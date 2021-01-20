Autodesk 的设计与制造平台有助于让所有人步调一致，共同规划、设计、构建和运营更卓越的项目。
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英国建筑公司 Orms 通过适应性再利用建筑方法以可持续的方式改造和重新构思一座历史悠久的陈旧办公楼，将其改造为一家精品旅游酒店，即伦敦标准酒店。
Autodesk 的设计与制造平台助您释放创新力以设计、制造和生产更出众的产品。
图片来源：迪卡侬
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在加利福尼亚州莫哈韦沙漠，Hardshell Labs 正在努力通过 3D 打印的“Techno-Tort”利用葡萄香喷剂来驱赶沙漠龟的主要捕食者（渡鸦），以此保护这一濒危物种。
Autodesk 的设计与制造平台可以 可以帮助您通过强大的三维动画、视觉效果和制作管理工具释放创造力。
图片来源：Megalis VFX
三维社区
图片来源：Nicolas Morel
图片来源：Elizabeth Ku-Herrero
图片来源：Gearbox Software/2K Games
在最近的游戏《New Tales from the Borderlands》 中，自动化流程使 Gearbox 只需一半的时间就能创造出 4 倍于电影效果的游戏体验，使美工师能够在创意工作上多投入 50% 的时间，而不是将精力浪费在后勤工作上。
10 月 15 日 - 17 日 - 加利福尼亚州圣迭戈 - 数字
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