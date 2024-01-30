面向个人的安装

产品下载位置

要下载产品，请登录 Autodesk Account教育网站

要下载免费试用版，请访问 Autodesk 免费试用版。如果您具有有效的试用版，则可以从 Autodesk Account 下载试用版产品。要检查试用版状态，请参见产品和服务

下载固定期限使用许可产品

  1. 登录 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 在“所有产品和服务”下，查找您的产品。您可以使用“搜索”来限制显示的产品数。
  3. 在产品标题中，选择版本、平台和语言。
  4. 展开菜单，然后选择下载方法。在某些情况下，“下载”是唯一选项。

    5. 注意：“安装”和“下载”方法都包含最新的产品更新。要了解详细信息，请参见下载方法

  5. 下载产品。

从教育网站下载您的产品

针对您在“产品和服务”列表中看不到您的产品，下面列出了一些可能的原因：

  • 我们仍在处理您的订购。您将通过电子邮件收到有关访问、下载和激活的信息。在大多数情况下，订购后您的产品将很快在帐户中可用。如果您在下单后 24 小时内没有收到确认或履行电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹或联系技术支持以获取帮助。

  • 您的管理员尚未授予您访问权限。请联系管理员以请求访问权限。

  • 您的固定期限使用许可已过期。要续展您的固定期限使用许可，请转到 Autodesk 授权经销商运营的在线商城

在 Autodesk 帐户中没有看到您的产品？

要下载产品以用于教育用途，必须确认您的 Autodesk 帐户拥有教育版访问权限

如果您的教师或同事已将 Autodesk 产品指定给您，请参见学生和教师安装指定给他们的产品

  1. 登录到教育网站
  2. 查找您的产品，然后单击“获取产品”。
  3. 选择平台、版本和语言。
  4. 展开菜单，然后选择下载方法
  5. 下载产品。在某些情况下，“下载”是唯一选项。

另请参见

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不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

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