最新的产品更新。
  • 直接下载：该方法提供一个可以脱机安装的自解压可执行文件。要访问此选项，请执行以下操作：
    1. 在“所有产品和服务”页面中，单击某个产品。
    2. 在产品详细信息页面中，选择直接下载方法。
  • 自定义安装：通过 Autodesk 帐户中“产品和服务”下的“自定义安装”功能使用此方法。使用自定义安装，您可以在下载之前在 Autodesk 帐户中选择产品并指定安装设置。然后，您可以使用生成的可执行文件，以在单台计算机上安装产品，或在多台计算机上创建自定义部署。要了解详细信息，请参见从 Autodesk Account 进行自定义安装

 

方法摘要

下表总结了四种下载方法的特点，并指出了适合教育用途的方法。 

方法 适用于多台
计算机？		 操作
系统		 说明 产品
更新？		 教育用途
安装 Windows 一次操作完成
下载和安装		 学生和教师
下载 Linux、
macOS 和
Windows		 -使用浏览器
下载功能

-大多数 2022 及更高版本
Windows 产品都使用
Autodesk Create Installer

-包含最新更新

 

 学生、教师和机构
直接下载

Linux、macOS


Windows

使用浏览器下载功能


 

下载一个安装程序，其中对大多数产品都不包含更新

否 - 用于具有小的修补更新的产品


是 - 用于以完整安装程序进行更新的产品

 学生、教师和机构
自定义安装 Windows 下载多个产品的自定义安装程序 机构和学生实验室安装

注意：在使用任何这些方法之前，请务必禁用弹出窗口阻止程序。

另请参见

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