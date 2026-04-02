娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk 向教师提供使用全球顶尖专业人士所用同款设计软件的权限，帮助他们培养技能并掌握知识，从而在职业道路上取得成功。
教育许可方案为符合条件和教师免费提供 Autodesk 软件和服务的 1 年期单（人）用户访问权限，以用于教育用途。您可以访问通过 Education Community 提供的所有软件，只要您符合条件，可以按年续展访问权限。
Autodesk 云服务是“软件即服务 (SaaS)”可选产品，它可以改进您进行设计、可视化、仿真和与其他用户共享作品的方式。附加服务和选定可选组件以及存储和计算密集型服务（如渲染或仿真活动）均存储在一个位置，只要您能够连接 Internet 即可随时访问。
请在使用云服务时考虑周到，确保所有人都获得良好的服务级别。经常超市场平均水平使用云服务的教育许可方案用户可能会面临额外的限制。对云服务的限制可能会更改，恕不另行通知。有关详细信息，请参见使用条款 。
使用条款 (TOU) 规定了通过教育许可方案使用软件的条款和条件。
Autodesk Drive 和其他 Web 服务按照服务协议条款提供。特定服务适用的条件可能不同，因此请务必查看每项服务随附的条款。这些条款是以下条款的附加条款：您使用与服务相关的任何 Autodesk 软件和固定期限使用许可需遵守的任何条款，以及 autodesk.com 和其他 Autodesk 网站的网站使用条款。
为了践行我们提供免费专业软件以用于教育目的的承诺，Autodesk 聘请了 SheerID（第三方验证服务提供商）来验证用户是否有资格获得教育访问权限。要确认资格，用户必须提供合格教育机构的入学证明、任职证明或承包商身份证明。
保护客户的隐私对 Autodesk 来说非常重要。有关我们如何收集、使用和披露您的个人数据的详细信息，请查看 Autodesk 隐私声明。
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