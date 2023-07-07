管理 Autodesk Construction Cloud、BIM 360 或 Flow Production Tracking 等远程服务产品的管理员使用中心管理用户对项目和协作工作流的访问。中心是团队随时随地访问软件、存储数据并协作处理项目的地方。

作为具有有效固定期限使用许可的主管理员或辅助管理员，您可以在“Autodesk Account > 产品和服务 > 中心”页面上查看与 Autodesk 团队关联的所有中心。对不同 Autodesk 远程服务产品的支持正在逐渐添加到“中心”页面。即使您可以查看与您的团队相关的中心，但在您已被添加为中心帐户管理员之前，您将无法管理该中心。 要获取中心访问权限，请联系中心管理员。

注意：如果您添加到中心的用户尚未以其他角色加入团队，则他们将作为来宾用户添加到您的团队中。

提示：将来宾用户保留在团队的用户列表中，以允许他们在 Autodesk 软件的各个中心查看他们的项目。

从“中心”页面，您可以：

在一个地方查看中心

了解他们团队的中心生态系统

减少联系 Autodesk 支持了解如何使用中心的需要

注意：如果用户停止在 ACC 或 BIM 360 中心或项目中协作，请先将该用户从 ACC 或 BIM 360 中心中删除，然后再将其从团队中删除。这将确保删除持续进行。请参见添加和删除用户。