娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
如果您是教师，可以按照本手册中的步骤操作，通过 Autodesk 教育许可方案免费访问 Autodesk 软件。您可以自行获得访问权限，也可以帮助学生获得访问权限。
要了解更多信息，请按照以下说明操作或观看这些短视频：
自行获取产品的方法取决于是否有人已将产品指定给您。
您有多种选择来为学生获取产品：
将产品指定给学生并确认其资格。每个产品最多可以指定给 250 个学生。这是推荐使用的选项。
让学生自行安装产品并确认自己的资格。
以下各部分介绍了为您自己或您的学生获得产品访问权限的步骤。如果在此过程中需要更多帮助，请单击链接以从详细文章中了解更多信息。
如果尚未将产品指定给您，您仍然可以自行获取免费的 Autodesk 软件。作为教师，您可以创建一个帐户，并确认您是否有资格使用 Autodesk 教育许可方案。请执行以下步骤：
注意：在您的资格获得批准之前，您可能需要提交其他文档。请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。
注意：在浏览器上登录后，您可能需要单击“转至产品”以返回到软件。
符合资格要求的教师必须获取和管理自己的 Autodesk 帐户。每个 Autodesk 产品最多可以指定给 250 个学生或取消指定。学生不必单独确认自己的资格，因为它与教师的资格有关。但是，每个学生都必须拥有自己的 Autodesk 帐户。
在学期开始之前，教师应该让学生参阅教育许可方案学生手册，并让他们按照“学生安装指定给他们的产品”中的步骤进行操作。
请执行以下步骤：
由于每个产品有 250 名学生的限制，因此当一个学期结束而另一个学期即将开始时，您需要取消学生的产品指定，以便您可以将这些座席重新指定给新来的学生。
要让学生退出：在 Autodesk Account 中将学生从其产品指定中删除。
注意：当取消学生的产品指定时，他们不会自动收到通知。如果学生希望继续获得对 Autodesk 软件的免费教育访问权限，他们可以按照教育许可方案学生手册中的“学生自行安装产品”部分进行操作。
要继续使用教育软件，必须每年续展资格。您可以转到教育产品页面查看过期日期。登录以查看页面顶部的个性化标题。此外，请务必检查您的电子邮件，因为 Autodesk 会在您的资格到期前 30 天发送电子邮件提醒。
要续展对 Autodesk 软件的教育访问权限，请参见续展教育软件访问权限。
注意：如果您未在到期日期之前续展，则必须重新启动对教育软件和您拥有的任何固定期限使用许可的访问权限，即使已安装产品也是如此。
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