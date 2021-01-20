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Autodesk 的设计与制造平台有助于让所有人步调一致，共同规划、设计、构建和运营更卓越的项目。

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图片来源：Epic Games，使用 Twinmotion 渲染

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伦敦标准酒店的鸟瞰图，这是通过对 20 世纪 70 年代的陈旧建筑改造而来的，位于维多利亚时期哥特式风格的圣潘克拉斯火车站的旁边。

Orms 通过适应性再利用建筑方法将一栋 20 世纪 70 年代的建筑改造为精品酒店

英国建筑公司 Orms 通过适应性再利用建筑方法以可持续的方式改造和重新构思一座历史悠久的陈旧办公楼，将其改造为一家精品旅游酒店，即伦敦标准酒店。

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图片来源：迪卡侬

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Engineer from Hardshell Labs holds two 3D-printed desert tortoise shells.

利用 3D 打印和机器人技术推进沙漠龟保护

在加利福尼亚州莫哈韦沙漠，Hardshell Labs 正在努力通过 3D 打印的“Techno-Tort”利用葡萄香喷剂来驱赶沙漠龟的主要捕食者（渡鸦），以此保护这一濒危物种。

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Autodesk 的设计与制造平台可以 可以帮助您通过强大的三维动画、视觉效果和制作管理工具释放创造力。

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图片来源：Megalis VFX

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图片来源：Nicolas Morel

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图片来源：Elizabeth Ku-Herrero

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《New Tales from the Borderlands》的四个角色在末世场景中一起加油打气。

图片来源：Gearbox Software/2K Games

自动化动画制作流程提高了 Gearbox Software 的效率和卓越性

在最近的游戏《New Tales from the Borderlands》 中，自动化流程使 Gearbox 只需一半的时间就能创造出 4 倍于电影效果的游戏体验，使美工师能够在创意工作上多投入 50% 的时间，而不是将精力浪费在后勤工作上。

参加 AU 2024: The Design & Make Conference

10 月 15 日 - 17 日 - 加利福尼亚州圣迭戈 - 数字

通过 650 多个课程，探索 AU 2024 所提供的各项资源。参加大会，助力互联互通，激励创新，成就未来。

A woman works in the metal shop at the Autodesk San Francisco Technology Center.

Autodesk 软件将帮助创新者为所有人设计和创造一个更美好的世界

作为软件行业的全球领导者，Autodesk 的技术覆盖了工程建设、产品设计与制造，传媒和娱乐等领域。 我们的设计和制造技术方案适用于众多行业，致力帮助世界各地的创新者解决大大小小的挑战。 

教师和学生在加利福尼亚州普莱森特希尔市戴布洛谷学院的 CNC 实验室中使用 Fusion 360。

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一个男人在办公室中一边盯着台式电脑的屏幕，一边使用头戴式设备说话。

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