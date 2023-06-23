如果您使用的不是 Autodesk 产品的浏览器版本，请设置一个进程，使所选的 Autodesk 产品在每台计算机上保持最新。这一点很重要，因为有些产品（例如 Fusion 360）每 4-8 周更新一次，可能很快就会过时。这将确保学生在学校设备上使用的软件版本与他们在家庭设备上使用的软件版本相同。