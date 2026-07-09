管理高级 AI 设置

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高级 AI 设置允许管理员控制中心或项目中的用户是否可以访问高级 AI 功能。该设置还控制该范围内的客户内容是否将用于未来的高级 AI 培训。
您可以管理高级 AI 设置：
在 Autodesk 帐户中的中心级别
在支持的产品体验中的项目级别
更改可能需要长达数小时才能生效。
标准 AI 功能仍然可用，不受此设置的影响。
当高级 AI 可供体验时，在受支持的中心内，所有项目都将默认启用“高级 AI”。如果您希望关闭高级 AI，可以随时更改设置。
“高级 AI”设置适用于整个高级 AI 功能类别。您无法单独启用或禁用单个高级 AI 功能。
|如果启用高级 AI
|如果禁用高级 AI
|选定中心或项目中的用户可以访问高级 AI 功能。
|选定中心或项目中的用户无法访问高级 AI 功能。
|该范围内的内容可用于未来的高级 AI 训练。
|该范围内的内容将不会用于未来的高级 AI 训练。
|除非项目级设置允许其他选择，否则新项目将继承中心设置。
|除非项目级设置允许其他选择，否则新项目将继承中心设置。
|更改可能需要长达数小时才能生效。
|更改可能需要长达数小时才能生效。
注意：禁用高级 AI 不会追溯更改或重新训练以前训练过的模型。
注意：没有单独的设置来保持高级 AI 功能处于启用状态，同时防止客户内容用于将来的高级 AI 训练。
高级 AI 设置可以应用于不同级别，具体取决于产品和管理员体验。
作为管理员，您可以在 Autodesk 帐户中为支持的中心管理高级 AI 设置。
中心设置：
控制对中心高级 AI 功能的访问。
控制该中心中的客户内容是否可用于将来的高级 AI 训练。
成为该中心中新项目的默认设置。
用于启用或禁用项目级别替代。如果产品支持项目级别替代，则帐户管理员和中心项目管理员可以针对各个项目使用不同的高级 AI 设置。
某些 Autodesk 产品支持项目级高级 AI 设置。
当支持项目级设置时：
项目可以使用不同于父中心的其他设置。
项目管理员在产品的本地管理员体验中管理设置。
默认情况下，新项目仍会继承中心设置。
使用不同项目设置的权限通过用于配置中心默认设置的同一对话框中的项目级别替代
选项进行控制。
确认您具有中心所需的管理员权限。
根据您的组织，管理员权限可能包括：
主管理员。
辅助管理员。
批准用于中心管理的其他管理员角色。
登录您的 Autodesk 帐户。
转到产品和服务。
选择中心。
找到要更新的中心。
使用以下方法之一更新设置：
选择一个或多个中心，然后选择“操作 > 更新 AI 设置”。
为各个中心选择“更多操作”(...) 菜单，然后选择“更新 AI 设置”。
查看“高级 AI”列中显示的值：
对所有项目默认为启用：高级 AI 对中心中的所有项目启用。
对所有项目默认为禁用：高级 AI 对中心中的所有项目禁用。
默认为启用，可以覆盖：默认情况下，高级 AI 已对所有中心启用，中心管理员可以为各个项目允许不同的设置。
默认为禁用，可以覆盖：高级 AI 处于关闭状态，中心管理员可以为各个项目允许不同的设置。
不适用：高级 AI 设置不适用于选定中心。
对所有项目默认为禁用（警告图标）：高级 AI 在帐户级别禁用，管理员无法更改。
选择是否要允许中心管理员通过项目级别替代在项目级别自定义高级 AI 设置。
选择为所有项目默认启用还是禁用高级 AI。
保存更改。
您还可以选择多个中心，批量应用相同的设置。
更改可能需要长达数小时才能生效。
为中心或项目禁用高级 AI：
删除对该范围内高级 AI 功能的访问权限。
防止该范围内的客户内容在将来用于高级 AI 训练。
这仅适用于选定的中心或项目范围。
禁用高级 AI 不会：
关闭标准 AI 功能。
移除以前训练的模型学习。
追溯更改以前训练的模型。
提供特定于客户的模型再训练。
删除以前训练的模型。
创建单独的控件供客户内容使用，同时保持高级 AI 功能处于启用状态。
更改设置后：
访问权限更改可能需要长达数小时才能生效。
产品体验可能会在不同的时间更新。
完全传播可能需要长达几个小时。
高级 AI 和标准 AI 的管理方式不同。
|特征类别
|受此设置控制
|高级 AI 功能
|是
|标准 AI 功能
|否
即使禁用“高级 AI”，标准 AI 功能仍然可用。
Autodesk Assistant 是一项标准 AI 功能。如果 Autodesk Assistant 尝试在禁用了高级 AI 的中心或项目中访问高级 AI 功能，则该功能将不可用。
在中心级别启用或禁用高级 AI，并且不允许项目级替代。
新项目将自动继承中心设置。
如果产品支持项目级设置：
允许中心的项目级替代。
打开产品的本地管理员体验。
单独更新项目设置。
然后，项目便可使用与父中心不同的设置。
更改可能需要长达数小时才能在产品和服务之间传播。
确认：
正确的中心或项目已更新。
用户属于预期的中心或项目。
本产品支持您更改的设置。
|问题
|检查内容
|您无法编辑此设置。
|确认您具有所需的管理员角色。
|不会显示设置。
|中心或产品可能不支持高级 AI 设置。
|在关闭高级 AI 后，用户仍可访问。
|等待几个小时，以便让更改传播。
|项目不能使用其他设置。
|确认该中心支持并允许项目级替代。
|Autodesk Assistant 仍会显示。
|Autodesk Assistant 是一项标准 AI 功能，并且仍然可用。
活动日志可能包括以下事件：
系统级高级 AI 限制。
管理员更改中心级设置。
活动日志消息示例：
系统已为此团队中的所有中心和项目关闭高级 AI。
James Fidler 更新了中心 X 上的高级 AI 设置。
该设置控制：
访问高级 AI 功能。
选定范围内的客户内容是否可用于将来的高级 AI 训练。
不可以。该设置作为一个类别应用于高级 AI 功能。
不可以。无法单独控制这些操作。
不是。更改可能需要长达数小时才能生效。
不会。标准 AI 功能仍然可用。
不可以。无法通过 Autodesk 帐户对高级 AI 设置进行帐户级更改。
不会。禁用高级 AI 不会追溯更改或重新训练以前训练过的模型。
除非项目级设置允许其他选择，否则新项目将继承父中心的设置。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。