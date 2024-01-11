在 Autodesk Account 中，管理员可以使用活动日志来跟踪其团队活动的历史记录。您可以查找有关团队事件的信息，例如产品分配、角色分配、固定期限使用许可更改、在组中添加和删除用户以及许多其他活动。
注意：当前不显示与中心相关的活动和与事件相关的项目。
在 Autodesk Account 中，管理员可以使用活动日志来跟踪其团队活动的历史记录。您可以查找有关团队事件的信息，例如产品分配、角色分配、固定期限使用许可更改、在组中添加和删除用户以及许多其他活动。
注意：当前不显示与中心相关的活动和与事件相关的项目。
要访问您团队的活动日志，请执行以下操作：
登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
选择“报告”>“活动日志”。
在活动日志顶部，选择一个团队。
活动日志将列出所选团队历史记录中每个事件的日期、时间和说明。
选择要跟踪的团队后，可以使用过滤器缩小列出的结果的范围。
可以针对以下一项或多项应用过滤器：
您可以通过搜索活动说明中嵌入的关键字来查找所需的事件。例如，通过在搜索框中键入“3ds Max”，可以找到涉及 3ds Max 的所有事件。您也可以使用与事件关联的团队成员的电子邮件地址进行搜索。通过组合使用过滤器与搜索，并可获取强大的工具来查找所需信息。
日志中显示管理员为管理其 Autodesk 产品用户而执行的所有活动。其中包括：
注意：请参见下面有关活动日志中尚未包含的活动的常见问题解答。
活动日志最多存储一年，之后将被删除。
否，但可以通过单击“刷新”来刷新显示。更新日志以显示新活动通常需要几分钟的时间。
将从 2023 年 10 月 18 日开始显示活动。预计您可以从该日期开始看到您团队的活动。早于该日期的活动不会显示在日志中。
事件根据接收它们的顺序进行处理。
否，活动日志仅包含管理员为其 Autodesk 团队执行的用户管理活动。
是，当 Autodesk 支持更新您的团队数据时，活动将反映在日志中，并且包含带有“Autodesk”的执行者名称。
不能，活动日志当前不支持导出日志。
Autodesk 将不断改进活动日志，并且计划包含更多活动。下面是当前未包含但将来可能会添加的两个活动示例：
是，日志中记录的时间戳基于所有者的位置。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。