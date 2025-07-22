Flex 常见问题解答

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
单（人）用户固定期限使用许可和 Flex 都是指名用户访问权限的形式。单（人）用户固定期限使用许可是专用的固定期限使用许可，一次仅指定给一个指名用户使用。它们最适合经常访问产品的用户。另一方面，Flex 不是专用的固定期限使用许可。它旨在由无限数量的用户共享，这些用户通过使用代币来访问产品，并“支付”每日费用。Flex 最适合偶尔使用产品的用户。
尽管每次 Flex 购买都会生成一个或多个新的 Flex 代币包，但每次购买的代币都会添加到团队的单代币余额中。当您的团队访问产品时，最先使用结束日期最早的 Flex 代币包的代币，以便在每个 Flex 代币包到期之前您拥有最长的使用期限。此外，如果您的团队有多个结束日期相同的 Flex 代币包，则 Flex 会首先使用最小包中的代币。例如，Flex 会先使用 500 包中的代币，然后再使用 5000 包中的代币。这样可确保先使用您支付较高价格的代币，再使用折扣包中的代币。
是的。使用完产品后，最好将产品关闭，不过大多数 Flex 产品的最新版本都包含空闲感知功能，该功能会检测是否缺乏有效使用，从而在您忘记关闭时延迟下一次代币购买。
检查支持空闲感知的 Flex 产品，了解您的产品是否支持空闲感知功能。
处于非活动状态 15 分钟以后，支持此功能的 Autodesk 产品将进入空闲状态，并暂停后续的代币购买。当用户未在执行有效操作（每个产品会确定哪些操作是有效的）时，会检测确认处于非活动状态。暂停后，将延迟下一次的每日代币消耗。如果检测到恢复有效操作，产品使用将重新认定为处于活动状态，许可会话将继续，在使用五分钟以后，将恢复每日代币消耗。
当您登录到产品时，Flex 会确认团队具有足够的代币来覆盖产品新会话的每日费用。如果代币余额不足，则 Flex 会通过消息通知您。在团队具有足够的代币之前，您将无法运行产品。注意：如果团队余额小于您尝试运行的产品的每日代币费用，如果团队余额为零，或者如果 Flex 固定期限使用许可已达到其 12 个月到期日期，您会看到此消息。
当打开产品并登录时，无法指定用于代币消耗的团队。在这种情况下，Autodesk 将选择团队。
是的，当您的团队获得 Flex 时，Flex 用户将继承该团队中已有的单（人）用户固定期限使用许可的许可方案和权益。
如果在五分钟内登录和注销，则不会收取代币费用。
每个 Flex 代币包自购买之日起一年内有效。如果 Flex 代币包达到其结束日期时代币余额为正，则剩余的代币将过期。来自过期固定期限使用许可的代币不会结转，未使用的过期代币不会退款。
更改时区对 24 小时期限没有影响。由于是在您登录到产品时开始，无论时钟上反映的时区如何，从该开始时间起的 24 小时内您都不会再产生费用。
在访问某些产品插件时会产生每日代币费用（而某些插件则不会产生费用）。对于需要支付每日费用的那些插件，如果插件配置为在宿主产品启动时启动，则会针对产品和插件两者收取每日代币费用。为了避免无意中对插件收取费用，请勿将插件配置为在宿主产品启动时加载。请参见 Flex 收费表。
是的。您必须每 24 小时连接到 Internet 一次。首次登录到产品时，需要 Internet 连接。之后，您最多可以离线 24 小时。当接近 24 小时标记时，会显示一条产品内消息，通知您需要再次在线登录。
不可以。Flex 遵循与单（人）用户固定期限使用许可相同的使用条款。指定给 Flex 随附产品的每个用户最多可以在 3 台设备上安装该产品，并且一次可以从一台设备运行该产品。
否。Flex 每 24 小时仅对每个指名用户、每个产品收取一次每日代币费用，而不管用户使用哪台设备访问产品。
否。Flex 每 24 小时仅对每个指名用户、每个产品收取一次每日代币费用，而不管产品版本如何。
否。您可以限制每个用户可以访问的产品。但是，不能为特定用户或一组用户设置代币限制。
对于在 Linux 上运行的 Flex 随附产品（例如 Flame、Maya、MotionBuilder 和 Mudbox），Flex 仅支持 2020 版本及更高版本。
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