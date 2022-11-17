符合条件的学生和教师是指满足最低年龄要求并且已在合格教育机构注册、受雇于合格教育机构或是合格教育机构的承包商的学生和教师。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导在册学生为主要目的的教育机构。合格教育机构包括认证的初中、高中和高等教育机构。

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