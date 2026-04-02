建议您使用机构电子邮件创建 Autodesk 帐户，因为您需要证明您的资格。此外，如果专用 IT 管理员电子邮件属于机构内部实践的一部分，您可以使用专用 IT 管理员电子邮件邀请另一个 Autodesk 帐户作为辅助管理员加入您的帐户。有关管理员帐户的详细信息，请参考用户管理之管理员角色 。

按照您机构域的《Autodesk 单点登录设置指南》中的步骤操作 。 完成设置和测试阶段后，系统将询问您是否希望新用户通过选中“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”选项来自动获得单点登录访问权限。（可以随时在“编辑 SSO 访问”下更改此设置。）

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：为机构启用 SSO（1 分 55 秒）