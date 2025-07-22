Flex 常见问题解答

是的。使用完产品后，最好将产品关闭，不过大多数 Flex 产品的最新版本都包含空闲感知功能，该功能会检测是否缺乏有效使用，从而在您忘记关闭时延迟下一次代币购买。

检查支持空闲感知的 Flex 产品，了解您的产品是否支持空闲感知功能。