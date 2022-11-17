管理员的帐户管理

管理组

Autodesk Account 允许您将用户组织到组中，并为组中的每个人指定相同产品的访问权限，而不是为用户逐个指定产品。此外，还可以创建与专业角色相对应的组。例如，可以将 AutoCAD 和 Revit 指定给建筑师组。或者，可以将 Civil 3D 和 Navisworks Manage 指定给土木工程师组。

 

设置组后，可以在使用情况报告中跟踪其使用情况数据（在“报告”下，选择“使用情况报告”）。这将有助于您了解使用模式，从而做出明智的决策并自信地管理产品分配​。 通过查看使用情况数据，您可以：

  • 确信您正在将正确的产品分配给您的组。 例如，如果组中的大多数人都未使用某一款产品，则可以将其从组的默认分配中删除以降低成本。 
  • 通过查看类似用户组的使用情况来更轻松地发现趋势，从而调整报告分析比例。

了解在 Autodesk Account 中组与团队不同，这一点很重要。默认情况下，您的帐户中会自动有一个团队，您的所有用户和 Autodesk 固定期限使用许可均在该团队下。在团队内创建组。如果您有其他团队，则这些组不会被其他团队共享，即使这些组在不同团队中具有相同的用户。要了解有关团队的详细信息，请参见“管理团队”。

 

注意：经典用户管理不支持组。此外，您也无法将 Autodesk Construction Cloud (ACC)、BIM 产品或 Flow Production Tracking 产品添加到组。

 

对于以下每个过程，请先登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com

创建组

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 单击“创建组”。
  3. 输入组的名称，然后单击“创建组”。

向组添加用户

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 按名称选择组。
  3. 单击“添加用户”。
  4. 从显示的列表中选择用户。
  5. 要通过上传 CSV 文件将用户添加到选定的组，请单击“导入”。
  6. 单击“完成”。

注意：将用户指定给组时，必须拥有足够的座席供新成员使用。

将产品指定给组成员

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 选择组。
  3. 单击“查看指定”。
  4. 选择产品，然后单击“指定”。

指定可以累加，即，默认情况下一个用户指定一个产品，按一个或多个组指定，用户将收到这些产品指定的总和。如果从团队内的多个源为用户指定同一产品，则只需要一个座席。

 

注意：将产品指定给组时，必须拥有足够的座席供该组的所有成员使用。

重命名组

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 选择组。
  3. 在“操作”下，单击“重命名组”。
  4. 输入新名称并单击“保存更改”。

删除组

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 选择组。
  3. 在“操作”下，单击“删除组”。

注意：指定到单个产品的用户继续拥有访问权限。组管理不影响单个产品指定。

使用通讯录同步创建组

仅适用于高级版和企业版许可方案：如果您的团队配置为单点登录 (SSO)，则可以自动将组与组织通讯录中的用户同步。要设置 SSO 和通讯录同步，请参见单点登录配置手册

 

检查同步组的状态：

  1. 转到“用户管理”>“按组”。
  2. 单击“创建组”。
  3. 单击“已同步”。如果“已同步”选项不可用，则需要更新到高级版许可方案。要了解详细信息，请参见 www.autodesk.com.cn/plans

如果组织的通讯录未同步，可以让主管理员和 SSO 管理员在“团队设置”中设置“通讯录同步”。初始设置完成后，辅助管理员可以将产品指定给同步的组。

另请参见

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