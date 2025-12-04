开始使用 APS API

要使用我们的 APS API，您需要设置一个连接到计费系统的工作空间。此设置适用于免费版和付费版访问权限，可确保对您的 API 使用情况进行准确追踪。

有关开发人员中心和 Autodesk Platform Services 的更多详细信息，请查阅此 PDF 文件（仅提供英文版）。