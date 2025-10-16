通过用户角色策略，您可以将用户指定为外部用户或用户。

外部用户是组织外部需要访问 Autodesk 产品或服务的人员，例如承包商或供应商。此角色以前称为来宾用户，可确保安全协作，且不会暴露敏感的内部资源。

您可以决定哪种策略适用于外部用户，可以是用户管理中的默认设置，也可以是基于域名的规则。这有助于您控制是将某人视为外部用户还是标准用户，从而更轻松地安全透明地管理访问权限。