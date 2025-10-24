您可以在“用户管理”中将任何用户（主管理员或辅助管理员除外）设置为外部用户。通常，您为非员工（例如承包商或供应商）执行此操作。

注意：默认情况下，通过集成远程协作产品（例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff）从中心自动添加到团队的用户被指定为外部用户。