Flex 使用情况报告按产品和按用户总结了您团队的 Flex 代币使用情况。这有助于管理员管理代币使用情况和预测未来购买事宜。
数据受 Autodesk 隐私原则保护，且仅用于收集时所设定的目的。有关详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明 （英文）。
Flex 使用情况报告按产品和按用户总结了您团队的 Flex 代币使用情况。这有助于管理员管理代币使用情况和预测未来购买事宜。
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登录 Autodesk Account。
选择“报告”>“代币使用情况”。
在“代币使用情况”屏幕上，从下拉菜单中选择一个团队。
注意：您可以在“余额”页面上实时查看 Flex 代币和共享远程服务积分的余额。转到“报告”>“余额”。
“代币使用情况摘要”选项卡针对每个选定团队显示以下信息：
上半部分
已使用的代币。所有用户因访问产品和服务所消耗的有效 Flex 固定期限使用许可中的代币总数。
注意：有效的 Flex 固定期限使用许可是指在过去 12 个月内订购的固定期限使用许可。
剩余的代币。未使用的代币数，这些代币可供团队中的用户使用。已过期固定期限使用许可中未使用的代币不包括在内，其他团队中未使用的代币也不包括在内。
添加/删除的代币。 过去 7 天内添加或删除的代币数。这些可能是新购、代币转移和/或团队合并事件导致的。
注意：此数字仅显示最近 7 天的活动。
按天使用的代币。 过去 365 天内每天所使用 Flex 代币（来自有效的和过期的 Flex 固定期限使用许可）数量的折线图。
下半部分
选择一个时间范围（请参见下面的“时间范围”）进行查看：
使用的代币总数。 在相应时间范围内使用的 Flex 代币数。
已使用的产品。 在相应时间范围内使用 Flex 访问的特定产品数。
用户总数。 在相应时间范围内使用 Flex 访问至少一个产品或服务的用户数。
注意：使用情况详细信息包括有效的和过期的 Flex 固定期限使用许可。
时间范围
测量值将因选定的时间范围而异：
“按产品的代币使用情况”选项卡针对每个选定团队和时间范围（请参见上面的“时间范围”）显示以下信息：
上半部分
代币总数。 在选定时间范围内用于访问所有产品和服务的代币总数。
已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。
下半部分
产品名称。 使用 Flex 所访问产品的名称。
用户总数。在选定时间范围内团队中访问产品或服务的用户数。
使用的代币总数。在选定时间范围内所有用户访问此产品或服务所使用的代币数。
每月使用的平均代币数。每月用于访问产品或服务的平均代币数。平均值由使用的代币总数除以选定时间范围内的月数计算得出（即使选定的时间范围尚未过去，也是如此）。
单击任意行（查看详细信息），了解有关报告中每个产品或服务的信息：
代币分布。分布条形图，显示相应代币消耗区间包含的用户数。例如，条形图可能显示 7 个用户消耗了 0-100 个代币，3 个用户消耗了 101-500 个代币。这有助于根据用户的平均消耗情况将用户分类到组中。
用户(按版本)。在选定时间范围内访问相应产品版本的用户数。
用户名。访问选定产品的用户，包含每个用户使用的代币总数以及该用户每月使用的平均代币数。单击相应的行（查看详细信息）将显示特定于选定用户的信息（“按用户”选项卡中提供了相同的详细信息）。
“按用户的代币使用情况”选项卡针对每个选定团队和时间范围（请参见上面的“时间范围”）显示以下信息：
上半部分
用户总数。在选定时间范围内团队中使用 Flex 访问产品或服务的用户总数。
代币总数。在选定时间范围内团队中所有用户使用的 Flex 代币总数。
已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。
下半部分
名称。 通过 Flex 访问至少一个产品或服务的用户的名称。
已使用的产品。此用户通过 Flex 访问的产品或服务的名称。
使用的代币总数。在选定时间范围内，此用户访问 Flex 产品和服务所使用的代币总数。
单击任意名称，了解有关选定用户的其他信息：
已使用的代币。 在选定时间范围内用于访问所有产品的 Flex 代币总数。
使用天数。在选定时间范围内，此用户访问 Flex 产品或服务的总天数。
已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。
注意：对于选定用户使用的每个产品，可以滚动图表以查看每周使用的天数。在条形图中，您还可以按产品版本查看计数。
作为管理员，在 Autodesk Account 以及使用情况导出文件中，您可以控制用户名是包含在报告中还是进行哈希化。
选择“设置”齿轮图标。
在“个人数据”下，选中相应的框以在代币和座席使用情况报告中包含用户名。取消选中该框可以哈希化用户名。
您可以下载一个电子表格，其中列出可用的座席和代币数据。
登录 Autodesk Account。
选择“报告”>“代币使用情况”。
单击“导出”以查看设置。
选择文件格式和团队。
选择以下一种或多种报告类型：
单击“导出”。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。