教育帐户管理

教育许可方案的资格

合格的教师是那些受雇于合格教育机构的人，或者是合格的承包商。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。合格教育机构包括认证的初中、高中和高等教育机构。

 

如何确认资格和设置帐户（3 分 01 秒）（英文）

 

阅读教育使用条款以了解更多信息。

 

教师和教职人员

符合条件的教师是指以在合格教育机构教授在册学生为主要目的的员工和独立承包商。

合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。这包括所有经过认证的公立和私立学校，包括：

  • 中学和高中

  • 大专

  • 学院、大学和技校

  • 属于国家认可的家庭教育机构（或当地学校管理机构明确视为可接受的备案教育机构替代者的机构）的家庭学校计划

  • 以下类型的组织不是合格的教育机构：

  • 未经认证的教育机构

  • 培训中心

  • 教堂、医院、医疗系统和公共图书馆

  • 研究实验室

  • 再培训计划

 

注意：全球大多数教育机构都有资格获得教育访问权限。美国贸易禁运国家/地区的机构除外。有关详细信息，请参见出口规定（英文）。

Autodesk 主办的竞赛中的参赛者和导师

这些 Autodesk 主办的竞赛（英文）中注册并被接受作为参赛者的学生以及为他们提供辅导和指示的导师有资格获得教育许可方案。 任何其他需要访问 Autodesk 软件以用于比赛的参赛者应直接联系比赛组织者。 

不符合教育许可方案条件

  • 培训中心和再培训计划中的课程学员
    培训中心再培训计划不被视为合格教育机构。因此，参加此类课程的用户不符合使用教育许可方案的条件。他们也不得出于培训目的使用 30 天免费试用版。
  • 专业讲师
    隶属于授权培训中心 (ATC) 的 Autodesk 认证讲师（也称为 ACI）或者同时也是 ATC 的 Autodesk 合作伙伴不符合使用教育许可方案的条件。ATC 可以为 Autodesk 认证讲师提供授权许可以用于培训目的。如果您是独立培训提供商，则不符合使用教育许可方案的条件，也不得出于培训目的使用 30 天免费试用版。

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