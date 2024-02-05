建筑中的适应性再利用是指改造现有建筑以实现新用途，为过时的结构赋予新生，建造既具历史价值、更具可持续性的建筑。

在伦敦的国王十字地区，英国建筑公司 Orms 通过适应性再利用建筑方法将一栋 20 世纪 70 年代的野兽派办公楼改造为现代的精品酒店，即伦敦标准酒店。

项目团队通过在现有结构上增加三层的大胆设计，使用 Autodesk Revit、三维建模和数字孪生技术来保留现有建筑的骨架、支撑新增三层建筑的重量并设计能源系统以优化可持续性。

在伦敦繁忙的国王十字地区，英国建筑公司 Orms 将一栋于 1974 年竣工的办公楼改造为拥有 266 个房间的精品酒店，即伦敦标准酒店。现有建筑位于两个主要火车站的对面，以前是一个具有鲜明的野兽派建筑风格的市政设施。

作为项目的首席顾问，Orms 团队负责建筑外壳和楼体核心。使用适应性再利用（英文）模型，改造项目保留了尽可能多的现有建筑，以保留其作为战后建筑遗产的价值。在此基础上，对建筑进行了扩建以及广泛的重新建模，采用了一个大胆的设计，在现有结构上新增了三层，以容纳餐厅、酒吧和屋顶露台。

改造传统建筑时，每个项目都是独一无二的，没有先例可以遵循。Orms 与机电和结构顾问 Arup 和 Heyne Tillett Steel 一起，使用 Autodesk Revit、三维建模和数字孪生 (英文) 技术，为建筑高度复杂的结构创建了模型，集成了系统，并设计了暖通和照明解决方案，以优化可持续性。借助这些技术工具和适应性资源流程，项目团队将一栋陈旧的建筑改造成一家时尚国际酒店集团在伦敦的时尚精品旗舰店。

观看视频，了解 Orms 如何处理此适应性再利用建筑项目。

[视频文字记录]

Orms 合伙人/项目建筑师 Christian Natterodt：在地球上，仅施工行业本身产生的浪费就达到了全球的三分之一。我们不能总是推倒旧建筑再盖新建筑。我们可以对大量不同的项目进行改造，减少施工碳排放，使这些项目焕然一新，精美绝伦。

伦敦标准酒店就是这些令人惊叹的旅游酒店之一。酒店几乎将您环抱其中，与您深度接触，同时希望将一种愉悦感融入其建筑本身。

这座建筑始建于 20 世纪 70 年代。到现在，既失去了光鲜的外观，也不再拥有现代化的气息。一般情况下，大部分人都认为应该将其拆除。那么，我们如何能够降低建筑内部的隐含碳排放，节约施工成本，使这座已融入地区发展历史的建筑变为一道独特的风景呢？

Heyne Tillet Steel 首席结构工程师 Andrew Middlebrook：因此，每项改造都有所不同且极具吸引力。但每次改造的方法又不尽相同。

Natterodt：我们采用混凝土核心结构和混凝土立面，并设有两层地下室。虽然可以在二维平面上绘制出这些复杂的形状，但只有在三维空间中才能充分地理解。

在建筑行业中，您没有原型。我们建造的每座建筑就是原型，但也是最终成品。

通过 [Autodesk] Revit 和三维建模，我们能够更好地理解复杂的形状。使用展现建筑本身的数字孪生（英文）模型，我们可以放大每一处细节进行观察。甚至在实际开始施工之前，我们可以全方位旋转数字孪生模型，与结构工程师以及其他参与者进行沟通、协调。

Middlebrook：我们进行了大量的研究，找到了建筑的骨架，然后使用 Revit 构建了完整的三维模型。这使我们能够真正尽可能多地保留现有建筑。

在 Revit 中，您可以为材料指定隐含碳等属性，这样我们就可以量化要使用的碳量。

Arup 高级机械工程师 Michael Stankiewicz：在翻新环境中设计建筑时，我们会受到很多约束。为达到更高水平的可持续性，我们需要对暖通和照明进行深入详细的了解，根据实际情况设计如何将能源用到真正需要的地方。借助像 Revit 这样的工具，我们就可以绘制出能源系统，设计出非常高效的建筑。

Natterodt：我们需要确保我们现在所建造的建筑具有适应性。我们需要实施文档编制流程，以确保可以重用图元。

Middlebrook：如果我们需要以协作方式快速在线共享以及执行冲突检测和共同建造建筑，只有 Revit 可以做到。

Christian Natterodt：再利用和改造将是未来的建筑任务。我们可以让不同时期为不同目的设计的建筑重新焕发生机，确保这些建筑得到保护，将来能够留给后代继续使用。