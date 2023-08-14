JELLYFISH PICTURES
对于备受赞誉的视觉特效公司 Jellyfish Pictures 来说，数字化转型意味着将工作室带到美工人员面前。该公司通过扩展远程服务投资来维护一支屡获殊荣的设计师和程序员团队，从而顺利度过不稳定时期 - 在远程虚拟视觉特效工作室中将各个团队汇聚在一起。随着 Jellyfish Pictures在过去十年中在数字化成熟度方面不断提高，它凭借着全球劳动力的支持、效率的提高以及更具可持续性的运营，在竞争日益激烈的市场中赢得了优势。
Jellyfish Pictures 使用基于远程服务的技术远程联系全球员工，与伦敦总部团队保持近乎一致的工作体验。图片来源：Jellyfish Pictures。
开展跨国业务的英国企业遭逢巨变，所有行业无一幸免。英国脱欧、新冠疫情和数字化转型促使许多企业改变了经营方式，有些企业甚至调整了自己的销售对象。但是，对于少数具有前瞻性思维的企业而言，颠覆的意义就是重新调整和发展。
来自伦敦的 Jellyfish Pictures 工作室近年来已在传媒和娱乐行业证明了自己的实力，这是因为，该工作室早在剧变之前便已发起运营变革，利用面向未来的数字化技术做好了迎接不确定因素的准备。Jellyfish Pictures 为多部好莱坞知名影片制作视觉特效和动画，包括 Lucasfilm/Disney 的《星球大战：最后的绝地武士》、Netflix 的《怪奇物语》和 HBO 的《守望者》。二十多年来，该公司因其创新创意在业界收获了良好口碑，更荣获了包括英国电影学院奖 (BAFTA) 和艾美奖在内的众多奖项。
自创办以来，欣然接纳最新技术并予以有效应用几乎已成为 Jellyfish Pictures 业务模式的基础。事实证明，及早采用远程服务技术这一战略决策对该工作室的业务起到了非常有益的作用，也帮助其团队提高了协作效率和可持续性。
Jeremy Smith（右）在 2022 年 Autodesk University 上与 Autodesk 副总裁 Diana Colella 讨论 Jellyfish Pictures 的数字化转型之旅。
Jellyfish Pictures 首席技术官 Jeremy Smith 表示：“大约十年前，传媒和娱乐行业才真正开始转向基于远程服务的技术。从那时开始，我们不得不转变思路。”
“我们的第一家工作室位于伦敦市中心。但伦敦房屋租金极高，很难找到一块足够大的空间，于是我们分别搬进了几栋建筑。为了搭建好基础设施，我们得在每个站点重复执行一次完整的技术部署。”
这种运营方式本花费了大量成本，而英国脱欧更让这家企业陷入了新的困局。Smith 表示：“我们有一半的员工来自欧洲其他国家/地区，不知道他们能不能继续留在英国。另一方面，新冠疫情同样来势汹汹。这两个因素促使我们制定了各种长期计划，我们不得不要求大部分员工远程办公，并增加了区域办公室的数量。最后，我们决定重新审视我们的工作方式。”
Jellyfish Pictures 将工作室呈现在美工人员面前，而不是要求美工人员前往工作室。所有人仍然在同一屋檐下工作，唯一的区别是，这个屋檐是虚拟的。“多亏了我们的技术基础设施，我们才成功吸引了许多人才，并得以网罗全球精英，”Smith 表示，“媒体公司需要考虑打散员工队伍，因为他们人手不足，无法完成如今客户委托的众多内容。”
Jellyfish Pictures 使用 Autodesk Maya、MotionBuilder（英文）、Mudbox （英文）和 Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 等工具将早期工作扩展到远程服务，成功将整个创意工作流数字化。“对我们来说，这意味着我们可以在任何地方招募人才，并支持他们灵活地在任何有助于提高工作效率的远程或混合环境中工作，帮助他们平衡好工作和生活。”
“多亏了我们的技术基础设施，我们才成功吸引了许多人才，并得以网罗全球精英。”
- Jeremy Smith，Jellyfish Pictures 首席技术官
协作和互联工作流可确保在内部团队和其他供应商之间形成有效数据流，帮助 Jellyfish Pictures 的美工人员提高参与度和发挥创意。图片来源：Jellyfish Pictures。
Jellyfish Pictures 很早便走上了数字化成熟道路，如今业已成为一家优秀的企业。数字化转型可帮助企业适应日新月异的环境；Jellyfish Pictures 这样早已开始数字化转型并稳步实现数字化转型目标的企业具备更高的数字化成熟度，适应能力也更强。
Autodesk 2023 State of Design & Make 全球研究报告显示，数字化成熟度较高的公司（尤其是那些创造各种空间、场所、对象和体验的“设计与制造”类公司）正在加大对人才相关解决方案的投资，并开始扩大招聘活动的地理覆盖范围。显然，对于那些需要在数字化设计流程中展开协作以交付实际成果的行业，未来将取决于其员工队伍的数字化程度：近 80% 的业务领导表示，数字化工具将成为其公司未来的支柱。
但是，虽然数字化转型的发展势如破竹，但其优势却并非人人皆知。“协作者之间沟通不力仍然是传媒和娱乐行业面临的一大难题，”Smith 表示，“虽然行业发展迅速，但单兵作战仍是业界常态，供应商们往往各行其是，难以统一。”
Smith 表示，各工作室之间缺乏共同基础，很难围绕一个项目展开协作。“我们与 Netflix、DreamWorks、Disney 等公司合作时需要共享文件，但共享文件时往往只能手动操作，非常繁琐。我们需要把收到的共享文件融入自己的工作流，完成后再重新共享出去。这种方法确实可靠，但也确实过时了。”
Jellyfish Pictures 团队使用 Flow Production Tracking（Autodesk 的项目管理和流程工具）来跟踪、调度、审阅、协作和管理其数字资产。
Jellyfish Pictures 使用 Flow Production Tracking (以前 ShotGrid) 解决了许多因效率低下引发的问题。借助基于远程服务的制作管理软件和审核工具，Jellyfish Pictures 工作室的创意人员能够将他们的愿景变为现实，以团队形式协作处理同样的文件，同时跟踪最后期限并管理预算。
“Flow Production Tracking 是一款非常有价值的解决方案，”Smith 表示，“它有助于确保整个团队都在处理相应工作，且拥有完成工作所需的数据和信息。Flow Production Tracking 基于远程服务，并且可以使用浏览器进行访问，这愈发凸显了它在协作方面的价值。无论是远程工作还是在办公室工作，所有人都可以透过屏幕看到同样的内容。”
如果工作室使用基于远程服务的技术来简化多个站点之间的数据交付和提高协作水平，那么在特定地理区域突然出现市场波动或人手不足问题时，这样的工作室也能很快地做出反应。图片来源：Jellyfish Pictures。
Jellyfish Pictures 推行数字化转型的另一个好处是提高了工作的可持续性。客户对高质量 VFX 内容的需求不断增长，这意味着，对于高性能计算和能源的需求也在持续攀升。Jellyfish Pictures 借助 Autodesk 等公司开发的基于远程服务的技术优化了工作流和计算周期，调整了部分物理硬件的位置，有效节省了耗电量。
节约能源对地球有益，节约成本则对公司有益。Smith 称：“我们确保尽可能优化所有工作流，不浪费任何计算周期。我们需要完成大量的 HPC [高性能计算] 渲染工作，这种操作成本极高。运行数万个内核非常耗电，冷却内核时更是如此。我们必须把所有 HPC 工作转移到电价较低的地方。我们可以通过许多简单的方法为环保和可持续性做出贡献，而这就是其中一种。”
Jellyfish Pictures 将朝着其数字化目标继续迈进，并努力搭建数字化桥梁。成熟的数字化水平为 Jellyfish Pictures 赋予了独有的优势，使其成为了业界的佼佼者。和许多行业一样，使用技术可以提高协作水平，但这一过程并非一帆风顺。Smith 说：“关键是让所有人冲破孤岛的束缚。假设您拥有某项知识产权，而我是 Jellyfish Pictures 的设计师，我想根据这项知识产权制作一个三维模型。理想情况下，我们希望能够使用相同的共享存储在同一资源上展开协作。”
在 Smith 看来，标准化是扫清这些障碍的关键要素。传媒和娱乐行业逐步开始使用通用场景描述 (USD)，这是一种开源的三维场景描述和文件格式，用于创建内容并在不同工具之间交换内容。“我认为传媒和娱乐行业未来的重心主要会放在打造标准化的工具、文件格式和命名约定等内容以及摆脱专有数据格式上，”Smith 说道。
“今后，我希望我们能够回馈我们所在的行业，希望我们能继续与 Autodesk 这样优秀的企业合作，让我们的工具一同与时俱进。各行各业都面临着同样的问题，而其中许多问题是可以通过同样的要素来解决的，只是排列组合方式有所不同而已。”
欢迎阅读 Autodesk 发布的全新全球研究报告，了解哪些因素推动了工程建设、产品设计与制造以及游戏和电影制作领域的变革。