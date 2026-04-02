娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
如果您是学生，可以按照以下步骤，通过个人计算机上的 Autodesk 教育许可方案免费访问软件。
要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看这些短视频：
如何下载产品（2 分 01 秒）（英文）
如果尚未将产品指定给您，您仍然可以自行获取免费的 Autodesk 软件。作为学生，您可以创建一个帐户，并确认您是否有资格使用 Autodesk 教育许可方案。请执行以下步骤：
注意：在您的资格获得批准之前，您可能需要提交其他文档。请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。
注意：在浏览器上登录后，您可能需要单击“转至产品”以返回到软件。
要继续使用教育软件，必须每年续展资格。 您可以转到教育产品页面查看过期日期。 登录以查看页面顶部的个性化标题。此外，请务必检查您的电子邮件，因为 Autodesk 会在您的资格到期前 30 天发送电子邮件提醒。
要续展对 Autodesk 软件的教育访问权限，请参见续展教育软件访问权限。
注意：如果您未在到期日期之前续展，则必须重新启动对教育软件和您拥有的任何固定期限使用许可的访问权限，即使已安装产品也是如此。
转学或中学毕业的学生可以保留其 Autodesk 帐户，以便在新学校使用。大学毕业的学生将不再符合条件获取教育访问权限，但仍可以保留其 Autodesk 帐户以保留其数据和文件。
如果您要转到新学校，而您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，并且您没有使用 SSO 登录，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。下次提交信息以获得资格时，将使用您的新学校电子邮件进行验证。我们建议继续使用您的新学校电子邮件，以提高验证过程的成功率。
如果您即将毕业且不再符合条件获取教育访问权限，您的 Autodesk 帐户仍将有效，您将能够购买
Autodesk 产品，并保留现有文件和数据。如果您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。
如果您的 Autodesk 帐户电子邮件使用的是个人电子邮件，则无需对您的帐户进行任何更改。
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