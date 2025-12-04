开始使用 APS API

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
要使用我们的 APS API，您需要设置一个连接到计费系统的工作空间。此设置适用于免费版和付费版访问权限，可确保对您的 API 使用情况进行准确追踪。
有关开发人员中心和 Autodesk Platform Services 的更多详细信息，请查阅此 PDF 文件（仅提供英文版）。
团队：您的组织用于固定期限的使用许可与计费的空间。
开发人员中心：用于配置 API 访问权限、凭证和环境的工作空间。每个开发人员中心均需关联一个团队。
在您的 Autodesk 帐户中创建开发人员中心前，请务必选择正确的团队。
当您的 API 固定期限的使用许可分配至团队后，即可通过 Autodesk 帐户创建开发人员中心。操作路径为 Autodesk 帐户 -> 产品和服务 -> 中心。创建开发人员中心后，您可以向中心添加团队成员并开始在 Autodesk Platform Services 中构建应用程序。
作为订购者或管理员（Autodesk 帐户中的主管理员或辅助管理员），可在 Autodesk 帐户中监控 API 余额、使用量与消费情况。
作为中心管理员或开发人员，可在 Autodesk Platform Services 中查看API使用情况。
团队管理员（主管理员或辅助管理员）可创建开发人员中心。如果您非团队管理员但需要创建开发人员中心，请让团队管理员邀请您加入团队并授予辅助管理员权限。
不能，对应关系为一对一关联。
不能，每个团队仅可创建一个开发人员中心。
开发人员中心不提供自主切换至其他团队的功能。您可为其他团队新建开发人员中心，或联系 Autodesk 申请更换团队。作为中心管理员，您可以在不同开发人员中心之间迁移应用程序。
如果 APS 固定期限的使用许可的订购者同时管理多个团队，则仅该订购者可在 Autodesk 帐户主页为团队分配固定期限的使用许可。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。