教育帐户管理

续展机构对教育软件的访问权限

续展对教育软件的访问权限的方式取决于您的许可类型。

 

对于机构固定期限使用许可：固定期限使用许可将在购买之日起三年后到期。您可以在 Autodesk Account 固定期限使用许可和合约中查看到期日期。固定期限使用许可到期后，转到教育产品页面并选择所需的产品，以生成新的机构固定期限使用许可。如果您尚未重新验证教育资格，系统将提示您提交信息以获得教育访问权限。您可以在到期日期前 30 天开始续展流程。

 

要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看此简短视频： 

 

如何续展访问权限（1 分 35 秒）

 

自 2027 年 12 月 31 日起，Autodesk 将不再提供新的网络许可和多座席许可。 续展时，Autodesk 建议您选择机构固定期限使用许可。但是，如果您的序列号许可到期，并且您需要更多时间转换至机构固定期限使用许可，请按照以下步骤续展：

 

  • 多座席单机版许可：在要续展的产品中输入现有序列号重新激活：

  1. 单击“登录”，然后选择“管理许可”。 
  2. 在 License Manager 中，展开许可详细信息，然后选择“更新”。 
  3. 重新输入序列号，然后单击“激活”。 
  4. 在欢迎界面上，单击“激活”。 
  5. 单击“完成”。 
  6. 新的到期日期将显示在 License Manager 中。 

 

提示：要查找产品序列号，请参见查看产品许可信息

 

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