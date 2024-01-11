管理员的帐户管理

跟踪团队活动

在 Autodesk Account 中，管理员可以使用活动日志来跟踪其团队活动的历史记录。您可以查找有关团队事件的信息，例如产品分配、角色分配、固定期限使用许可更改、在组中添加和删除用户以及许多其他活动。  

 

注意：当前不显示与中心相关的活动和与事件相关的项目。 

要访问您团队的活动日志，请执行以下操作： 

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com 

  2. 选择“报告”>“活动日志”。   

     

    3.  

  3. 在活动日志顶部，选择一个团队。   

     

活动日志将列出所选团队历史记录中每个事件的日期、时间和说明。

使用过滤器

 

选择要跟踪的团队后，可以使用过滤器缩小列出的结果的范围。 

 

 

可以针对以下一项或多项应用过滤器：

  • 日期。通过在下拉日历上仅设置开始日期来过滤特定日期。同时设置开始日期和结束日期可过滤某个范围。
  • 事件。从下拉菜单中选择一个或多个事件。事件的示例包括创建组、为用户指定产品、为用户指定角色以及创建团队。还有许多其他事件。
  • 用户。开始键入您的一个用户的名称，然后选择显示的名称。与其他过滤器一样，可以选择多个名称。将新用户添加到团队时，将在选择列表中填充其名称。
  • 。开始键入您的一个组的名称，然后选择显示的组。可以选择多个组。添加新组时，将在选择列表中填充其名称。
  • 产品。开始键入产品名称，然后选择产品。可以选择多个产品。

使用搜索

 

您可以通过搜索活动说明中嵌入的关键字来查找所需的事件。例如，通过在搜索框中键入“3ds Max”，可以找到涉及 3ds Max 的所有事件。您也可以使用与事件关联的团队成员的电子邮件地址进行搜索。通过组合使用过滤器与搜索，并可获取强大的工具来查找所需信息。 

 

常见问题解答

活动日志中显示哪些类型的活动？

日志中显示管理员为管理其 Autodesk 产品用户而执行的所有活动。其中包括：

  • 团队活动
    • 团队创建、名称更新、合并
  • 组活动
    • 组创建、更新
  • 用户活动
    • 在团队中添加/删除用户
    • 在组中添加/删除用户
    • 批量更新
    • 角色更改
    • 指定活动
    • 将用户指定给产品/从产品取消指定用户
    • 批量更新
    • 组产品指定
  • SSO 活动
    • 通讯录同步设置

注意：请参见下面有关活动日志中尚未包含的活动的常见问题解答。

团队的日志保留时间最长为多少？

活动日志最多存储一年，之后将被删除。

日志是否实时更新？ 

否，但可以通过单击“刷新”来刷新显示。更新日志以显示新活动通常需要几分钟的时间。

活动日志从什么日期开始可用？

将从 2023 年 10 月 18 日开始显示活动。预计您可以从该日期开始看到您团队的活动。早于该日期的活动不会显示在日志中。

日志是否根据事件时间戳进行排序和显示？

事件根据接收它们的顺序进行处理。

活动日志是否包含来自旧用户管理系统 (NAMU) 的事件？

否，活动日志仅包含管理员为其 Autodesk 团队执行的用户管理活动。 

Autodesk 代表我执行的活动是否显示在活动日志中？

是，当 Autodesk 支持更新您的团队数据时，活动将反映在日志中，并且包含带有“Autodesk”的执行者名称。

我们能否从活动日志中导出日志？ 

不能，活动日志当前不支持导出日志。

哪些活动尚未包含在活动日志中？

Autodesk 将不断改进活动日志，并且计划包含更多活动。下面是当前未包含但将来可能会添加的两个活动示例：

  • 向 Autodesk 团队成员重新发送邀请
  • 来自与 Autodesk 团队关联的中心和项目的活动。例如，与 Fusion 团队、Flow Production Tracking 站点和 BIM/ACC 帐户相关的事件。

日志中的时间戳是否基于所有者的位置？ 

是，日志中记录的时间戳基于所有者的位置。

查看更多的常见问题解答

另请参见

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