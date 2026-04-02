自 2027 年 12 月 31 日起，Autodesk 将不再提供新的网络许可和多座席许可。 续展时，Autodesk 建议您选择机构固定期限使用许可。但是，如果您的序列号许可到期，并且您需要更多时间转换至机构固定期限使用许可，请按照以下步骤续展：

多座席单机版许可：在要续展的产品中输入现有序列号重新激活：

单击“登录”，然后选择“管理许可”。 在 License Manager 中，展开许可详细信息，然后选择“更新”。 重新输入序列号，然后单击“激活”。 在欢迎界面上，单击“激活”。 单击“完成”。 新的到期日期将显示在 License Manager 中。

提示：要查找产品序列号，请参见查看产品许可信息。