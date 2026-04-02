教育帐户管理

教育许可方案学生手册

如果您是学生，可以按照以下步骤，通过个人计算机上的 Autodesk 教育许可方案免费访问软件。

  • 希望安装教师指定给自己的产品的学生。
  • 尚未被指定产品并需要自己获取产品的学生。
  • 准备续展教育许可方案访问权限的学生。

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看这些短视频：
 

如何获取产品和创建帐户（2 分 42 秒）（英文）
 

如何下载产品（2 分 01 秒）（英文）
 

如何续展访问权限（1 分 35 秒）（英文）

学生安装指定给他们的产品

您应该已收到来自 Autodesk 的电子邮件，告知您教师指定了哪些产品以及您可以在何处下载这些产品。访问软件的步骤因您是否拥有 Autodesk 帐户而异。

学生自行获取产品

如果尚未将产品指定给您，您仍然可以自行获取免费的 Autodesk 软件。作为学生，您可以创建一个帐户，并确认您是否有资格使用 Autodesk 教育许可方案。请执行以下步骤：

  1. 转到教育产品页面并选择产品，使用学校提供的电子邮件确认您的资格。这涉及到验证您作为合格教育机构学生的角色

    注意：在您的资格获得批准之前，您可能需要提交其他文档。请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。

  2. 单击完成教育简历后收到的电子邮件中的“完成帐户设置”链接，完成创建 Autodesk 帐户。 
  3. Autodesk Account“所有产品和服务”页面下载并安装软件。 
  4. 启动产品，登录 Autodesk 帐户，然后开始使用软件。

注意：在浏览器上登录后，您可能需要单击“转至产品”以返回到软件。

 

学生续展产品访问权限

要继续使用教育软件，必须每年续展资格。 您可以转到教育产品页面查看过期日期。 登录以查看页面顶部的个性化标题。此外，请务必检查您的电子邮件，因为 Autodesk 会在您的资格到期前 30 天发送电子邮件提醒。

 

要续展对 Autodesk 软件的教育访问权限，请参见续展教育软件访问权限

 

注意：如果您未在到期日期之前续展，则必须重新启动对教育软件和您拥有的任何固定期限使用许可的访问权限，即使已安装产品也是如此。

 

 

毕业或转学的学生

转学或中学毕业的学生可以保留其 Autodesk 帐户，以便在新学校使用。大学毕业的学生将不再符合条件获取教育访问权限，但仍可以保留其 Autodesk 帐户以保留其数据和文件。

 

如果您要转到新学校，而您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，并且您没有使用 SSO 登录，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。下次提交信息以获得资格时，将使用您的新学校电子邮件进行验证。我们建议继续使用您的新学校电子邮件，以提高验证过程的成功率。 

 

如果您即将毕业且不再符合条件获取教育访问权限，您的 Autodesk 帐户仍将有效，您将能够购买

Autodesk 产品，并保留现有文件和数据。如果您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。 

 

如果您的 Autodesk 帐户电子邮件使用的是个人电子邮件，则无需对您的帐户进行任何更改。

 

 

 

另请参见

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