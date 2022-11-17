Autodesk Account 允许您将用户组织到组中，并为组中的每个人指定相同产品的访问权限，而不是为用户逐个指定产品。此外，还可以创建与专业角色相对应的组。例如，可以将 AutoCAD 和 Revit 指定给建筑师组。或者，可以将 Civil 3D 和 Navisworks Manage 指定给土木工程师组。

设置组后，可以在使用情况报告中跟踪其使用情况数据（在“报告”下，选择“使用情况报告”）。这将有助于您了解使用模式，从而做出明智的决策并自信地管理产品分配​。 通过查看使用情况数据，您可以：

确信您正在将正确的产品分配给您的组。 例如，如果组中的大多数人都未使用某一款产品，则可以将其从组的默认分配中删除以降低成本。

通过查看类似用户组的使用情况来更轻松地发现趋势，从而调整报告分析比例。

了解在 Autodesk Account 中组与团队不同，这一点很重要。默认情况下，您的帐户中会自动有一个团队，您的所有用户和 Autodesk 固定期限使用许可均在该团队下。在团队内创建组。如果您有其他团队，则这些组不会被其他团队共享，即使这些组在不同团队中具有相同的用户。要了解有关团队的详细信息，请参见“管理团队”。

注意：经典用户管理不支持组。此外，您也无法将 Autodesk Construction Cloud (ACC)、BIM 产品或 Flow Production Tracking 产品添加到组。

对于以下每个过程，请先登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。