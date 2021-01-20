在最近的游戏《New Tales from the Borderlands》 中，自动化流程使 Gearbox 只需一半的时间就能创造出 4 倍于电影效果的游戏体验，使美工师能够在创意工作上多投入 50% 的时间，而不是将精力浪费在后勤工作上。