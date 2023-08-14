开展跨国业务的英国企业遭逢巨变，所有行业无一幸免。英国脱欧、新冠疫情和数字化转型促使许多企业改变了经营方式，有些企业甚至调整了自己的销售对象。但是，对于少数具有前瞻性思维的企业而言，颠覆的意义就是重新调整和发展。

来自伦敦的 Jellyfish Pictures 工作室近年来已在传媒和娱乐行业证明了自己的实力，这是因为，该工作室早在剧变之前便已发起运营变革，利用面向未来的数字化技术做好了迎接不确定因素的准备。Jellyfish Pictures 为多部好莱坞知名影片制作视觉特效和动画，包括 Lucasfilm/Disney 的《星球大战：最后的绝地武士》、Netflix 的《怪奇物语》和 HBO 的《守望者》。二十多年来，该公司因其创新创意在业界收获了良好口碑，更荣获了包括英国电影学院奖 (BAFTA) 和艾美奖在内的众多奖项。