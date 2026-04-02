如果您是有资格参加 Autodesk 教育许可方案的教师或 IT 管理员，则可以将 Autodesk 产品指定给您的学生。对于 Autodesk Education Community 网站提供的每个产品，您可以通过课堂固定期限使用许可方案访问 250 个单（人）用户固定期限使用许可，或通过机构固定期限使用许可方案访问 3,000 个单（人）用户固定期限使用许可。此外，指定至某产品的学生最多可以在三台设备上安装该产品。

通过这种方式指定产品，学生可以跳过资格确认过程。但是，学生与您的资格相关，如果您的资格到期，他们将无法访问产品。