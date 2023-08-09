设计与制造(Design & Make)平台包括连接远程服务的集成软件解决方案，使用户能够设计、制造和交付从新建筑和基础设施到产品及传媒和娱乐制作的各种内容。设计与制造(Design & Make)平台可解锁数据并连接项目工作流，使公司能够在整个项目生命周期内更快地交付更好的成果。

设计与制造(Design & Make)平台使用连接远程服务的软件来创建单一数据源。通过创建用于协作的无孤岛生态系统，团队可以在同一数字模型中工作，以实现无缝的端到端工作流。这是工程建设和运营 (AECO)、设计与制造 (D&M)、传媒和娱乐 (M&E) 等设计与制造行业工作的下一个演进。

设计与制造(Design & Make)平台自始至终将所有利益相关方联结在一起，以获得共同的数据体验。无论是建造新的高层建筑、制造新产品，还是制作媒体资产，使用连接远程服务的工具都可以促进自动化并解锁有价值的见解，以便在每个阶段都做出更明智的决策。设计与制造(Design & Make)平台在远程服务中紧密衔接数字和物理流程，打造能够改变人们生活、工作和娱乐方式的场所、产品和体验。