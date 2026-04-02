教育帐户管理

启用 SSO

如果您是拥有机构固定期限使用许可的 IT 管理员，则可以启用 SSO 以轻松邀请学生和教师加入您的 Autodesk 帐户。有关分步详细信息，请参考《Autodesk 单点登录设置手册》

在使用 SSO 的中学中，学校 IT 管理员控制产品访问。如果学生或教师尝试访问未分配的产品，系统会提示他们联系其学校 IT 管理员以获取访问权限。由学校 IT 管理员分配后，可以从其帐户查看和下载产品。

 

 

准备安装

建议您使用机构电子邮件创建 Autodesk 帐户，因为您需要证明您的资格。此外，如果专用 IT 管理员电子邮件属于机构内部实践的一部分，您可以使用专用 IT 管理员电子邮件邀请另一个 Autodesk 帐户作为辅助管理员加入您的帐户。有关管理员帐户的详细信息，请参考用户管理之管理员角色

 

按照您机构域的《Autodesk 单点登录设置指南》中的步骤操作完成设置和测试阶段后，系统将询问您是否希望新用户通过选中“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”选项来自动获得单点登录访问权限。（可以随时在“编辑 SSO 访问”下更改此设置。）

 

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：为机构启用 SSO（1 分 55 秒）

管理教育权利

如果您选中了“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”（您可以在“编辑 SSO 访问权限”下随时检查此设置），则为您机构的域启用 SSO 的 Autodesk 团队将显示新用户。将用户添加到 Autodesk 团队后，您可以创建组并在这些组中移动用户。

  1. 如果需要进一步的用户组织，则创建一个 Autodesk 组。请参见管理组
  2. 要将教育固定期限使用许可指定给 Autodesk 组或单个用户，请参见指定产品访问权限

一起管理教育和商业权利

如果您的机构同时需要教育许可和商业许可，您可以将它们分为不同的 Autodesk 帐户，由不同的 IT 管理员或 Autodesk 团队管理，以避免混淆和意外指定许可。

 

请注意，如果选中了选项“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”，则启用 SSO 的 Autodesk 团队将显示新用户。

 

在一个 Autodesk 帐户中将教育许可和商业许可分成两个 Autodesk 团队：

  1. 创建一个 Autodesk 团队来指定商业许可。请参见管理团队
  2. 将需要商业许可的用户移动到新团队。请参见添加和删除用户
  3. 将商业许可指定给团队或将商业许可指定给单个用户。请参见指定产品访问权限

注意：如果机构计划将 Directory Sync 用作商业产品的一部分，请注意当前 Autodesk 团队限制。 

  • 对于同时需要商业许可和教育许可的用户：如果这些用户使用单个帐户（通过机构的域），则他们将无法同时使用这两个产品权利。商业许可将是其默认权利。
  • 对于使用教育许可安装的设备的商业许可用户：如果使用基于序列号的许可激活设备并且用户登录，则设备将继续使用基于序列号的许可，除非用户更改许可类型。需要商业许可的用户应避免使用教育专用设备。

支持 Directory Sync

Autodesk Education 许可方案当前不支持教育许可的 Directory Sync。

使用 SSO 删除数据

当学生毕业并将他们从域中删除时，基础 Autodesk SSO 学生帐户和内容依然存在。SSO 学生帐户数据保留将遵循标准 Autodesk 流程，这些流程可能会更改。您可以在 Autodesk 隐私声明的“Autodesk 的存储和数据保留惯例是什么？”部分了解有关数据保留惯例的更多信息

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