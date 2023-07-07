管理员的帐户管理

协作

管理 Autodesk Construction Cloud、BIM 360 或 Flow Production Tracking 等远程服务产品的管理员使用中心管理用户对项目和协作工作流的访问。中心是团队随时随地访问软件、存储数据并协作处理项目的地方。

 

作为具有有效固定期限使用许可的主管理员或辅助管理员，您可以在“Autodesk Account > 产品和服务 > 中心”页面上查看与 Autodesk 团队关联的所有中心。对不同 Autodesk 远程服务产品的支持正在逐渐添加到“中心”页面。即使您可以查看与您的团队相关的中心，但在您已被添加为中心帐户管理员之前，您将无法管理该中心。 要获取中心访问权限，请联系中心管理员。

 

注意：如果您添加到中心的用户尚未以其他角色加入团队，则他们将作为来宾用户添加到您的团队中。

 

提示：将来宾用户保留在团队的用户列表中，以允许他们在 Autodesk 软件的各个中心查看他们的项目。

 

从“中心”页面，您可以： 

  • 在一个地方查看中心
  • 了解他们团队的中心生态系统
  • 减少联系 Autodesk 支持了解如何使用中心的需要

注意：如果用户停止在 ACC 或 BIM 360 中心或项目中协作，请先将该用户从 ACC 或 BIM 360 中心中删除，然后再将其从团队中删除。这将确保删除持续进行。请参见添加和删除用户

工具和流程

管理远程服务协作产品的管理员采用与 Autodesk 桌面产品不同的工具和流程。有关这些工具的帮助，请参阅各种协作产品提供的文档。下面提供了帮助查找此信息的链接。 

Autodesk Construction Cloud

概述和演示
与 BIM 360 结合使用 （英文）
关于 Autodesk Build
帐户管理
学习中心

BIM Collaborate Pro

主要功能
快速入门手册学习模块（英文）

Flow Production Tracking

概述
操作视频（英文）
用户文档
开发人员文档
支持

另请参见

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