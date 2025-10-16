娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
通过用户角色策略，您可以将用户指定为外部用户或用户。
外部用户是组织外部需要访问 Autodesk 产品或服务的人员，例如承包商或供应商。此角色以前称为来宾用户，可确保安全协作，且不会暴露敏感的内部资源。
您可以决定哪种策略适用于外部用户，可以是用户管理中的默认设置，也可以是基于域名的规则。这有助于您控制是将某人视为外部用户还是标准用户，从而更轻松地安全透明地管理访问权限。
使用基于默认用户管理的策略时，通过 Autodesk 远程协作产品（例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff）添加到您的团队的任何用户都会在 Autodesk 帐户中自动设置为外部用户。
如果您选择使用基于域的规则，则可以为您的团队设置已批准的电子邮件域列表。这样，您便可自动管理哪些用户被视为标准用户或外部用户。使用来自已批准域的电子邮件添加的任何用户都将被分配为标准用户，而使用来自其他域的电子邮件的用户将自动设置为外部用户。
要更改不符合基于域的策略的用户的角色，请参见查看用户角色策略例外情况。
注意：在基于域的规则中包含您组织的域以进行单点登录 (SSO) 或通讯录同步。这可确保使用 SSO 的团队成员自动被识别为标准用户。
注意：如果您设置了域规则，团队中的现有用户将保留其现有角色。如果任何现有用户不符合域策略，他们将被标记为例外情况。参见查看用户角色策略例外情况。
您可以随时删除域。删除域时，必须至少保留一个域。
注意：具有已删除域的现有用户将被标记为例外情况。参见“查看用户角色策略例外情况”。
您可以查看和更改不符合您的基于域的策略的用户。将当前角色与预期角色进行比较。
您可以筛选用户以查看所有角色，或仅查看具有标准用户角色或外部用户角色的角色。
注意：一次选择多个用户时，需要为他们分配相同的新角色。
当您更改用户的角色以匹配您的域规则时，您会看到一条消息，告知您其角色当前属于例外情况。如果您希望此用户遵循您的域规则，请选择撤消例外。
如果您更改遵循您的域规则的用户角色，您会看到一条消息，提示此更新将创建例外。如果您不希望此用户遵循您的域规则，请更改角色。要删除例外，请转到用户详细信息或团队设置以查看所有例外。
如果您应用基于默认用户管理的策略，系统会将来自单点登录 (SSO) 或 Active Directory (AD) 同步的用户添加为标准用户。如果您启用基于域的策略，则只有当 SSO 或 AD 同步用户的域与您的策略匹配时，系统才会将这些用户添加为标准用户。如果这些用户的域不匹配，系统会将他们添加为外部用户。
示例：如果您启用基于域的外部用户规则并仅包含域 cba.net，但您的 SSO 或 AD 域为 abc.net，则系统会将通过 SSO 或 AD 同步的用户作为外部用户添加到您的用户管理中。
现在，来宾用户被称为“外部用户”。您无需更改工作方式，只是名称发生了变化。
不会，此更改不会影响您的默认产品分配。我们只是将来宾用户重命名为外部用户。您将按照与之前相同的方式分配产品。
能，您可以在使用情况报告中查看哪些用户为外部用户。
如果您添加的用户的电子邮件域不在您的域策略中，Autodesk 会将该用户标记为外部用户。无论您是通过 Autodesk 远程协作产品还是直接在 Autodesk 帐户用户管理中添加用户，都会发生这种情况。在设置用户角色时，我们始终遵循您的域策略。
