符合条件的学生和教师是指满足最低年龄要求并且已在合格教育机构注册、受雇于合格教育机构或是合格教育机构的承包商的学生和教师。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导在册学生为主要目的的教育机构。合格教育机构包括认证的初中、高中和高等教育机构。
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符合条件的学生还包括符合最低年龄要求并参与以下活动的学生：
符合条件的教师是指以在合格教育机构教授在册学生为主要目的的员工和独立承包商。
在 Autodesk 主办的竞赛中注册并被接受作为参赛者的学生以及为他们提供辅导和指示的导师有资格获得教育许可方案。
有关 Autodesk 主办的竞赛的列表，请参见竞赛（英文）。
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