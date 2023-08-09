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设计与制造是指将数字与实体相关联的流程和行业。工程建设、产品设计、制造、游戏和电影制作都涉及从设计到交付实际成果的过程。
设计与制造(Design & Make)平台包括连接远程服务的集成软件解决方案，使用户能够设计、制造和交付从新建筑和基础设施到产品及传媒和娱乐制作的各种内容。设计与制造(Design & Make)平台可解锁数据并连接项目工作流，使公司能够在整个项目生命周期内更快地交付更好的成果。
设计与制造(Design & Make)平台使用连接远程服务的软件来创建单一数据源。通过创建用于协作的无孤岛生态系统，团队可以在同一数字模型中工作，以实现无缝的端到端工作流。这是工程建设和运营 (AECO)、设计与制造 (D&M)、传媒和娱乐 (M&E) 等设计与制造行业工作的下一个演进。
设计与制造(Design & Make)平台自始至终将所有利益相关方联结在一起，以获得共同的数据体验。无论是建造新的高层建筑、制造新产品，还是制作媒体资产，使用连接远程服务的工具都可以促进自动化并解锁有价值的见解，以便在每个阶段都做出更明智的决策。设计与制造(Design & Make)平台在远程服务中紧密衔接数字和物理流程，打造能够改变人们生活、工作和娱乐方式的场所、产品和体验。
设计与制造(Design & Make)平台将重点从文档转移到数据。设计与制造(Design & Make)平台位于远程服务中，可创建开放式环境，使整个设计到交付流程实现透明。
设计与制造(Design & Make)平台可以：
没有设计与制造(Design & Make)平台，人员、流程和数据将相互孤立。软件和文件不兼容，迫使不同的团队将工作流拼凑在一起，以组合成单个项目。在从一个领域到另一个领域的交接过程中，信息会丢失。如果没有方法提取有价值的见解，数据的真正价值就会浪费。
事实上，国际数据公司 (IDC) 预计，到 2025 年，所有业务数据中有 80% 将被浪费掉。使用过时工具和流程的公司将落后，无法在由人工智能 (AI) 推动的日益数字化和自动化的世界中获得竞争优势。
创建空间、对象和内容的团队和人员会因使用设计与制造(Design & Make)平台而受益。在公共环境中工作, 可简化需要多个团队和利益相关方协作的流程。
预计到 2050 年，全球人口将达到 100 亿，AECO 行业正在努力迎合建筑环境对基础设施的需求，而该行业的碳排放量已经占到全球总排放量的 40%。不仅如此，该行业的传统工作流非常分散，可能会导致项目超出预算 80%，并且比计划时间长 20%。
为了迎合需求并解决这些低效问题，该行业需要通过设计与制造(Design & Make)平台来提高数字化能力。在建筑信息模型 (BIM) （英文）方面 - 这是为建筑资产创建和管理数据的整体过程，由远程服务提供支持的 AECO 将统一 BIM 工作流与互联数据和数字模型，帮助建筑商减少浪费、节省资金并减少返工。
M&E 制作是涉及数百人的合作项目。但每个团队的视图通常只局限于其自己的工作流。随着项目变得越来越复杂并生成 PB 级数据，设计与制造(Design & Make)平台可以通过集中式中心实现更好的资产管理。当导演大喊“停！”时，各团队几乎可以从任何地方观看镜头。 通过创建从脚本到屏幕的互联流程，将所有人聚集在一起，形成一种有凝聚力的体验。
可持续施工
借助互联数据，British Antarctic Survey 与全球多个团队进行了协调，在建造一个新的研究设施时减少了 700 多吨碳排放。
图片来源：British Antarctic Survey
互联制造
BBi Autosport 生产定制赛车，以参加赛车运动，然后将从这些高性能汽车中学到的知识转化为消费品业务的售后零件。
图片来源：BBi Autosport
基于远程服务的制作
作为当今最大的媒体制作商之一，Amazon Studios 已将其大部分制作转移至远程服务，以实现互联流程和更高效的数据管理。
图片来源：Amazon Studios
Autodesk 的设计与制造(Design & Make)平台是 Autodesk 平台（英文）和连接远程服务的关键软件产品（如 AutoCAD、Revit、Inventor、3ds Max 和 Maya），其功能是 Autodesk 新兴行业远程服务的基础：Forma （英文）、Fusion （英文）和 Flow（英文）。
Autodesk 平台涵盖这些行业远程服务以及 Autodesk Platform Services（一组通用 API）。Autodesk 的设计与制造(Design & Make)平台是数字化转型的下一阶段，它提供了一个单一环境，可以在整个项目生命周期中将团队、数据和工作流衔接起来。
在当今世界，公司必须准备好应对突如其来的变化。使用互联数据是能够承受颠覆性影响并满足对场所、产品和内容需求暴涨的公司的一个共同特征。2023 State of Design & Make 报告指出，数字化成熟度较高的公司中有 72% 自信地认为自己有能力应对快速变革，而数字化成熟度较低的公司中只有 52% 认为自己有能力应对。
设计与制造(Design & Make)平台的主要原则之一是增强企业面向未来的韧性，并准备好迎接未来的挑战。
设计与制造(Design & Make)平台通过互联工作流同步数据、见解和自动化，从而为创新和效率奠定了坚实的基础。
设计与制造(Design & Make)平台将所有人联结在一起，利用相同的数据进行工作，从而加快输出速度。
借助基于远程服务的平台，利益相关方可以灵活便捷地在多种设备上开展工作。
效率提高意味着成本降低：减少浪费、减少返工、加快输出。
有了集中数据，利益相关方可以在需要时访问所需的特定信息。
效率越高，开辟新思路和进行创新的能力越大。
减少返工和浪费，实现更具可持续性的成果并减少排放。
将手动的重复流程交给数字化工具，从而减少错误并加快输出速度，让员工腾出时间从事增值活动。
团队可以从一个中心远程信息模型（而不是多个具有不兼容工具的孤立模型）更加高效且可持续地工作。
下面是当今促使设计与制造(Design & Make)平台成为必要业务战略的变革驱动因素。
随着世界的变化，设计与制造行业必须适应和发展。在下一个工作时代，当数据在软件和利益相关方之间自由流动时，工作效率会提高，从而使公司的敏捷性和反应能力得到提高。
设计与制造(Design & Make)平台是数字化成熟度的顶点，它连接数据并释放见解，加速创新并交付更好的业务成果，从而为更具韧性和可持续的未来铺平道路。
设计与制造是指将数字与实体相关联的流程和行业。工程建设、产品设计、制造、游戏和电影制作都涉及从设计到交付实际成果的过程。
设计与制造(Design & Make)平台是连接远程服务的集成软件解决方案，使用户能够设计、制造和交付从新建筑和基础设施到产品及传媒和娱乐制作的各种内容。设计与制造(Design & Make)平台可解锁数据并连接项目工作流，使公司能够在整个项目生命周期内更快地交付更好的成果。
从人们的工作方式到供应链的运作方式，世界各地的公司都面临着业务趋势和实践的快速演变。人口压力、消费者消费倾向的不断变化以及对可持续解决方案的需求正在给各个行业带来挑战。传统的孤立工具和工作方式不再满足这些需求。因此，各行业正在见证向连接远程服务的集成软件解决方案以及数据驱动型方法的转变，以此来应对当今的挑战。
通过 Autodesk 平台，我们可以帮助客户跨设计与制造行业连接工作流、实现自动化并提供见解，包括工程建设、产品设计与制造、传媒和娱乐。
Autodesk 平台通过以下方式解锁数据的价值，并在整个项目生命周期内实现协作：
在 Autodesk 平台环境中，建筑师是使用 Revit 还是 Forma、工程师是使用 Inventor 还是 Fusion，美工人员是使用 Maya 还是 Flow，都无关紧要。他们的数据将连接到行业远程服务，API 和服务有助于优化和自定义数据。
在 Autodesk 最新的全球研究报告中，了解推动您所在行业变革的因素。