从 Autodesk 帐户的“产品和服务”部分中，选择适合您的产品和安装的下载方法。 在产品标题中，您将看到当前选择的方法，并可以查看适用于此产品的所有方法。对于某些产品和平台，下载是唯一可用的方法。
从 Autodesk 帐户的“产品和服务”部分中，选择适合您的产品和安装的下载方法。 在产品标题中，您将看到当前选择的方法，并可以查看适用于此产品的所有方法。对于某些产品和平台，下载是唯一可用的方法。
下载方法：
方法摘要
下表总结了四种下载方法的特点，并指出了适合教育用途的方法。
|方法
|适用于多台
计算机？
|操作
系统
|说明
|产品
更新？
|教育用途
|安装
|否
|Windows
|一次操作完成
下载和安装
|是
|学生和教师
|下载
|是
|Linux、
macOS 和
Windows
|-使用浏览器
下载功能
-大多数 2022 及更高版本
-包含最新更新
|是
|学生、教师和机构
|直接下载
|是
|
Linux、macOS
Windows
|
使用浏览器下载功能
下载一个安装程序，其中对大多数产品都不包含更新
|
否 - 用于具有小的修补更新的产品
是 - 用于以完整安装程序进行更新的产品
|学生、教师和机构
|自定义安装
|是
|Windows
|下载多个产品的自定义安装程序
|否
|机构和学生实验室安装
注意：在使用任何这些方法之前，请务必禁用弹出窗口阻止程序。
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