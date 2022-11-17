作为管理员，您可以在 Autodesk Account 的“用户管理”功能下指定用户对产品和服务的访问权限。用户管理包括四种类型的管理角色：

主管理员 一个团队只能有一个主管理员。（要了解有关团队的详细信息，请参见管理团队。） 同一人可以是多个团队的主管理员。 默认情况下，初始订购者（也称为合约经理）将担任主管理员的角色。 主管理员角色可以重新指定给具有辅助管理员角色的其他人。

合约经理 默认情况下，许可的初始订购者将成为合约经理。 每个固定期限使用许可或合约只有一个合约经理。 同一人可以是多个固定期限使用许可或合约的合约经理。 对于通过经销商订购的许可，可以重新指定合约经理角色，但对于从 Autodesk Store 订购的许可，不能重新指定。（请参见下面的交互式“变更合约经理”表单。）

辅助管理员 一个团队可以有多个辅助管理员。 辅助管理员由主管理员、其他辅助管理员或 SSO 管理员指定。 辅助管理员可以查看指定给他们的团队的用户和产品。

单点登录 (SSO) 管理员 一个团队可以有多个 SSO 管理员。 SSO 管理员可以管理 SSO 配置（主管理员也可以管理）。



注意：如果在 Autodesk Account 的“经典用户管理”下管理用户，则主管理员角色由合约经理执行，辅助管理员角色由软件协调员执行。若要了解详细信息，请参见经典用户管理。