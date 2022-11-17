在 Autodesk 帐户中，管理员在团队中添加和删除用户。管理员可通过团队集中管理用户、分配和设置。团队包括通过 Autodesk Account 添加的用户、来宾用户以及在 Autodesk 远程协作产品中工作的用户。要了解有关团队的详细信息，请参见管理团队。

要向用户提供 Autodesk 产品和服务的访问权限，管理员可以：

单独邀请用户，或者通过 Autodesk Account 批量导入用户。如果用户还没有 Autodesk 帐户，他们将收到一封确认电子邮件，其中包含用于使用自己的电子邮件和密码创建帐户的链接。

使用单点登录 (SSO) 通过即时 (JIT) 配置自动添加用户。即时配置会自动为新用户创建帐户，并在新用户首次使用 SSO 登录到 Autodesk 时将其添加到您的团队。要了解详细信息，请参见即时 (JIT) 配置如何工作？

通过通讯录同步添加用户。使用通讯录同步，您可以在组织的通讯录中创建用户组，然后它们可以自动同步到 Autodesk Account 中的团队。这样，新用户便可以加入团队，而无需登录来创建帐户。要了解详细信息，请参见了解 Active Directory 同步。

通过中心添加用户。使用中心，您可以管理成员及其权限，以便您的团队能够安全地存储和共享数据，通过 Autodesk 协作产品（目前支持 BIM/ACC、Flow Production Tracking、Forma 和 Fusion）处理项目。

观看本文章结尾处的视频，了解有关添加和删除用户的详细信息。

注意：不要使用以下过程来创建新固定期限使用许可或取消现有固定期限使用许可。对于这些操作，请转到添加或减少座席。要对最近订购的固定期限使用许可申请退款，请联系技术支持。