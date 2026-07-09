用户管理 概述 管理员角色 添加和删除用户 指定外部用户 管理用户角色策略 协作 指定产品访问权限 管理团队 管理组 经典用户管理 使用情况报告 团队洞察 使用情况报告 使用情况通知 座席使用情况 Flex 使用情况 Autodesk 资源和 API 使用情况：实时容量追踪与管理 Autodesk 管理员 - 使用情况报告 - 余额 常见问题解答 导出数据字段 Business Success 许可方案 许可方案概述 学习计划 专家辅导 Flex Flex 概述 Flex 常见问题解答 居家使用 符合居家使用条件的产品 申请居家使用许可 管理员任务 公司名称或地址 设置 SSO 更新合作伙伴信息 添加或减少座席 升级产品和许可方案 Autodesk 管理员 - 任务和资源 - 跟踪团队活动 管理高级 AI 设置 虚拟化策略 开始使用 APS API 许可常见问题解答 用户身份验证 数据安全性