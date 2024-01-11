在 Autodesk Account 中，管理员可以使用活动日志来跟踪其团队活动的历史记录。您可以查找有关团队事件的信息，例如产品分配、角色分配、固定期限使用许可更改、在组中添加和删除用户以及许多其他活动。

注意：当前不显示与中心相关的活动和与事件相关的项目。