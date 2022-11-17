每个固定期限使用许可只能申请一个居家使用许可，无论有多少用户共享此固定期限使用许可。居家使用受某些条款和条件的约束。它并不适用于所有产品和位置。有关详细信息，请参见居家使用条款和条件和符合居家使用条件的产品。
要申请居家使用许可，请转至联系技术支持并填写表单以创建案例。尽管表单上的某些字段标记为可选字段，但请确保包含以下内容：
如果您的许可已过期，请登录并单击上面的“快速入门”以申请新的居家使用许可。如果您最近续展了合同，请留出一些时间（最多 24 小时）以便我们处理申请。
当您申请新的居家使用许可时，该许可的期限将再次延长。序列号将保持不变，但您需要在家用计算机上重新激活产品。
|操作系统
|位置
|注释
|Windows Vista/
Windows 7/
Windows 8 和 8.1/
Windows 10
|C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|上述 Windows 文件是隐藏文件。要显示这些文件，您可能需要在“文件夹选项”窗口中启用显示隐藏的文件。
运行 LMU.exe 进程可能会锁定 adskflex 数据文件并防止删除。您可以使用 Windows 任务管理器检查 LMU.exe 进程是否正在运行。如果它正在运行，则需要结束该进程。
|Windows XP
|C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|Mac
|/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|上述 Mac 文件是隐藏文件。要显示这些文件，您可能需要打开 FLEXnet 文件夹。在“查找器”>“前往”菜单>“前往文件夹”中，在“前往文件夹”框中输入此路径，然后单击“前往”：
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/
删除 .data 文件将删除所有 2010 及更高版本 Autodesk 产品的现有激活，这些需要重新激活。Adobe 等其他公司提供的产品可能使用相同的许可技术并将类似文件放在同一位置中，因此请勿删除其他非 Autodesk 文件。
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