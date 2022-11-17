admin

添加和删除用户

在 Autodesk 帐户中，管理员在团队中添加和删除用户。管理员可通过团队集中管理用户、分配和设置。团队包括通过 Autodesk Account 添加的用户、来宾用户以及在 Autodesk 远程协作产品中工作的用户。要了解有关团队的详细信息，请参见管理团队

 

要向用户提供 Autodesk 产品和服务的访问权限，管理员可以：

  • 单独邀请用户，或者通过 Autodesk Account 批量导入用户。如果用户还没有 Autodesk 帐户，他们将收到一封确认电子邮件，其中包含用于使用自己的电子邮件和密码创建帐户的链接。
  • 使用单点登录 (SSO) 通过即时 (JIT) 配置自动添加用户。即时配置会自动为新用户创建帐户，并在新用户首次使用 SSO 登录到 Autodesk 时将其添加到您的团队。要了解详细信息，请参见即时 (JIT) 配置如何工作？
  • 通过通讯录同步添加用户。使用通讯录同步，您可以在组织的通讯录中创建用户组，然后它们可以自动同步到 Autodesk Account 中的团队。这样，新用户便可以加入团队，而无需登录来创建帐户。要了解详细信息，请参见了解 Active Directory 同步
  • 通过中心添加用户。使用中心，您可以管理成员及其权限，以便您的团队能够安全地存储和共享数据，通过 Autodesk 协作产品（目前支持 BIM/ACC、Flow Production Tracking、Forma 和 Fusion）处理项目。

观看本文章结尾处的视频，了解有关添加和删除用户的详细信息。 

 

注意：不要使用以下过程来创建新固定期限使用许可或取消现有固定期限使用许可。对于这些操作，请转到添加或减少座席。要对最近订购的固定期限使用许可申请退款，请联系技术支持

单独添加用户

  1. 在导航菜单中选择“用户管理”>“按用户”。
  2. 选择要邀请用户加入的团队，然后单击“邀请用户”。
  3. 输入用户的名字、姓氏和电子邮件地址。
  4. 单击“发送邀请”。
    已有 Autodesk 帐户的用户将在您的团队中显示为“已验证”。

     

    没有帐户的用户将在您的团队中显示为“已邀请”，并收到创建帐户的电子邮件邀请。受邀用户可以在 7 天内通过单击电子邮件邀请中的链接来创建他们的帐户。

    5.  

  5. 固定期限使用许可开始后，指导设置信息会在您的帐户中显示 30 天，其中会显示尚未验证其帐户的用户。30 天后，可以转到“用户管理”>“按用户”，查看用户的帐户状态是“已验证”还是“已邀请”。
  6. 如果用户在 7 天内未验证其帐户，请检查其电子邮件地址是否正确，然后重新发送邀请：
    • 转到“用户管理”>“按用户”
    • 选择用户，并单击“重新发送邀请”。

注意：如果您拥有具有 SSO（单点登录）的高级版许可方案，则可能会自动添加用户。

导入用户列表

  1. 准备一个 CSV 文件，其中最多包含 5,000 个要导入的用户。
    1. 为每个用户提供一行。
    2. 提供三列 - 名字、姓氏和电子邮件地址。
      注意：忽略团队中已存在的用户。
  2. 在导航菜单中选择“用户管理”>“按用户”。
  3. 选择要邀请用户加入的团队，然后单击“邀请用户”。
    注意：如果您使用的是经典用户管理，请参见在经典用户管理中添加用户
  4. 选择“导入”选项卡，然后单击“上传 CSV 文件”。您可以在上传文件的同时继续工作。导入完成后，将显示通知。

单独删除用户

主管理员、辅助管理员和 SSO 管理员可以从 Autodesk Account 中删除用户。 删除用户将删除其对产品和服务的访问权限，但不会删除其个人 Autodesk 帐户。
 

在“用户管理”中：

  1. 选择“用户管理”>“按用户”（仅当您是管理员时才会看到“用户管理”）。
  2. 选择用户。
  3. 单击“删除用户”图标（用户联系信息旁边的垃圾桶图标）。
  4. 在确认窗口中，单击“删除用户”。

注意：无法删除主管理员，除非删除其管理权限。所有管理员都可以删除其他辅助管理员和 SSO 管理员。

批量删除用户

  1. 通过 manage.autodesk.com 登录您的帐户，然后单击“用户管理”>“按用户”。
  2. 单击该复选框以选择一个或多个用户。此时将出现一个横幅，显示您选中的用户数。
  3. 单击“从团队中删除”。
  4. 在确认窗口中，单击“删除”。

注意：您无法删除主管理员或通过通讯录同步（高级版许可方案）添加的用户。

删除对远程服务协作站点的访问权限

对于某些协作产品，您可能需要执行其他步骤来禁用对协作站点和项目数据的访问。

 

下表介绍了将用户从 Autodesk 团队删除后的站点访问。

产品 用户已禁用 用户访问权限
Autodesk Construction Cloud (ACC) 保持活动状态
BIM 360 保持活动状态
Fusion 非活动。无法访问站点数据
Info360 保持活动状态
Flow Production Tracking 非活动。无法访问站点数据
Forma 非活动。无法访问站点数据。
Tandem 保持活动状态
Upchain 保持活动状态

如果已删除的用户仍保持活动状态，请联系协作站点管理员以禁用该用户或从站点中删除该用户。

 

有关管理用户访问权限的说明，请参见协作产品帮助。要在 BIM 360 或 ACC 中管理成员状态，请参见管理帐户成员

 

 

另请参见

需要帮助？请求助 Autodesk 助手！

助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。

求助助手

您享有什么级别的支持？

不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

查看支持级别