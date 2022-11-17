管理员的帐户管理

用户管理之管理员角色

作为管理员，您可以在 Autodesk Account 的“用户管理”功能下指定用户对产品和服务的访问权限。用户管理包括四种类型的管理角色：

  • 主管理员
    • 一个团队只能有一个主管理员。（要了解有关团队的详细信息，请参见管理团队。）
    • 同一人可以是多个团队的主管理员。 
    • 默认情况下，初始订购者（也称为合约经理）将担任主管理员的角色。
    • 主管理员角色可以重新指定给具有辅助管理员角色的其他人。 
  • 合约经理
    • 默认情况下，许可的初始订购者将成为合约经理。
    • 每个固定期限使用许可或合约只有一个合约经理。
    • 同一人可以是多个固定期限使用许可或合约的合约经理。 
    • 对于通过经销商订购的许可，可以重新指定合约经理角色，但对于从 Autodesk Store 订购的许可，不能重新指定。（请参见下面的交互式“变更合约经理”表单。）
  • 辅助管理员
    • 一个团队可以有多个辅助管理员。
    • 辅助管理员由主管理员、其他辅助管理员或 SSO 管理员指定。
    • 辅助管理员可以查看指定给他们的团队的用户和产品。
  • 单点登录 (SSO) 管理员
    • 一个团队可以有多个 SSO 管理员。
    • SSO 管理员可以管理 SSO 配置（主管理员也可以管理）。

注意：如果在 Autodesk Account 的“经典用户管理”下管理用户，则主管理员角色由合约经理执行，辅助管理员角色由软件协调员执行。若要了解详细信息，请参见经典用户管理

管理员职责

主管理员

  • 管理用户及其对产品的访问
  • 指定辅助管理员、SSO 管理员，并可以将其他辅助管理员重新指定为主管理员
  • 可以管理单点登录 (SSO) 配置
  • 作为 Autodesk 的主要联系人

合约经理

  • 接收与固定期限使用许可或合约相关的通知电子邮件
  • 管理计费和续展
  • 为团队指定新固定期限使用许可
  • 将固定期限使用许可移至其他团队（还需要担任主管理员或辅助管理员角色）
  • 作为 Autodesk 的主要联系人

辅助管理员

  • 管理用户及其对产品的访问
  • 指定其他辅助管理员，并可以重新指定主管理员
  • 管理计费和续展（还需要担任合约经理角色）
  • 查看和导出所有团队的产品使用情况报告 

SSO 管理员

  • 管理用户及其对产品的访问
  • 指定其他辅助管理员，并可以重新指定主管理员
  • 查看和导出单（人）用户固定期限使用许可和 Flex（注意：Token Flex 除外）中所有团队的产品使用情况报告。

重新指定管理员角色

更改主管理员

 

更改主管理员时，先前的主管理员将成为辅助管理员。

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 转到“用户管理”>“按用户”。
  3. 选择要指定为新主管理员的辅助管理员（只有辅助管理员才能成为主管理员）。
  4. 单击“更改角色”
  5. 选择“主管理员”，然后单击“保存”。

注意：重新指定主管理员角色不会更改合约经理，合约经理将继续管理付款和续展，并接收固定期限使用许可电子邮件、续展提醒和发票。

更改合约经理

 

对于通过经销商订购的许可，可以重新指定合约经理角色，但对于从 Autodesk Store 订购的许可，不能重新指定。只有当前合约经理才能将新人转变为合约经理。为此，当前合约经理需要使用以下交互式表单。

更改辅助管理员

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 转到“用户管理”>“按用户”。
  3. 单击要指定为辅助管理员的用户的名称。
  4. 单击“更改角色”。
  5. 选择“辅助管理员”，然后单击“保存”。

更改 SSO 管理员

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 转到“用户管理”>“按用户”。
  3. 单击要指定为 SSO 管理员的用户的名称。
  4. 单击“更改角色”。
  5. 选择“SSO 管理员”，然后单击“保存”。

 

另请参见

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