教育帐户管理

设置课程

如果您是有资格参加 Autodesk 教育许可方案的教师或 IT 管理员，则可以将 Autodesk 产品指定给您的学生。对于 Autodesk Education Community 网站提供的每个产品，您可以通过课堂固定期限使用许可方案访问 250 个单（人）用户固定期限使用许可，或通过机构固定期限使用许可方案访问 3,000 个单（人）用户固定期限使用许可。此外，指定至某产品的学生最多可以在三台设备上安装该产品。

 

通过这种方式指定产品，学生可以跳过资格确认过程。但是，学生与您的资格相关，如果您的资格到期，他们将无法访问产品。

 

创建帐户并确认资格

如果您是 Autodesk 新用户，注册教育许可方案将创建 Autodesk 帐户。如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请先登录以获得最佳体验。

  1. 如果您已经拥有 Autodesk 帐户，请登录。
  2. “教育产品”页面上选择所需产品。
  3. 接下来，选择面向机构的固定期限使用许可方案。
  4. 填写有关您学校和您自己的基本信息，以完成结账。您只能验证一次，因此请确保提供的所有信息均准确无误。如果您已经拥有 Autodesk 帐户，系统会提示您先登录，然后再继续。
  5. 提交帐户信息后，您将收到一封电子邮件以验证您的电子邮件地址。单击电子邮件中的链接以激活您的帐户。

 

访问所需产品

  1. “教育产品”页面上选择所需产品。
  2. 接下来，选择与您的角色匹配的固定期限使用许可方案。 
  3. 完成结账。如果您已通过验证，继续在 Autodesk 帐户中访问您的产品。如果您尚未通过验证，您将收到一封有关您的状态的电子邮件。
  4. Autodesk Account 的“所有产品和服务”内，您可以下载或访问选择的产品。
  5. 如果您需要更多产品，请返回教育产品页面，然后选择其他产品。
 

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频：
 

如何获取产品并创建帐户（2 分 54 秒）

将学生添加到您的帐户，并将其指定给产品

可以通过多种方式将学生添加到您的帐户

  • 如果您是机构固定期限使用许可的 IT 管理员，您可以为他们启用 SSO。请参见启用 SSO。 

  • 您还可以为组织内的学生或同事授予辅助管理员权限，以帮助您添加和指定学生。您可以根据需要指定任意数量的辅助管理员。要了解有关辅助管理员的详细信息，请参见用户管理之管理员角色

为学生分配产品：

  1. 登录 Autodesk 帐户
  2. 在 Autodesk Account 中，将学生作为班级指定或逐一指定给产品固定期限使用许可。Autodesk 建议仅为学生提供其所需产品的访问权限。

 

要了解更多信息，请按照此简短视频中的说明进行操作：

 

为机构分配和取消分配席位（2 分 29 秒）

通知您的学生

为学生指定产品时，他们会自动收到一封或两封来自 Autodesk 的电子邮件，具体取决于他们是否拥有 Autodesk 帐户。

  • 拥有 Autodesk 帐户的学生将收到一封电子邮件，确认他们可以下载指定的产品。此电子邮件包含指向 Autodesk Account 的链接，学生可以通过此链接使用自己的电子邮件地址和密码登录。登录后，学生可以下载已指定给他们的产品的软件，并将其安装在最多三台计算机上。
  • 没有 Autodesk 帐户的学生将收到两封来自 Autodesk 的电子邮件。第一封电子邮件将指导他们如何创建自己的 Autodesk 帐户。第二封电子邮件提供了一个链接，该链接指向帐户中可下载其指定产品的位置。

从产品取消指定用户 

Autodesk Account 中，管理员可以根据需要指定和取消指定对产品和服务的访问权限。我们建议在每个学期结束时或下一学期开始执行此操作，以便为其他学生释放座席。这可以由单个用户在门户中完成，也可以在组级别批量删除。请参见添加和删除用户

 

若要了解详细信息，请观看此简短视频：

 

为机构分配和取消分配席位（2 分 29 秒）

座席上限和分析

Autodesk 建议在每个学期结束时或下一学期开始取消指定学生，以便为其他学生释放座席。

 

作为 Autodesk 帐户的管理员，您有权访问 Autodesk 帐户中的使用分析，其中显示产品剩余的座席数。

 

对于启用了 SSO 的学校：如果达到了产品的座席数，且学生尝试登录，但没有可用的权利，则学生将被重定向到教育产品页面，在该页面他们将能够自行访问和下载产品。

需要其他产品的学生

如果学生需要访问您和您的机构可以提供的产品之外的产品，学生可以通过教育产品页面上的标准流程自行访问这。他们可以在教育许可方案学生手册中了解相关的详细信息。

另请参见

需要帮助？请求助 Autodesk 助手！

助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。

求助助手

您享有什么级别的支持？

不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

查看支持级别