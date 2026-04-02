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重要信息：自 2027 年 12 月 31 日起，Autodesk 将不再提供新的网络许可和多座席许可。Autodesk 强烈建议您立即选择教育机构固定期限使用许可。 有关详细信息，请参见常见问题解答。
合格教育机构的教师、实验室管理员和 IT 管理员可以免费访问 Autodesk 软件产品，以在教室或实验室中进行安装。大多数 Autodesk 产品都提供教育访问权限。
所有 Autodesk 软件和服务都提供英文版。某些产品也可能会提供其他语言版本。有关特定产品的详细信息，请参见“获取产品”页面。产品访问范围包括当前版本以及最多三个先前版本（如果可用）。
注意：要获得免费的 Autodesk 软件和/或云服务，应接受并遵循此类软件或云服务随附的使用条款中的条款和条件和/或其他条款（英文）。受教育许可或固定期限使用许可约束的软件和云服务仅可供符合条件的用户用于教育用途（英文），不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途。
合格教育机构有资格获取 Autodesk 教育软件和服务。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。这包括所有经过认证的公立和私立学校，包括：
以下类型的组织不是合格的教育机构：
如果您的组织不符合条件，请参见不符合资格条件的组织的选择。
注意：全球大多数教育机构都有资格获得教育访问权限。美国贸易禁运国家/地区的机构除外。有关详细信息，请参见出口规定（英文）。
对软件和服务的教育访问权限只能用于与学习、教学和研究直接相关的用途。它们不可用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途。
有关资格的详细信息，请参见了解管理员和机构教师的资格。
禁止使用教育访问权限的用途包括：
有关详细信息，请参见不符合资格条件的组织的选择。
利用单点登录 (SSO)，您只需使用一组凭据，即可通过组织的凭据登录多个 Autodesk 产品和服务。SSO 有许多好处，包括增强的安全性、改进的用户体验和简化的管理。
如果您是拥有机构固定期限使用许可的 IT 管理员，启用 SSO 可以轻松邀请学生和教师加入您的 Autodesk 帐户。有关 SSO 的更多详细信息，请查看启用 SSO 部分。
以下云服务通过教育许可方案提供：
要了解有关 Autodesk 云服务的详细信息，请参见云服务（英文）。
对于教育许可方案客户，许可方案上的每个指定用户均可获得 25 GB 的 Autodesk 云存储空间。合同管理员可以为活动方案中的每个座席指定一个指名用户。
例如，如果您为 1,250 位用户进行分配，您的教育机构将获得 31,250 GB (1,250 x 25 GB) 的 Autodesk 云存储空间。
目前，无法合并不同指名用户帐户的存储空间，并且存储容量不能累加：一个指名用户帐户可拥有的最大存储容量为 25 GB。
自 2027 年 12 月 31 日起，Autodesk 将不再提供新的网络许可和多座席许可。为避免访问中断，Autodesk 强烈建议您立即选择教育机构固定期限使用许可。
2024 年 6 月，Autodesk 将多座席/网络许可的教育访问权限从 3 年期更改为 1 年期。如果您目前拥有 2024 年 6 月之前签发的 Autodesk 软件的 1 年期或 3 年期多座席/网络许可，则许可将继续在其完整期限内运行。到期时，我们建议通过 Education Community 升级许可。确保您一直有资格享有教育许可方案，以便不间断地访问许可。
教育机构许可自动允许的最大用户和设备数量如下所示：
*注意：请确保在 registeronce 上注册初始许可。
使用条款规定了通过教育许可方案使用软件的条款和条件。
除了适用于使用 Autodesk 网站的所有客户的网站使用条款，访问 Education Community 时还应遵守教育特殊条款（英文）。
Autodesk Drive 和其他 Web 服务按照服务条款提供。特定服务适用的条件可能不同，因此请务必查看每项服务随附的条款。这些条款是以下条款的附加条款：您使用与服务相关的任何 Autodesk 软件需遵守的任何条款，以及 autodesk.com 和其他 Autodesk 网站的网站使用条款。
为了践行我们提供免费专业软件以用于教育目的的承诺，Autodesk 聘请了 SheerID（第三方验证服务提供商）来验证用户是否有资格获得教育访问权限。要确认资格，用户必须提供合格教育机构的入学证明、任职证明或承包商身份证明。请参见确认管理员和机构教师的资格。
保护客户的隐私对 Autodesk 来说非常重要。有关我们如何收集、使用和披露您的个人数据的详细信息，请查看 Autodesk 隐私声明。
如需有关教育帐户的帮助，请单击页面右下角的聊天图标，以查找获取产品、设置帐户、安装软件等所需的帮助。
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