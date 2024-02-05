在南加州的莫哈韦沙漠中，渡鸦的数量在不断增加，它们大量捕食沙漠龟的幼崽，使其数量急剧减少。

Hardshell Labs 开发出一种解决方案：3D 打印的幼龟大小的“Techno-Tort”，它会引诱渡鸦靠近，然后向其喷射邻氨基苯甲酸甲酯（也就是常说的葡萄香精）。

初步研究表明，这种方法非常有效，渡鸦再次攻击的概率降低了 46%。Hardshell Labs 已获得美国国家科学基金会的授权和 Roosevelt Genius 奖，鼓励其继续该项研究工作。

在南加州莫哈韦沙漠中，得益于人类开发过程中提供了便利的食物和水源，因此，渡鸦数量呈爆炸式增长。从本质上讲，是人们不断满足渡鸦的需求：垃圾桶和路杀动物成为其食物来源；灌溉、径流以及人工湖泊和池塘为其提供水源；建筑、电线杆和广告牌为其提供了巢穴和栖息地。

现在，渡鸦被视为沙漠中的一种入侵物种，随着其数量的激增，它们对新食物来源的需求也不断增加。渡鸦数量的大幅增加严重影响了沙漠龟的群体规模，现在已经面临灭绝的风险。遗憾的是，渡鸦将幼龟和未成年龟作为捕食对象，它们的壳非常软，无法抵御饥饿的渡鸦的啄咬。

可以采取哪些措施来拯救这些重要的爬行动物呢？自然保护生物学家 Tim Shields 和工程师 Frank Guercio 已经找到了答案，那就是 Techno-Tort。

Shields 和 Guercia 就职于美国加州约书亚树的 Hardshell Labs 公司，他们使用 Autodesk Fusion 360 设计并 3D 打印出 Techno-Tort，这是一种看起来像真实龟壳的保护技术设备。其中包含鸟类讨厌的物质：邻氨基苯甲酸甲酯（也就是常说的葡萄香精）。当渡鸦啄咬 Techno-Tort 时，感应器会触发设备快速释放化学物质，使渡鸦不敢进一步攻击。Shields 和 Guercio 称之为“厌恶性训练”，其理念就是，如果足够的渡鸦啄咬足够多的 Techno-Tort，则渡鸦将不再捕食真的沙漠龟。初步研究表明，这方法非常有效。

观看视频，了解 Techno-Tort 的实际应用，并详细了解这项重要的自然保护工作。

[视频文字记录]

Hardshell Labs 自然保护生物学家 Tim Shields：我知道，自己一直想成为一名野外爬行动物学家。我在 14 岁时遇到了一只乌龟，一只野龟。那是我遇到的第一只乌龟，真的让我印象深刻。我在机缘巧合下成为一名乌龟研究生物学家，这一干就是 30 年，我的研究项目主要是跟踪种群数量变化，当然，这种变化一般都是减少。

[Shields 指向一个关于沙漠龟的标志，并开始大声读出上面的内容。]“自然保护区内每平方英里大约有 200 只乌龟。” 并不是这样的。这个[标志]让我非常怀念过去。

很快，我们了解到渡鸦正在大量捕食幼龟。现在，渡鸦越来越多，随之而来的就是沙漠龟数量的骤减，西莫哈韦的未成年龟的存活几率非常小。这里存在一种非常简单的数学关系。人类越多，渡鸦就越多，而沙漠龟就越少。多年来，我的渡鸦控制技术一直在追逐它们，并向它们投掷石子。

我们曾经想过，如何制作一只假龟？后来，我遇到了这个疯狂的孩子，Frank Guercio，他刚好也有这种非常吸引人的想法。我提供了动力，那就是尝试制作出一只令人信服的假幼龟，而他将这一想法付诸实践。

Hardshell Labs 工程师 Frank Guercio：如果我要描述这个领域或行业，我想您可以称之为“自然保护技术”。 这是一个全新的领域，以前并不存在。到目前为止，在与 Tim 的合作中，我已经制作出沙漠龟、海盗船、蛋油器和激光器。我制作了不同大小、不同形状和不同种类的沙漠龟。我非常喜欢这种材料。

如果不进行 3D 打印，如果不解决这些问题，如果不进行设计，我就会得病。我不能无所事事。如果我希望将来还能看到沙漠龟，那么作为一名设计师，我必须找到解决方案。

Shields：该项目背后的驱动力是厌恶性训练。有一种称为邻氨基苯甲酸甲酯的化学物质，也就是人造葡萄香精。出于某些原因，人造葡萄香精会让鸟类抓狂，包括渡鸦。

Guercio：其理念是，在这些龟壳[Guercio 拿着两个 3D 打印的龟壳]的内部，都有一个气囊。

Shields：一旦 [Techno-Tort] 受到击打，就会有感应器报告受到击打，只要渡鸦的喙触及假龟，所有刺激物质就立刻全部喷射而出。我敢打赌，那一定是非常糟糕的体验。渡鸦经过这样的教训，就会远离活的沙漠龟。对付渡鸦时，必须小心谨慎，因为如果它们弄清楚了怎么回事，游戏就结束了。我总是错误地认为精确度够高了，假幼龟足可以假乱真了。

Guercio：打印分辨率约为 50 微米或 1/500 毫米。

Shields：项目进展飞速，因为他从不轻易善罢甘休。与执着的人合作真的太棒了。

Guercio：能够导入非常复杂的几何体（如沙漠龟这样的有机形状），在任何类型的行业程序中都很难做到。特别是对于沙漠龟，在后端有太多的工作，以便能够通过机械将其编辑为对象。[Autodesk] Fusion 360 是一款非常棒的工具。从我熟悉 Autodesk 产品并实际使用它们那一刻起，便一发不可收拾。我们现在可以在沙漠龟内部创建结构，倒退五年左右这根本是不可能的。

Shields：如果一定数量的渡鸦对 Techno-Tort 有不良的感官体验，我们应该会看到攻击频率的降低。

Guercio：看惯了沙漠龟受到猛烈攻击的画面，再看到一次反击真的是一种宣泄。我一直都是莫哈韦的一员，这是一个弱肉强食、残酷无情的地方。但我在这里找到了自我。我们坐的这个地方在三个月后将拥有 100 台打印机、打印丝生产线、树脂打印机、数控机床、激光切割机，以及其他任何可用于解决问题的设备。有多少孩子可以使用 3D 打印机，或者有机会与土地管理局合作或拯救沙漠龟？利用与 Tim 合作的这个机会，拯救世界和濒危物种，并立竿见影地影响我周围的环境，我认为这只是第一步。

Shields：我们认为已经产生了积极的效果。

Guercio：我们整装待发，要用我们在这里创建的东西来解决世界上的其他各种问题。

Shields：目前，自然保护生物学让人看不到希望。因此，让自然保护社区燃起希望对我个人而言非常重要。

Guercio：在这个世界上，没有比看到您所创造的事物发挥效用更令人感到满足的了。