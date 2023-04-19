使用情况报告功能于 2023 年 2 月推出，它统一了座席和 Flex 使用情况报告。过滤器允许您选择报告的产品和时间范围。

根据此信息，管理员可以优化软件集、单个产品和偶尔 Flex 使用的座席分配和购买决策。 使用情况报告仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品，并且只能衡量连接到 Internet 的用户的活动。