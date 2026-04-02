娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
以下是教师开始使用 Autodesk 教育许可方案访问软件以供个人使用的操作步骤。有关设置课程或实验室的帮助，请参见以教师身份设置课程。
要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：
如何下载产品（2 分 01 秒） （英文）
如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。
Autodesk 使用单点登录 (SSO) 系统。这意味着您可以使用同一电子邮件和密码登录多个 Autodesk 网站。如果您已登入注册和激活、Education Community、Autodesk Drive、Autodesk 讨论组或某些其他 Autodesk 网站，表明您已有 Autodesk 帐户。
如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。确保您有资格获得教育访问权限（请参见下文）。
重要信息：
要访问通过教育许可方案提供的软件和服务，必须确认您的资格。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。在确认您的资格之前，您无法访问通过教育版许可方案提供的软件。请务必尽早开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。
注意：来自您的教育机构的电子邮件地址不足以确认资格，也不需要用它来确认资格。请参见下面的“提交其他证明文件”以了解相关要求。
创建教育帐户：
如果选择了错误的区段，您将无法从列表中选择您的学校。
如果您的学校不在列表中，请单击“找不到自己的学校？”并填写表单。可能需要七天或更长时间进行验证。对于在家上学的情况，请在字段中键入“家庭学校”，然后从下拉列表中选择“家庭学校”。
如果您未收到帐户确认电子邮件：
如果忘记了密码：
您可能需要提交其他证明文件来证明资格。此证明文件必须包括：
下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：
您最长有 14 天时间来上传适当的证明文件。上传证明文件后，SheerID 可能需要几天时间才能确认您的资格。
为了践行我们提供免费专业软件以合法用于教育目的的承诺，Autodesk 聘请了 SheerID（第三方验证服务提供商）来验证用户是否有资格获得教育许可或固定期限使用许可。所有寻求通过 Education Community 免费访问 Autodesk 专业产品和服务的客户都必须提供合格教育机构的入学证明、任职证明或承包商身份证明。
如果您有此处未解决的确认资格相关问题，请联系 SheerID：[email protected]。
确认您的资格后，您将获得一年免费教育访问权限，可以访问 Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。查找欢迎您加入 Education Community 的确认电子邮件。此电子邮件包含指向“获取产品”页面、支持资源和 Education Community 页面的链接。
结帐后，您将收到有关新产品固定期限使用许可的确认信息。您还会收到一封确认电子邮件。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。