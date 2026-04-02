符合条件的教师是指以在合格教育机构教授在册学生为主要目的的员工和独立承包商。

合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。这包括所有经过认证的公立和私立学校，包括：

中学和高中

大专

学院、大学和技校

属于国家认可的家庭教育机构（或当地学校管理机构明确视为可接受的备案教育机构替代者的机构）的家庭学校计划

以下类型的组织不是合格的教育机构：

未经认证的教育机构

培训中心

教堂、医院、医疗系统和公共图书馆

研究实验室

再培训计划

注意：全球大多数教育机构都有资格获得教育访问权限。美国贸易禁运国家/地区的机构除外。有关详细信息，请参见出口规定（英文）。