利用单点登录 (SSO)，您只需使用一组凭据，即可通过组织的凭据登录多个 Autodesk 产品和服务。SSO 有许多好处，包括增强的安全性、改进的用户体验和简化的管理。

如果您是拥有机构固定期限使用许可的 IT 管理员，启用 SSO 可以轻松邀请学生和教师加入您的 Autodesk 帐户。有关 SSO 的更多详细信息，请查看启用 SSO 部分。