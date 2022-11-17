管理员的帐户管理

获取 Flex 使用信息

Flex 使用情况报告按产品和按用户总结了您团队的 Flex 代币使用情况。这有助于管理员管理代币使用情况和预测未来购买事宜。

 

数据受 Autodesk 隐私原则保护，且仅用于收集时所设定的目的。有关详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明 （英文）。

查看代币使用情况

  1. 登录 Autodesk Account

  2. 选择“报告”>“代币使用情况”。

  3. 在“代币使用情况”屏幕上，从下拉菜单中选择一个团队。

注意：您可以在“余额”页面上实时查看 Flex 代币和共享远程服务积分的余额。转到“报告”>“余额”。

了解代币使用情况摘要

“代币使用情况摘要”选项卡针对每个选定团队显示以下信息：

上半部分

  • 已使用的代币。所有用户因访问产品和服务所消耗的有效 Flex 固定期限使用许可中的代币总数。

    注意：有效的 Flex 固定期限使用许可是指在过去 12 个月内订购的固定期限使用许可。

  • 剩余的代币。未使用的代币数，这些代币可供团队中的用户使用。已过期固定期限使用许可中未使用的代币不包括在内，其他团队中未使用的代币也不包括在内。

  • 添加/删除的代币。 过去 7 天内添加或删除的代币数。这些可能是新购、代币转移和/或团队合并事件导致的。

    注意：此数字仅显示最近 7 天的活动。

  • 按天使用的代币。 过去 365 天内每天所使用 Flex 代币（来自有效的和过期的 Flex 固定期限使用许可）数量的折线图。

下半部分
选择一个时间范围（请参见下面的“时间范围”）进行查看：

  • 使用的代币总数。 在相应时间范围内使用的 Flex 代币数。

  • 已使用的产品。 在相应时间范围内使用 Flex 访问的特定产品数。

  • 用户总数。 在相应时间范围内使用 Flex 访问至少一个产品或服务的用户数。

    注意：使用情况详细信息包括有效的和过期的 Flex 固定期限使用许可。


    时间范围
    测量值将因选定的时间范围而异：

  •  
    • 过去 30 天。 最近 30 天期限内。
    • 过去 3 个月。 最近完整的 3 个月。
    • 过去 6 个月。 最近完整的 6 个月。
    • 过去 9 个月。 最近完整的 9 个月。
    • 过去 12 个月。 最近完整的 12 个月。

了解按产品的代币使用情况

“按产品的代币使用情况”选项卡针对每个选定团队和时间范围（请参见上面的“时间范围”）显示以下信息：

上半部分

  • 代币总数。 在选定时间范围内用于访问所有产品和服务的代币总数。

  • 已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。

下半部分

  • 产品名称。 使用 Flex 所访问产品的名称。

  • 用户总数。在选定时间范围内团队中访问产品或服务的用户数。

  • 使用的代币总数。在选定时间范围内所有用户访问此产品或服务所使用的代币数。

  • 每月使用的平均代币数。每月用于访问产品或服务的平均代币数。平均值由使用的代币总数除以选定时间范围内的月数计算得出（即使选定的时间范围尚未过去，也是如此）。


    单击任意行（查看详细信息），了解有关报告中每个产品或服务的信息：


    • 代币分布。分布条形图，显示相应代币消耗区间包含的用户数。例如，条形图可能显示 7 个用户消耗了 0-100 个代币，3 个用户消耗了 101-500 个代币。这有助于根据用户的平均消耗情况将用户分类到组中。

    • 用户(按版本)。在选定时间范围内访问相应产品版本的用户数。

    • 用户名。访问选定产品的用户，包含每个用户使用的代币总数以及该用户每月使用的平均代币数。单击相应的行（查看详细信息）将显示特定于选定用户的信息（“按用户”选项卡中提供了相同的详细信息）。

了解按用户的代币使用情况

“按用户的代币使用情况”选项卡针对每个选定团队和时间范围（请参见上面的“时间范围”）显示以下信息：

上半部分

  • 用户总数。在选定时间范围内团队中使用 Flex 访问产品或服务的用户总数。

  • 代币总数。在选定时间范围内团队中所有用户使用的 Flex 代币总数。

  • 已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。

下半部分

  • 名称。 通过 Flex 访问至少一个产品或服务的用户的名称。

  • 已使用的产品。此用户通过 Flex 访问的产品或服务的名称。

  • 使用的代币总数。在选定时间范围内，此用户访问 Flex 产品和服务所使用的代币总数。


    单击任意名称，了解有关选定用户的其他信息：

    • 已使用的代币。  在选定时间范围内用于访问所有产品的 Flex 代币总数。

    • 使用天数。在选定时间范围内，此用户访问 Flex 产品或服务的总天数。

    • 已使用的产品。在选定时间范围内通过 Flex 访问的特定产品数。


    注意：对于选定用户使用的每个产品，可以滚动图表以查看每周使用的天数。在条形图中，您还可以按产品版本查看计数。

显示或哈希化用户名和电子邮件地址

作为管理员，在 Autodesk Account 以及使用情况导出文件中，您可以控制用户名是包含在报告中还是进行哈希化。

  1. 选择“设置”齿轮图标。

  2. 在“个人数据”下，选中相应的框以在代币和座席使用情况报告中包含用户名。取消选中该框可以哈希化用户名。

导出代币使用情况、用户和固定期限使用许可数据

您可以下载一个电子表格，其中列出可用的座席和代币数据。

  1. 登录 Autodesk Account

  2. 选择“报告”>“代币使用情况”。

  3. 单击“导出”以查看设置。

  4. 选择文件格式和团队。

  5. 选择以下一种或多种报告类型：

    • 固定期限使用许可
    • 用户
    • 使用情况（选择一个日期范围）

  6. 单击“导出”。

要了解有关导出数据的详细信息，请参见使用情况报告导出数据字段

另请参见

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