如果您的教师或同事将 Autodesk 产品指定给您，告知您哪些产品已经指定给您及其下载位置。根据您是否已拥有 Autodesk 帐户，执行以下步骤。
您最多可以在三台设备上安装软件。指定的用户有权访问软件，直到指定产品的教师取消指定访问权限或他们的教育许可方案资格到期。
注意：您的教师或同事可以为您指定辅助管理员角色，以帮助添加和指定学生以及管理团队。有关详细信息，请参见用户管理之管理员角色。
如果您的教师或同事将 Autodesk 产品指定给您，告知您哪些产品已经指定给您及其下载位置。根据您是否已拥有 Autodesk 帐户，执行以下步骤。
您最多可以在三台设备上安装软件。指定的用户有权访问软件，直到指定产品的教师取消指定访问权限或他们的教育许可方案资格到期。
注意：您的教师或同事可以为您指定辅助管理员角色，以帮助添加和指定学生以及管理团队。有关详细信息，请参见用户管理之管理员角色。
如果您没有 Autodesk 帐户，则需要先创建一个帐户，然后才能下载产品。
将您的 Autodesk 用户 ID 和密码保存在安全位置，例如密码管理应用程序。从您的帐户访问产品下载时需要这些信息，在某些情况下，登录 Autodesk 产品时也需要这些信息。
如果您有 Autodesk 帐户，请登录并下载产品。
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