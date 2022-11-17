许多组织都已采用虚拟化实践，确保跟上快速变化的硬件和软件需求。您可以减少所需物理计算机的数量，并将计算机资源汇集在一起。
许多组织都已采用虚拟化实践，确保跟上快速变化的硬件和软件需求。您可以减少所需物理计算机的数量，并将计算机资源汇集在一起。
能否在虚拟环境中使用软件取决于您使用的产品、您的订购方式以及该订购方案的使用条款是否允许虚拟化。检查软件的系统要求，确保其能够在虚拟环境中运行。要确认您的软件是否有资格用于虚拟环境，请查看订购方案的访问条款和使用条款。
这些订购方案允许某些形式的虚拟化：
单（人）用户固定期限使用许可、Autodesk Flex 或企业业务协议。管理员可以部署软件，以便指定的用户可以从多个设备访问它，但一次只有一个授权用户可以访问单个许可。单（人）用户固定期限使用许可要求用户登录以授权其软件访问权限。
注意：如果您的虚拟环境在重新启动时未保留用户的 MAC 地址，则用户需要登录到每个会话才能访问其软件。
网络许可服务器、服务器组件或基于服务器的产品组件。您可以在自己的 WAN 上本地虚拟化服务器组件，也可以通过第三方远程服务提供商异地虚拟化服务器组件。如果选择异地选项，请确保：
托管软件由第三方远程服务提供商适当保护。
您可以控制对远程托管软件的访问和使用。
虚拟化策略（按订购类型）
|订购类型
|软件安装虚拟化
|服务器组件虚拟化
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指名用户固定期限使用许可
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单（人）用户固定期限使用许可
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支持
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不适用
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Flex
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支持
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不适用
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企业业务协议 (Token Flex)
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支持
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支持
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多（人）用户固定期限使用许可
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多（人）用户固定期限使用许可
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不支持
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支持
包括网络许可、服务器、服务器组件或基于服务器的产品组件。
虚拟安装的技术支持
Autodesk 提供技术支持以确保您的软件正常工作，但并不为您的虚拟环境提供技术支持。如果您遇到需要技术支持的问题，我们的支持专家可能需要核实并确认该问题与您的软件有关，而非与虚拟环境有关。 他们可能会要求您在物理环境中重现有问题的行为。如果可以重现，他们将提供支持。如果无法重现，您应联系您的虚拟化提供商以获取支持。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。