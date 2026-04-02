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合格的教师是那些受雇于合格教育机构的人，或者是合格的承包商。合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。合格教育机构包括认证的初中、高中和高等教育机构。
符合条件的教师是指以在合格教育机构教授在册学生为主要目的的员工和独立承包商。
合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构。这包括所有经过认证的公立和私立学校，包括：
中学和高中
大专
学院、大学和技校
属于国家认可的家庭教育机构（或当地学校管理机构明确视为可接受的备案教育机构替代者的机构）的家庭学校计划
以下类型的组织不是合格的教育机构：
未经认证的教育机构
培训中心
教堂、医院、医疗系统和公共图书馆
研究实验室
再培训计划
如果您的组织不符合条件，请参见不符合资格条件的组织的选择。
注意：全球大多数教育机构都有资格获得教育访问权限。美国贸易禁运国家/地区的机构除外。有关详细信息，请参见出口规定（英文）。
在这些 Autodesk 主办的竞赛（英文）中注册并被接受作为参赛者的学生以及为他们提供辅导和指示的导师有资格获得教育许可方案。 任何其他需要访问 Autodesk 软件以用于比赛的参赛者应直接联系比赛组织者。
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