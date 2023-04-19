使用情况报告功能于 2023 年 2 月推出，它统一了座席和 Flex 使用情况报告。过滤器允许您选择报告的产品和时间范围。
根据此信息，管理员可以优化软件集、单个产品和偶尔 Flex 使用的座席分配和购买决策。 使用情况报告仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品，并且只能衡量连接到 Internet 的用户的活动。
使用情况报告功能于 2023 年 2 月推出，它统一了座席和 Flex 使用情况报告。过滤器允许您选择报告的产品和时间范围。
根据此信息，管理员可以优化软件集、单个产品和偶尔 Flex 使用的座席分配和购买决策。 使用情况报告仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品，并且只能衡量连接到 Internet 的用户的活动。
注意：使用情况报告衡量连接到 Internet 的用户的活动，仅适用于具有单（人）用户访问权限的产品。数据受 Autodesk 隐私原则保护，且仅用于收集时所设定的目的。有关详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明。
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导出使用情况报告数据的步骤
您可以下载电子表格，该电子表格使用您当前的过滤器和日期范围作为团队的使用情况报告数据。
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