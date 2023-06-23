如果您是有资格参与 Autodesk 教育许可方案的管理员或 IT 专业人员，则可以将 Autodesk 产品部署到共享计算机网络，以便在实验室中使用。您将使用网络许可服务器，为每个产品部署最多 3,000 个并发学生许可。将使用序列号对共享实验室计算机进行管理。
如果您是有资格参与 Autodesk 教育许可方案的管理员或 IT 专业人员，则可以将 Autodesk 产品部署到共享计算机网络，以便在实验室中使用。您将使用网络许可服务器，为每个产品部署最多 3,000 个并发学生许可。将使用序列号对共享实验室计算机进行管理。
要获取 Autodesk 产品并在学校的实验室或教室中部署它们，请按照以管理员身份设置实验室中的说明进行操作。概括而言，此过程包括以下步骤：
如果您使用的不是 Autodesk 产品的浏览器版本，请设置一个进程，使所选的 Autodesk 产品在每台计算机上保持最新。这一点很重要，因为有些产品（例如 Fusion 360）每 4-8 周更新一次，可能很快就会过时。这将确保学生在学校设备上使用的软件版本与他们在家庭设备上使用的软件版本相同。
为了持续更新 Autodesk 产品，您可能需要每年续展自己的教育资格。作为学校管理员，您最多可以在续展日期前三个月续展。进行续展时，您的资格确认日期变为自您之前的确认日期（而非您的续展日期）起一整年后。因此，提前续展没有任何坏处。
有关教育许可方案的机构续展，请参见续展机构对教育软件的访问权限。
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