虚拟安装的技术支持

Autodesk 提供技术支持以确保您的软件正常工作，但并不为您的虚拟环境提供技术支持。如果您遇到需要技术支持的问题，我们的支持专家可能需要核实并确认该问题与您的软件有关，而非与虚拟环境有关。 他们可能会要求您在物理环境中重现有问题的行为。如果可以重现，他们将提供支持。如果无法重现，您应联系您的虚拟化提供商以获取支持。