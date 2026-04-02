教育帐户管理

面向教师的快速入门

以下是教师开始使用 Autodesk 教育许可方案访问软件以供个人使用的操作步骤。有关设置课程或实验室的帮助，请参见以教师身份设置课程

 

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：

 

如何获取产品并创建帐户（3 分 02 秒）（英文）

 

如何下载产品（2 分 01 秒） （英文）

创建教师的帐户 

如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。

 

Autodesk 使用单点登录 (SSO) 系统。这意味着您可以使用同一电子邮件和密码登录多个 Autodesk 网站。如果您已登入注册和激活、Education Community、Autodesk Drive、Autodesk 讨论组或某些其他 Autodesk 网站，表明您已有 Autodesk 帐户。

 

如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。确保您有资格获得教育访问权限（请参见下文）。

 

重要信息：

要访问通过教育许可方案提供的软件和服务，必须确认您的资格。在此过程中，您可能需要提供合格教育机构的任职证明文件。在确认您的资格之前，您无法访问通过教育版许可方案提供的软件。请务必尽早开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。

  • 如果您的学校尚未列为合格教育机构，可能需要七天或更长时间验证它。
  • 如果您必须上传证明文件，可能需要几天时间确认您的资格。

注意：来自您的教育机构的电子邮件地址不足以确认资格，也不需要用它来确认资格。请参见下面的“提交其他证明文件”以了解相关要求。

 

创建教育帐户：

  1. 如果您已有 Autodesk 帐户，请使用页面右上角的“登录”图标进行登录。
  2. 教育产品页面上选择所需产品。
  3. 接下来，选择面向教师的固定期限的使用许可方案。
  4. 填写有关您学校和您自己的基本信息，以完成结账。如果您已有 Autodesk 帐户，但尚未登录，系统将提示您先登录，然后再继续。
  5. 从下拉列表中选择您的学校。确保为您的机构选择了正确的区段：
    • 中等学校包括小学至高中学校。
    • 高等学校包括大学和学院以及技术和职业学校。

    如果选择了错误的区段，您将无法从列表中选择您的学校。
    如果您的学校不在列表中，请单击“找不到自己的学校？”并填写表单。可能需要七天或更长时间进行验证。对于在家上学的情况，请在字段中键入“家庭学校”，然后从下拉列表中选择“家庭学校”

  6. 仔细检查所有信息。
    重要信息：请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。
  7. 您可能需要提交其他证明文件来证明资格。请参见下面的“提交其他证明文件”以了解要提交的内容。
  8. 完成结帐表单的所有部分后，单击“提交”。
  9. 提交帐户信息后，您将收到一封电子邮件以验证您的电子邮件地址。单击电子邮件中的链接以激活您的帐户。

如果您未收到帐户确认电子邮件：

  1. 等待至少 10 分钟。
  2. 检查您的垃圾邮件文件夹。
  3. 确保电子邮件服务器允许接收来自以下地址或受信任域的电子邮件：
  4. 如果您仍未收到电子邮件，请再次尝试登录
  5. 在出现提示时重新发送激活电子邮件。
  6. 如果仍不起作用，可能是因为您在输入电子邮件地址时拼写有误。再次尝试创建您的帐户，并在登录时确认输入的电子邮件地址。

如果忘记了密码：

  1. 要重置密码，请单击登录页面上的“忘记密码？”。
  2. 输入用于创建帐户的电子邮件地址。

提交其他证明文件

您可能需要提交其他证明文件来证明资格。此证明文件必须包括：

  • 全名（必须与学校在册名单中所示的姓名一致）
  • 教育机构的全名
  • 当前学期内的日期

下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：

  • 来自教育机构的官方信函
    注意：下面是学生（英文）和教职人员（英文）的此类信函模板。
  • 员工 ID（不需要照片）
  • 学校网站上的教职人员列表

您最长有 14 天时间来上传适当的证明文件。上传证明文件后，SheerID 可能需要几天时间才能确认您的资格。

 

为了践行我们提供免费专业软件以合法用于教育目的的承诺，Autodesk 聘请了 SheerID（第三方验证服务提供商）来验证用户是否有资格获得教育许可或固定期限使用许可。所有寻求通过 Education Community 免费访问 Autodesk 专业产品和服务的客户都必须提供合格教育机构的入学证明、任职证明或承包商身份证明。

 

如果您有此处未解决的确认资格相关问题，请联系 SheerID：[email protected]

 

确认您的资格后，您将获得一年免费教育访问权限，可以访问 Education Community 上提供的 Autodesk 软件和服务。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。查找欢迎您加入 Education Community 的确认电子邮件。此电子邮件包含指向“获取产品”页面、支持资源和 Education Community 页面的链接。

使用您的帐户订购其他产品

  1. 登录您的 Autodesk 帐户。
  2. 教育产品页面上选择一个产品。
  3. 选择适合教师的固定期限使用许可方案。 
  4. 继续完成结帐流程。

结帐后，您将收到有关新产品固定期限使用许可的确认信息。您还会收到一封确认电子邮件。  

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不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

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