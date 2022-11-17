只有合约经理可以为设置为自动续展的固定期限使用许可添加或减少座席。
注意：此功能仅适用于从 Autodesk 在线订购的固定期限使用许可，并且仅在部分地区提供。
只有合约经理可以为设置为自动续展的固定期限使用许可添加或减少座席。
注意：此功能仅适用于从 Autodesk 在线订购的固定期限使用许可，并且仅在部分地区提供。
以合约经理的身份通过帐户登录 Autodesk Account，然后转到“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”。
选择合约以显示您的固定期限使用许可详细信息。
单击座席数下的“添加座席”。
调整座席数，然后单击“保存更改”。
如有需要，请更改付款方式，然后单击“保存”。
注意：对于增加的座席，将从您最初订购固定期限使用许可时所使用的信用卡扣费。要使用其他付款方式，请在完成交易前添加并保存该付款方式。
查看更改，然后单击“提交订单”。
您可以随时减少座席数。续展固定期限使用许可时，将记录座席数和降价情况。
以合约经理的身份通过帐户登录 Autodesk Account，然后转到“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”。
选择合约以显示您的固定期限使用许可详细信息。
单击座席数下的“减少座席”。
调整座席数，然后单击“保存更改”。
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