管理员的帐户管理

使用情况报告

使用情况报告功能于 2023 年 2 月推出，它统一了座席和 Flex 使用情况报告。过滤器允许您选择报告的产品和时间范围。

 

根据此信息，管理员可以优化软件集、单个产品和偶尔 Flex 使用的座席分配和购买决策。 使用情况报告仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品，并且只能衡量连接到 Internet 的用户的活动。

 

 

 

注意：使用情况报告衡量连接到 Internet 的用户的活动，仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品。数据受 Autodesk 隐私原则保护，且仅用于收集时所设定的目的。有关详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明

 

 

注意：数据受 Autodesk 隐私原则保护，且仅用于收集时所设定的目的。有关详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明（英文）。

查看使用情况报告

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 选择“报告”>“使用情况报告”。
  3. 如果要查看特定产品、访问权限、活动或分配的数据，请配置过滤器，然后单击“应用”。

如果您团队的个人数据 (PII) 在设置中处于“打开”状态，将显示用户名。如果一个或多个团队的个人数据处于“禁用”状态，则所有团队都会显示哈希数据值。

导出使用情况报告数据的步骤

您可以下载电子表格，该电子表格使用您当前的过滤器和日期范围作为团队的使用情况报告数据。

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。  
  2. 选择“报告”>“使用情况报告”。
  3. 单击“导出”以生成文件。
  4. 在“导出”页面的“导出历史记录”下，单击“下载”（如果状态为可用）。

另请参见

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