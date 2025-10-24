集成式 BIM 工具，包括 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
基于 Inventor 和 AutoCAD 的专业 CAD/CAM 工具
娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
您可以在“用户管理”中将任何用户（主管理员或辅助管理员除外）设置为外部用户。通常，您为非员工（例如承包商或供应商）执行此操作。
注意：默认情况下，通过集成远程协作产品（例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff）从中心自动添加到团队的用户被指定为外部用户。
在团队设置中，您可以创建基于域的用户规则，以自动管理谁被视为标准用户或外部用户。要按策略设置外部用户，请在团队设置中激活基于域的外部用户。
有关管理域驱动的用户规则的详细步骤，请参见管理用户角色策略。
