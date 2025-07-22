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Autodesk Flex 是一种即付即用选项，允许预购代币，以每日费率访问 Flex 提供的任何产品。 费率会因所用产品而异。 Flex 为想要试用产品或只需要偶尔访问的团队成员或个人提供了很好的选择。购买 Flex 代币后，可以指定用户并指定他们可以访问哪些产品。
请按照以下步骤设置 Flex 并邀请您的非经常性用户访问 Flex 随附的 Autodesk 产品。
通过 manage.autodesk.com 登录 Autodesk 帐户，然后单击“用户管理”>“按产品”。
选择“Flex”，然后单击“指定用户”。
根据您是指定现有用户还是邀请新用户，选择以下选项之一。
现有用户：开始键入其名称。当列表显示时，从列表中选择现有用户。请参见添加和删除用户。
新用户：输入其全名，后跟一个用尖括号括起的电子邮件地址（例如，John Doe ）。
注意：如果新用户没有 Autodesk 帐户，则系统会要求他们创建一个 Autodesk 帐户。如果新用户在 7 天内未接受邀请，则需要重新发送邀请。
查看 Flex 使用情况报告。请参见获取 Flex 使用情况信息。
您可以指定非经常性用户可以使用 Flex 的哪些产品。
通过 manage.autodesk.com 登录 Autodesk 帐户，然后单击“用户管理”>“按产品”。
在产品列表中，选择“Flex”。
在“已指定的用户”下，选择要管理的用户，以显示产品和服务列表。
选择要指定的产品和服务，或清除要取消指定的任何产品和服务。
注意：如果选择了所有产品（未清除任何产品），当 Autodesk 将新产品添加到 Flex 时，新产品会自动变为可访问。如果您不希望自动访问新产品，必须主动取消指定。
单击“保存更改”。
用户在被逐一指定产品时都将收到一封电子邮件，通知他们有权访问产品。如果使用“导入”进行指定，则不会发送电子邮件通知。
作为逐个用户管理产品访问权限的替代方法，您可以为整个团队设置对产品和服务的默认访问权限。选择默认指定设置后，现有用户和新用户将访问同一组选定产品。
注意：默认指定将自动对来宾用户禁用，Autodesk 建议将其保留禁用状态。
设置默认指定的步骤：
通过 manage.autodesk.com 登录 Autodesk 帐户。
在“帐户”页面上，选择“用户管理”>“按用户”。
选择要为其管理默认指定的 Flex 团队。
单击右上角的“团队设置”齿轮图标。
在“用户管理”>“默认指定”下，单击“设置默认指定”。
在“管理默认指定”对话框中，单击“Flex”。
选择要为其指定默认访问权限的产品。当 Autodesk 将新产品添加到 Flex 时，对于具有默认指定的用户，新产品不会自动变为可访问。编辑默认指定列表以指定对新产品的访问权限。
单击“保存更改”以激活默认指定。
禁用默认指定的步骤：
注意：对于默认指定的变更，不会向用户发送电子邮件通知。
固定期限使用许可和试用版优先级
将用户指定给单（人）用户固定期限使用许可和 Flex 代币时，不会使用代币。例如，如果您指定 AutoCAD 固定期限使用许可，则该用户不会使用 AutoCAD 的代币。
同样，试用期内的用户不会使用该产品的代币。告诉用户忽略即将到期的试用消息。试用期结束后，他们将开始使用代币。
注意：仅当使用相同的 Autodesk ID 进行登录身份验证时，固定期限使用许可和试用版优先级才适用。
当购买额外的代币时，它们将被添加到团队的代币余额中。每次 Flex 购买的代币自购买之日起一年内有效，先使用较旧的代币。这可确保使用代币的时间最长。
如果您管理多个团队，请确认 Flex 购买的代币已添加到正确的团队。如果没有，则可以将其移至您在 Autodesk 帐户中管理的其他团队。请参见 Flex 代币和团队。
面向非经常性用户的安装和登录
Flex 代币用户可以下载和安装产品。
通过 manage.autodesk.com 登录 Autodesk 帐户，然后单击“所有产品和服务”。
在产品名称列表中，选择“Flex”。单击“查看项目”。
如果从 Flex 转换至单（人）用户固定期限使用许可，或已通过先前的固定期限使用许可或试用版安装了受支持的版本，则无需重新安装。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。