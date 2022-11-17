教育帐户管理

确认管理员资格

教育机构的教师和实验室管理员必须确认有资格获取多（人）用户和网络教育许可访问权限。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。

 

重要信息：尽早开始确认您的资格，以确保您在课程开始时有权访问软件。如果您的学校尚未列为合格教育机构，可能需要七天或更长时间验证它。确认您的资格后，您将获得一年免费*访问权限，可以访问 Autodesk Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。（在符合条件的情况下，每年您都可以续展访问权限。）

确认资格并创建帐户

您需要有一个 Autodesk Education 帐户，才能将软件部署到机构中的多个用户或设备。如果您在区域或地区办事处工作并负责购置多个教育机构的软件，则需要为每个机构创建一个单独的帐户。

 

确认机构的资格并创建帐户：

  1. 访问“获取产品”页面
  2. 查看该页面上的“使用方式”视频，了解有关确认资格和开设帐户（如果您尚未拥有帐户）过程的完整说明。
  3. 单击该页面上的“开始”。
  4. 按照屏幕上的说明输入有关您学校和您自己的基本信息。当系统提示您选择教育角色时，请选择以下选项之一：
    1. 如果您计划代表机构将软件部署到多个用户或设备，请选择“IT 管理员”。
    2. 如果您计划与学生一起使用此软件，请选择“教师”。
  5. 提交帐户信息后，您将收到一封电子邮件以验证您的电子邮件地址。单击电子邮件中的链接以激活您的帐户。

其他证明文件要求

在某些情况下，系统可能会要求您提交其他资格证明：

  • 您的全名（必须与学校在册名单中所示的姓名一致）
  • 教育机构的全名
  • 当前学期内的日期

下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：

  • 来自教育机构的官方信函（您可以使用此模板
  • 报名费收据
  • 学费收据
  • 学生或员工 ID（不需要照片）
  • 成绩单
  • 学校网站上的教职人员列表

您最长有 14 天时间来上传适当的证明文件。上载了证明文件后，可能需要几天时间由 SheerID（我们的第三方验证服务提供商）确认您的资格。

 

确认您的资格后，您将收到一封欢迎您加入 Education Community 的确认电子邮件。

另请参见

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