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在使用 SSO 的中学中，学校 IT 管理员控制产品访问。如果学生或教师尝试访问未分配的产品，系统会提示他们联系其学校 IT 管理员以获取访问权限。由学校 IT 管理员分配后，可以从其帐户查看和下载产品。
建议您使用机构电子邮件创建 Autodesk 帐户，因为您需要证明您的资格。此外，如果专用 IT 管理员电子邮件属于机构内部实践的一部分，您可以使用专用 IT 管理员电子邮件邀请另一个 Autodesk 帐户作为辅助管理员加入您的帐户。有关管理员帐户的详细信息，请参考用户管理之管理员角色。
按照您机构域的《Autodesk 单点登录设置指南》中的步骤操作。完成设置和测试阶段后，系统将询问您是否希望新用户通过选中“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”选项来自动获得单点登录访问权限。（可以随时在“编辑 SSO 访问”下更改此设置。）
要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：为机构启用 SSO（1 分 55 秒）
如果您的机构同时需要教育许可和商业许可，您可以将它们分为不同的 Autodesk 帐户，由不同的 IT 管理员或 Autodesk 团队管理，以避免混淆和意外指定许可。
请注意，如果选中了选项“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”，则启用 SSO 的 Autodesk 团队将显示新用户。
在一个 Autodesk 帐户中将教育许可和商业许可分成两个 Autodesk 团队：
注意：如果机构计划将 Directory Sync 用作商业产品的一部分，请注意当前 Autodesk 团队限制。
Autodesk Education 许可方案当前不支持教育许可的 Directory Sync。
当学生毕业并将他们从域中删除时，基础 Autodesk SSO 学生帐户和内容依然存在。SSO 学生帐户数据保留将遵循标准 Autodesk 流程，这些流程可能会更改。您可以在 Autodesk 隐私声明的“Autodesk 的存储和数据保留惯例是什么？”部分了解有关数据保留惯例的更多信息
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。