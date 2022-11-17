以合约经理的身份通过 帐户 登录 Autodesk Account，然后转到“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”。

选择合约以显示您的固定期限使用许可详细信息。

如有需要，请更改付款方式，然后单击“保存”。

注意：对于增加的座席，将从您最初订购固定期限使用许可时所使用的信用卡扣费。要使用其他付款方式，请在完成交易前添加并保存该付款方式。