教育帐户管理

学生和教师安装指定给他们的产品

如果您的教师或同事将 Autodesk 产品指定给您，告知您哪些产品已经指定给您及其下载位置。根据您是否已拥有 Autodesk 帐户，执行以下步骤。

 

您最多可以在三台设备上安装软件。指定的用户有权访问软件，直到指定产品的教师取消指定访问权限或他们的教育许可方案资格到期。

 

注意：您的教师或同事可以为您指定辅助管理员角色，以帮助添加和指定学生以及管理团队。有关详细信息，请参见用户管理之管理员角色

如果您没有帐户

如果您没有 Autodesk 帐户，则需要先创建一个帐户，然后才能下载产品。

  1. 在您被指定产品时收到的 Autodesk 电子邮件中，按照说明创建 Autodesk 帐户。输入您的名字、姓氏、电子邮件地址和密码。电子邮件字段包含接收产品指定的电子邮件地址。它也是您的新 Autodesk 用户 ID。
  2. 选中此框以同意 Autodesk 使用条款和隐私政策，然后单击“创建帐户”。
  3. 单击确认消息中的“完成”。
  4. 转到导航栏中的“产品和服务”。
  5. 找到您的产品，然后单击“立即下载”或“查看下载”。
  6. 按照屏幕上的说明下载 Windows 或 Mac 软件。
  7. 下载 .exe 或 .dmg 文件后，按照屏幕上的说明进行安装。

将您的 Autodesk 用户 ID 和密码保存在安全位置，例如密码管理应用程序。从您的帐户访问产品下载时需要这些信息，在某些情况下，登录 Autodesk 产品时也需要这些信息。

如果您有帐户

如果您有 Autodesk 帐户，请登录并下载产品。

  1. 在您被指定产品时收到的 Autodesk 电子邮件中，单击“登录以快速开始使用”按钮。您还可以直接转到 Autodesk Account 并登录。
    注意：如果出现提示，请设置双重验证或单击“稍后提醒我”。
  2. 单击导航栏中的“产品和服务”。
  3. 找到您的产品，然后单击“立即下载”或“查看下载”。
  4. 按照屏幕上的说明下载 Windows 或 Mac 软件。
  5. 下载 .exe 或 .dmg 文件后，按照屏幕上的说明进行安装。

另请参见

需要帮助？请求助 Autodesk 助手！

助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。

求助助手

您享有什么级别的支持？

不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

查看支持级别