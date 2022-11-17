教育帐户管理

教育许可方案的资格

符合条件的学生和教师是指满足最低年龄要求并且已在合格教育机构注册、受雇于合格教育机构或是合格教育机构的承包商的学生和教师。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导在册学生为主要目的的教育机构。合格教育机构包括认证的初中、高中和高等教育机构。

 

阅读教育使用条款 以了解更多信息。

学生

符合条件的学生还包括符合最低年龄要求并参与以下活动的学生：

  • 在家上学
    在家上学的学生如果可以提供国家认可的家庭教育机构（或当地学校管理机构明确视为可接受的备案教育机构替代者的机构）的成员资格证明文件，则符合条件。
  • 论文和硕士工作
    学生可以参与教育许可方案以完成论文或硕士工作。这包括行业合作伙伴提供的项目主题，前提是相关工作构成学生毕业设计的一部分。
  • 学徒工作（奥地利、德国、瑞士和英国）
    如果满足特定条件，参与公司学徒计划的学生可以在公司计算机上安装或使用通过教育许可方案访问的软件。有关详细信息，请参见不符合资格条件的组织的选项

教师和教职人员

符合条件的教师是指以在合格教育机构教授在册学生为主要目的的员工和独立承包商。

Autodesk 主办的竞赛中的参赛者和导师

在 Autodesk 主办的竞赛中注册并被接受作为参赛者的学生以及为他们提供辅导和指示的导师有资格获得教育许可方案。

 

有关 Autodesk 主办的竞赛的列表，请参见竞赛（英文）。

不符合教育许可方案条件

  • 培训中心和再培训计划中的课程学员
    由于培训中心和再培训计划不是合格教育机构，因此参加此类课程的用户不符合教育许可方案条件。如果要短期使用，您可以注册 30 天免费试用版
  • 专业教师
    授权培训中心 (ATC)、Autodesk 经销商或独立培训提供商工作的专业讲师和自由职业者不符合教育许可方案条件。您可以订购 Autodesk 软件固定期限使用许可，或访问属于您任职的 ATC 或您所属的组织的固定期限使用许可。

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