作为管理员，您可以在 Autodesk Account 的“用户管理”功能下指定用户对产品和服务的访问权限。用户管理包括四种类型的管理角色：
- 主管理员
- 一个团队只能有一个主管理员。（要了解有关团队的详细信息，请参见管理团队。）
- 同一人可以是多个团队的主管理员。
- 默认情况下，初始订购者（也称为合约经理）将担任主管理员的角色。
- 主管理员角色可以重新指定给具有辅助管理员角色的其他人。
- 合约经理
- 默认情况下，许可的初始订购者将成为合约经理。
- 每个固定期限使用许可或合约只有一个合约经理。
- 同一人可以是多个固定期限使用许可或合约的合约经理。
- 对于通过经销商订购的许可，可以重新指定合约经理角色，但对于从 Autodesk Store 订购的许可，不能重新指定。（请参见下面的交互式“变更合约经理”表单。）
- 辅助管理员
- 一个团队可以有多个辅助管理员。
- 辅助管理员由主管理员、其他辅助管理员或 SSO 管理员指定。
- 辅助管理员可以查看指定给他们的团队的用户和产品。
- 单点登录 (SSO) 管理员
- 一个团队可以有多个 SSO 管理员。
- SSO 管理员可以管理 SSO 配置（主管理员也可以管理）。
注意：如果在 Autodesk Account 的“经典用户管理”下管理用户，则主管理员角色由合约经理执行，辅助管理员角色由软件协调员执行。若要了解详细信息，请参见经典用户管理。