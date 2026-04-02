转学或中学毕业的学生可以保留其 Autodesk 帐户，以便在新学校使用。大学毕业的学生将不再符合条件获取教育访问权限，但仍可以保留其 Autodesk 帐户以保留其数据和文件。

如果您要转到新学校，而您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，并且您没有使用 SSO 登录，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。下次提交信息以获得资格时，将使用您的新学校电子邮件进行验证。我们建议继续使用您的新学校电子邮件，以提高验证过程的成功率。

如果您即将毕业且不再符合条件获取教育访问权限，您的 Autodesk 帐户仍将有效，您将能够购买

Autodesk 产品，并保留现有文件和数据。如果您的 Autodesk 帐户电子邮件是学校电子邮件，则可以在 Autodesk Account 中更改电子邮件。

如果您的 Autodesk 帐户电子邮件使用的是个人电子邮件，则无需对您的帐户进行任何更改。