娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
如果您是有资格参加 Autodesk 教育许可方案的教师或 IT 管理员，则可以将 Autodesk 产品指定给您的学生。对于 Autodesk Education Community 网站提供的每个产品，您可以通过课堂固定期限使用许可方案访问 250 个单（人）用户固定期限使用许可，或通过机构固定期限使用许可方案访问 3,000 个单（人）用户固定期限使用许可。此外，指定至某产品的学生最多可以在三台设备上安装该产品。
通过这种方式指定产品，学生可以跳过资格确认过程。但是，学生与您的资格相关，如果您的资格到期，他们将无法访问产品。
如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。
要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：
可以通过多种方式将学生添加到您的帐户
如果您是机构固定期限使用许可的 IT 管理员，您可以为他们启用 SSO。请参见启用 SSO。
您还可以为组织内的学生或同事授予辅助管理员权限，以帮助您添加和指定学生。您可以根据需要指定任意数量的辅助管理员。要了解有关辅助管理员的详细信息，请参见用户管理之管理员角色。
为学生分配产品：
要了解更多信息，请按照此简短视频中的说明进行操作：
为学生指定产品时，他们会自动收到一封或两封来自 Autodesk 的电子邮件，具体取决于他们是否拥有 Autodesk 帐户。
在 Autodesk Account 中，管理员可以根据需要指定和取消指定对产品和服务的访问权限。我们建议在每个学期结束时或下一学期开始执行此操作，以便为其他学生释放座席。这可以由单个用户在门户中完成，也可以在组级别批量删除。请参见添加和删除用户。
若要了解详细信息，请观看此简短视频：
Autodesk 建议在每个学期结束时或下一学期开始取消指定学生，以便为其他学生释放座席。
作为 Autodesk 帐户的管理员，您有权访问 Autodesk 帐户中的使用分析，其中显示产品剩余的座席数。
对于启用了 SSO 的学校：如果达到了产品的座席数，且学生尝试登录，但没有可用的权利，则学生将被重定向到教育产品页面，在该页面他们将能够自行访问和下载产品。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。