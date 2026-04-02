如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。

Autodesk 使用单点登录 (SSO) 系统。这意味着您可以使用同一电子邮件和密码登录多个 Autodesk 网站。如果您已登入注册和激活、Education Community、Autodesk Drive、Autodesk 讨论组或某些其他 Autodesk 网站，表明您已有 Autodesk 帐户。

如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。确保您有资格获得教育访问权限（请参见下文）。

重要信息：

要访问通过教育许可方案提供的软件和服务，必须确认您的资格。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。在确认您的资格之前，您无法访问通过教育版许可方案提供的软件。请务必尽早开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。

如果您的学校尚未列为合格教育机构，可能需要七天或更长时间验证它。

如果您必须上传证明文件，可能需要几天时间确认您的资格。

注意：来自您的教育机构的电子邮件地址不足以确认资格，也不需要用它来确认资格。请参见下面的“提交其他证明文件”以了解相关要求。

创建教育帐户：